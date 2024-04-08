ألمانيا ترفض بشدة مزاعم نيكاراغوا بتسهيل وقوع إبادة في غزة

رفضت ألمانيا بشدة اتهام نيكاراغوا لها أمام محكمة العدل بتسهيل وقوع إبادة في غزة عبر دعم إسرائيل، مشيرة إلى أنها تمتثل بالكامل للقانون الدولي. نيكاراغوا تطالب بوقف دعم ألمانيا لإسرائيل بالأسلحة واستئناف مساعدتها للأونروا.

قالت مفوضة القانون الدولي بوزارة الخارجية الألمانية، المحامية تانيا فون أوسلار-غلايشن، للصحافيين ردا على الدعوى التي رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية، إن "ألمانيا ترفض الاتهامات بالكامل. لم ننتهك يوما اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".

وأضافت للصحافيين "عرض نيكاراغوا (للقضية) كان منحازا بشكل صارخ وسنبلغكم غدا كيف نتحمّل مسؤولياتنا بشكل كامل".

وقال الناطق باسم الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر للصحافيين اليوم الإثنين (الثامن من أبريل/ نيسان 2024) قبيل جلسات الاستماع "نرفض الاتهامات الصادرة عن نيكاراغوا". وأضاف أن "ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي وستستعرض ذلك بالكامل أمام محكمة العدل الدولية".

وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين أن تأمر برلين بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل والعدول عن قرارها بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قائلة إن هناك خطرا حقيقيا من حدوث إبادة جماعية في غزة.

ليس للقضية ما يبررها

وقال ممثل نيكاراغوا كارلوس خوسيه أرغويلو غوميز للمحكمة إن ألمانيا انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال الاستمرار في تزويد إسرائيل بالأسلحة بعدما قضى قضاة محكمة العدل الدولية أنه من المحتمل أن إسرائيل انتهكت بعض الحقوق المكفولة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية أثناء هجومها على غزة.

وقال أرغويلو غوميز "لا شك أن ألمانيا (...) كانت تدرك جيدا، وتعلم جيدا، على الأقل الخطر الكبير المتمثل في ارتكاب إبادة جماعية" في قطاع غزة. وأشار أرغويلو غوميز إلى أنه بموجب معاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية، يتعين على الدول الموقعة مثل ألمانيا منع حدوث إبادة جماعية.

وتنفي إسرائيل مزاعم الإبادة الجماعية وتقول إن لها الحق في الدفاع عن نفسها. وقال مسؤولون ألمان إن قضية محكمة العدل الدولية ليس لها ما يبررها.

وقد رفعت نيكاراغوا الدعوى على ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية لمطالبة قضاتها بفرض إجراءات طارئة تمنع برلين من تزويد إسرائيل بالأسلحة وغير ذلك من أشكال الدعم. وقال المحامي عن نيكاراغو آلان بيليه إن "ألمانيا كانت وما زالت تعي بالكامل بأن الأسلحة التي زوّدت وما زالت تزوّد إسرائيل بها تحمل خطر" احتمال استخدامها لارتكاب إبادة". وأضاف "إنه أمر ملح جدا بأن تعلّق ألمانيا أخيرا" هذا النوع من المساعدات.

ع.ج/ س.ك (أ ف ب، د ب أ، رويترز)