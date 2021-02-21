ألمانيا ترفض السماح للآلاف بالدخول إليها من النمسا والتشيك

كشف تقرير صحفي اليوم الأحد أنه تم رفض نحو 16 ألف شخص خلال عمليات الفحص على الحدود الألمانية على المعابر مع جمهورية التشيك وولاية تيرول النمساوية، من بينهم 5422 شخصا لم يكن لديهم تحليل كورونا سلبي.

وجاء في تقرير صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم (21 شباط/ فبراير 2021)، أنه تم فحص إجمالي 104 آلاف و178 شخصا قبل الدخول إلى ألمانيا في الفترة بين 14 شباط/ فبراير الجاري وحتى أمس السبت، وتم رفض 15 ألفا و877 شخصا خلال تلك الفترة.

وإلى جانب عدم توافر اختبارات كورونا، كان أيضا عدم التسجيل الرقمي لعبور الحدود أحد الأسباب وراء الرفض، بحسب التقرير. يذكر أن الحكومة الاتحادية أعلنت كلا من التشيك وسلوفاكيا وأجزاء عريضة من ولاية تيرول النمساوية ضمن ما يسمى بأماكن انتشارتحورات فيروس كورونا المستجد. ومنذ الأحد الماضي، لا يتم السماح سوى لألمان أو لأجانب لديهم محل سكن أو تصريح إقامة في ألمانيا بالدخول إلى البلاد. ولكن هناك استثناءات بالنسبة لسائقي الشاحنات مثلا، على أن يكون لديهم تحليل كورونا سلبي لا تجاوز مدة إجرائه 48 ساعة. وأعرب رئيس الشرطة الاتحادية بألمانيا عن رضاه، وقال للصحيفة الألمانية: "تراجعت أعداد الرفض بشكل متناسب منذ بدء أعمال الفحص والرقابة، نظرا لأن المسافرين يتصرفون بشكل متوافق أكثر مع القواعد".

ع.خ/ م.س (د ب أ)