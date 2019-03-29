ألمانيا ترحِّل 5600 من طالبي اللجوء في الربع الأول من العام الحالي

ذكرت مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية في تقرير لها اليوم (الأحد 12 مايو/ أيار 2019) استنادا لبيانات من وزارة الداخلية، أن عدد طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم ورُحلوا بلغ خلال السنة الجارية 5600 شخصا.

وتعتبر هذه الأرقام أقل نسبيا مقارنة بحالات الإبعاد في نفس الفترة من العام الماضي. وتأتي إيطاليا في مقدمة البلدان التي رُحل إليها طالبوا اللجوء (600 حالة إبعاد)، وبالتالي فإن الوجهة الأولى تبقى أوروبية وتُطبق فيها القوانين الأوروبية. وتأتي الدول المغاربية في المرتبة الثانية إلى جانب ألبانيا ( 400 حالة لكال منهما) تليهم جورجيا بـ (350 حالة).

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يذكر أن تقريرا لصحيفة "بيلد آم زونتاغ" شهر فبراير/ شباط الماضي عن إخفاق أكثر من نصف حالات الترحيل من ألمانيا خلال العام الماضي. وذكرت التقرير أنه كان من المقرر ترحيل نحو 57 ألف مهاجر وطالب لجوء مرفوضين خلال العام الماضي، إلا أنه لم يتم ترحيل سوى في 26114 حالة فقط. وأوضحت الصحيفة الألمانية أن الولايات ألغت مواعيد الترحيل المتفق عليها مع الشرطة الاتحادية في نفس يوم الرحلة لأكثر من سبعة آلاف حالة، حيث لم يتم العثور على من يجب ترحيلهم أو أنهم كانوا مرضى أو كان هناك نقص في الوثائق اللازمة لإتمام الترحيل.

وأضافت الصحيفة أنه كان هناك اضطرار لإيقاف عملية الترحيل في 3220 حالة بعد تسليم الأشخاص للشرطة بالفعل، وحدث ذلك غالبا بسبب "المقاومة السلبية الفعالة" من قبل المهاجرين.

ح.ز/ م.س (د.ب. أ، أ.ف.ب)