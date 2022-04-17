ألمانيا: ترحيب بالتلاميذ الأوكرانيين

ألمانيا "تقسو" على لاجئين عرب من أوكرانيا بسبب "بلدانهم الآمنة"!

قساوة الحرب في أوكرانيا أجبرتهم على الفرار وطلب الحماية في ألمانيا. لكن قوانينها و"اجتهادات" موظفيها لم تكن أقل قساوة عليهم. لاجئون من بلدان شمال أفريقيا، يواجهون صعوبات الحصول على إقامة في ألمانيا بسبب بلدانهم "الآمنة".