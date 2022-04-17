 ألمانيا: ترحيب بالتلاميذ الأوكرانيين | مراسلون حول العالم | DW | 22.04.2022

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مراسلون حول العالم

ألمانيا: ترحيب بالتلاميذ الأوكرانيين

معاناة العيش في بلد أجنبي وتعلم لغته - هذا ما يعاني منه الأطفال الذين فروا من أوكرانيا إلى ألمانيا بسبب الحرب. معلمو المدارس الألمان يقدمون لهم المساعدة للاندماج في نظام التعليم الألماني.

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