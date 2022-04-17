ألمانيا: ترحيب بالتلاميذ الأوكرانيين

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معاناة العيش في بلد أجنبي وتعلم لغته - هذا ما يعاني منه الأطفال الذين فروا من أوكرانيا إلى ألمانيا بسبب الحرب. معلمو المدارس الألمان يقدمون لهم المساعدة للاندماج في نظام التعليم الألماني.
أكدت أوكرانيا أن قواتها تواصل مقاومة المحاولات الروسية لفرض سيطرتها الكاملة على مدينة ماريوبول، في الوقت الذي طالب فيه الريس الأوكراني العالم بمزيد من السلاح والدعم المالي لإعادة إعمار الدولة التي دمرها الغزو الروسي.
قساوة الحرب في أوكرانيا أجبرتهم على الفرار وطلب الحماية في ألمانيا. لكن قوانينها و"اجتهادات" موظفيها لم تكن أقل قساوة عليهم. لاجئون من بلدان شمال أفريقيا، يواجهون صعوبات الحصول على إقامة في ألمانيا بسبب بلدانهم "الآمنة".
بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها في العاصمة الأوكرانية كييف وإن كان ببطء، إذ شرع سكانها في ارتياد الشوارع، فيما بدأت حركة المرور واضحة في المدينة. وفتحت المتاجر والمقاهي وصالونات الحلاقة والمطاعم أبوابها أمام روادها.
تُصنف جرائم الحرب بأنها انتهاكات للقانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة. ووفقا لشهود عيان وتقارير، فقد جرى استهداف المدنيين في أوكرانيا في حلقة مستمرة وكان آخرها ما وقع في بوتشا. بيد أن إثبات جرائم الحرب مهمة صعبة.
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