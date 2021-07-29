ألمانيا: تراجع ملحوظ في التضخم لكن الأسعار تواصل الارتفاع

استنادا إلى حسابات أولية، أفاد المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا اليوم الخميس (30 مارس/ آذار 2023) بتراجع وتيرة التضخم في البلاد في مارس/ آذار الجاري بشكل ملحوظ بيد أنه استمر عند مستوى مرتفع 7,4%مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، 2022.

وكان معدل التضخم السنوي في ألمانيا وصل إلى 8,7 في فبراير/ شباط الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم في الشهر الجاري انخفض بذلك إلى أدنى من العلامة 8% وذلك لأول مرة منذ أغسطس/ آب الماضي عندما بلغ آنذاك 7%.

هل خفت الأعباء عن المستهلكين؟

بيد أنّ هذا التطور لا يعني تخفيف الأعباء بالنسبة للمستهلكين إذ إن أسعار المستهلكين في آذار/مارس من العام الماضي كانت ارتفعت بنسبة 5,9%، ومن ثم فإن الزيادة الحالية تكون أعلى قياسا إلى ذلك.

وسجل الارتفاع في أسعار الطاقة التي قفزت في مارس/ آذار 2022 بعد بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، تباطؤا ملحوظا يزيد عن 3,5%% (كانت الزيادة في فبراير/ شباط الماضي وصلت إلى19,1%).

وكانت من العوامل التي أدت إلى تباطؤ وتيرة الارتفاع البرنامج الحكومي لكبح أسعار الغاز والكهرباء والذي تم العمل به في مطلع آذار/مارس الجاري بأثر رجعي حتى أول كانون الثاني/يناير الماضي.

وفي المقابل، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل قوي بنسبة بلغت22,3% في المتوسط. وكانت أسعار الطاقة والمواد الغذائية تصدرت العوامل التي أدت إلى ارتفاع معدل التضخم على رغم التضخم.. إقبال على تخفيضات "الجمعة السوداء"!مدار فترة طويلة.

ووصلت ارتفاعات الأسعار في الوقت الحالي إلى أجزاء أخرى في الحياة اليومية. وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين في مارس/ آذار الجاري بنسبة 0,8% مقارنة بالشهر الماضي.

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توقع بمزيد من الانخفاض في معدلات التضخم

وتشير تقديرات خبراء اقتصاديين إلى أن من المتوقع أن يكون معدل التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا تجاوز مرحلة الذروة، لكنهم يستبعدون حدوث انخفاض شامل في الأسعار في العام الحالي.

ويرى سيباستيان دولين، المدير العلمي لمعهد الاقتصاد الكلي وأبحاث الحالة الاقتصادية (IMK) التابع لمؤسسة هانز بوكلر، أن تراجع التضخم هو "الخطوة الأولى في اتجاه هبوط مستدام في معدلات التضخم في ألمانيا". لأن العديد من الزيادات في الأسعار هي تأثيرات غير مباشرة للارتفاع الصاروخي في أسعار الطاقة.

وبعد انحسار تضخم الطاقة "يمكن الآن توقع المزيد من الانخفاض المستمر في معدلات التضخم"، بحسب دولين.

وتتوقع الحكومة الألمانية أن يصل متوسط معدل التضخم السنوي في العام الحالي إلى 6%، وكانت أسعار المستهلكين في ألمانيا ارتفعت في العام الماضي في المتوسط بنسبة 6,9% وذلك وفقا لبيانات منقحة للمكتب الاتحادي للإحصاء.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)