 ألمانيا: تراجع ملحوظ في التضخم لكن الأسعار تواصل الارتفاع | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.03.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ألمانيا: تراجع ملحوظ في التضخم لكن الأسعار تواصل الارتفاع

بعد مرور عام على الغزو الروسي لأوكرانيا، تراجع التضخم في ألمانيا بشكل ملحوظ، لكن أسعار المواد الغذائية واصلت الارتفاع بشكل كبير. ويقدر المكتب الفدرالي للإحصاء الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين بنسبة 7.4 في المائة.

صورة رمزية لركن بيع الخضروات بأحد محلات السوبر ماركت (31/3/2022)

في المقابل، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل قوي. وكانت أسعار الطاقة والمواد الغذائية تصدرت العوامل التي أدت إلى ارتفاع معدل التضخم على مدار فترة طويلة.

استنادا إلى حسابات أولية، أفاد المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا اليوم الخميس (30 مارس/ آذار 2023) بتراجع وتيرة التضخم في البلاد في مارس/ آذار الجاري بشكل ملحوظ بيد أنه استمر عند مستوى مرتفع 7,4%مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، 2022.

مختارات

وكان معدل التضخم السنوي في ألمانيا وصل إلى 8,7 في فبراير/ شباط الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم في الشهر الجاري انخفض بذلك إلى أدنى من العلامة 8% وذلك لأول مرة منذ أغسطس/ آب الماضي عندما بلغ آنذاك 7%.

هل خفت الأعباء عن المستهلكين؟

بيد أنّ هذا التطور لا يعني تخفيف الأعباء بالنسبة للمستهلكين إذ إن أسعار المستهلكين في آذار/مارس من العام الماضي كانت ارتفعت بنسبة 5,9%، ومن ثم فإن الزيادة الحالية تكون أعلى قياسا إلى ذلك.

وسجل الارتفاع في أسعار الطاقة التي قفزت في مارس/ آذار 2022 بعد بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، تباطؤا ملحوظا يزيد عن 3,5%% (كانت الزيادة في فبراير/ شباط الماضي وصلت إلى19,1%).

وكانت من العوامل التي أدت إلى تباطؤ وتيرة الارتفاع البرنامج الحكومي لكبح أسعار الغاز والكهرباء والذي تم العمل به في مطلع آذار/مارس الجاري بأثر رجعي حتى أول كانون الثاني/يناير الماضي.

وفي المقابل، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل قوي بنسبة بلغت22,3% في المتوسط. وكانت أسعار الطاقة والمواد الغذائية تصدرت العوامل التي أدت إلى ارتفاع معدل التضخم على رغم التضخم.. إقبال على تخفيضات "الجمعة السوداء"!مدار فترة طويلة.

ووصلت ارتفاعات الأسعار في الوقت الحالي إلى أجزاء أخرى في الحياة اليومية. وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين في مارس/ آذار الجاري بنسبة 0,8% مقارنة بالشهر الماضي.

برلين .. الحرب والتضخم يخنقان المحلات العربية

توقع بمزيد من الانخفاض في معدلات التضخم

وتشير تقديرات خبراء اقتصاديين إلى أن من المتوقع أن يكون معدل التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا تجاوز مرحلة الذروة، لكنهم يستبعدون حدوث انخفاض شامل في الأسعار في العام الحالي.

ويرى سيباستيان دولين، المدير العلمي لمعهد الاقتصاد الكلي وأبحاث الحالة الاقتصادية (IMK) التابع لمؤسسة هانز بوكلر، أن تراجع التضخم هو "الخطوة الأولى في اتجاه هبوط مستدام في معدلات التضخم في ألمانيا". لأن العديد من الزيادات في الأسعار هي تأثيرات غير مباشرة للارتفاع الصاروخي في أسعار الطاقة.

وبعد انحسار تضخم الطاقة "يمكن الآن توقع المزيد من الانخفاض المستمر في معدلات التضخم"، بحسب دولين.

وتتوقع الحكومة الألمانية أن يصل متوسط معدل التضخم السنوي في العام الحالي إلى 6%، وكانت أسعار المستهلكين في ألمانيا ارتفعت في العام الماضي في المتوسط بنسبة 6,9% وذلك وفقا لبيانات منقحة للمكتب الاتحادي للإحصاء.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

  • ميا بوسات (20 عاما): آمل النجاة من الرأسمالية

    بالصور: الشباب في ألمانيا.. أمنيات ومخاوف العام الجديد 2023

    ميا بوسات (20 عاما) من مدينة فرانكفورت: آمل النجاة من الرأسمالية

    "بشكل شخصي، آمل أن أتمكن من استكمال دراستي للطب. وعلى الصعيد العام، آمل أن ننجو من الرأسمالية بسبب أنها تسبب في أزمات مثل كارثة ظاهرة تغير المناخ بل تضع الكثير من الضغوط النفسية على الكثير من الشعوب. ورغم ذلك، لا أعتقد أن الكثيرين يدركون ذلك."

  • جوردان راتكه (27 عاما): وقف صوت المعارك في أوكرانيا

    بالصور: الشباب في ألمانيا.. أمنيات ومخاوف العام الجديد 2023

    جوردان راتكه (27 عاما) من مدينة فرانكفورت: وقف صوت المعارك في أوكرانيا

    "حياتي الشخصية على ما يرام إذ تحققت أمنياتي هذا العام، لكن فيما يتعلق بالعالم، يتعين أن يطرأ الكثير من التحسن بما يشمل إنتهاء جائحة كورونا ووقف صوت المعارك في أوكرانيا".

  • فاليريا شفانه توريس ( 22 عاما) من مدينة برلين: خلق بيئة إيجابية

    بالصور: الشباب في ألمانيا.. أمنيات ومخاوف العام الجديد 2023

    فاليريا شفانه توريس ( 22 عاما) من مدينة برلين: خلق بيئة إيجابية

    "أتمنى أن تجذب الفنون والثقافة الكثير من الاهتمام والرعاية سواء على الصعيد الفردي وعلى صعيد المجتمع. يتعين أن نركز على الأشياء التي تُثري حياتنا. لقد عاصرنا أهمية ذلك خلال جائحة كورونا لذا يتعين علينا أن نقدر ذلك أكثر. ورغم الجنون الذي يعصف بالعالم، اتمنى أن يسود العالم الهدوء وأن تتاح لنا فرصة أن نخلق بيئة إيجابية".

  • راحيل (17 عاما): مستقبل آمن

    بالصور: الشباب في ألمانيا.. أمنيات ومخاوف العام الجديد 2023

    راحيل (17 عاما) من مدينة كولونيا: مستقبل آمن

    "أريد مستقبلا آمنا حتى اتمكن من استكمال الدراسة وإيجاد فرصة عمل جيدة بعد ذلك، لأني أخشى أن أضطر إلى العمل في وظيفة لا تجعلني سعيدة."

  • غريغور تايله (28 عاما) من مدينة كيل: عدم ارتفاع معدلات التضخم

    بالصور: الشباب في ألمانيا.. أمنيات ومخاوف العام الجديد 2023

    غريغور تايله (28 عاما) من مدينة كيل: عدم ارتفاع معدلات التضخم

    "آمل أن يشهد العالم هدوءا العام المقبل وحتى على الصعيد الشخصي آمل أن تهدأ الأمور في 2023 لأني شخصيا أعاني من توتر حاليا فأنا أقوم بالانتقال إلى سكن جديد وهناك أزمة غلاء الأسعار. يعد سوق الإسكان ضيقا للغاية ويحدوني الأمل في عدم ارتفاع معدلات التضخم أكثر وأن تبقي عند المعدلات الحالية. لكني بشكل عام، متفائل للغاية حيال تحسن الأمور خلال العام المقبل ويتعين علينا الانتظار لنرى تطور الأمور في أوكرانيا".

  • اميلي (20 عاما): الخوف من أزمات في كل بقاع الأرض

    بالصور: الشباب في ألمانيا.. أمنيات ومخاوف العام الجديد 2023

    اميلي (20 عاما) من مدينة كيل: الخوف من أزمات في كل بقاع الأرض

    "عندما أنظر إلى عام 2023، تسودني حالة من عدم اليقين حيال ما سيحمله العام الجديد خاصة وأن الوضع العالمي يشعرني بالقلق فلا توجد سوى أزمات في كل بقاع العالم سواء ظاهرة تغير المناخ والحرب في أوكرانيا والاحتجاجات الإيرانية وأزمة الطاقة والكوارث الطبيعية والمجاعات. لا شيء سوى الأزمات. آمل أن نعمل ونتعاون كشعوب مع السياسيين لمواجهة التحديات. أتمنى أن يسود العالم السلام والعدالة خاصة في مجال حقوق المرأة".

  • ألفين غارسيا (30 عاما): الاستمتاع بحياة أكثر سعادة

    بالصور: الشباب في ألمانيا.. أمنيات ومخاوف العام الجديد 2023

    ألفين غارسيا (30 عاما) من مدينة فرانفكفورت: الاستمتاع بحياة أكثر سعادة

    "أتمنى أن يحب الناس ذاتهم أكثر حتى يتمكنوا من الاستمتاع بحياة أكثر سعادة. وآمل أن يسود العالم المزيد من الاستقرار والسلام". إعداد: بيتر هيله/ م.ع


مواضيع ذات صلة

ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Kunde steht am 13.02.2012 in Köln (Nordrhein-Westfalen) vor einem Supermarktregal (gestellte Szene). Foto: Oliver Berg/dpa (zu dpa «Der Selbstbedienungsladen feiert seinen 100. Geburtstag» vom 02.09.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

للمرة الأولى منذ 2008.. معدل التضخم في ألمانيا يتجاوز 3% 29.07.2021

30.03.2022, Baden-Württemberg, Stuttgart: Geldscheine liegen in der Einkaufskasse eines Einzelhandelsgeschäfts. Die bereits hohe Inflation hat im Südwesten weiter angezogen. Die Teuerungsrate im März lag im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 6,3 Prozent, teilte das Statistische Landesamt in Stuttgart mit. Foto: Marijan Murat/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

بسبب الحرب في أوكرانيا.. ألمانيا تسجل رقما قياسيا جديدا للتضخم 28.04.2022

بلغ التضخم في ألمانيا مستوى قياسيا آخر مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة التي فاقمتها الحرب في أوكرانيا. ورغم حزمتي الإنقاذ الحكوميتين المخططتين، يتوقع خبراء أن معدل التضخم السنوي سيكون الأعلى منذ 1990.

30.03.2022, Baden-Württemberg, Stuttgart: 1-Cent-Münzen liegen in der Einkaufskasse eines Einzelhandelsgeschäfts. Die bereits hohe Inflation hat im Südwesten weiter angezogen. Die Teuerungsrate im März lag im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 6,3 Prozent, teilte das Statistische Landesamt in Stuttgart mit. Foto: Marijan Murat/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

التضخم في ألمانيا يصل إلى أعلى مستوى منذ 40 عاما 30.03.2022

نتيجة للحرب في أوكرانيا وللارتفاع القياسي في أسعار الطاقة، سجل معدل التضخم في ألمانيا خلال الشهر الجاري معدلات هي الأعلى منذ نحو 40 عاما.