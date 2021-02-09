 ألمانيا.. تراجع معدل عدوى كورونا إلى أقل مستوى منذ شهور | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.02.2021

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أخبار

ألمانيا.. تراجع معدل عدوى كورونا إلى أقل مستوى منذ شهور

الإغلاق المفروض في ألمانيا بدأ يعطي ثماره: تراجع مستوى العدوى لفيروس كورونا إلى مستوى يعيد التفاؤل بإمكانية كبح جماح الجائحة. هذا في وقت تراجعت الصادرات الألمانية العام الماضي لأدنى مستوى لها منذ الأزمة المالية العالمية.

هل يضع الإغلاق واللقاح حداً لانتشار فيروس كورونا؟

هل يضع الإغلاق واللقاح حداً لانتشار فيروس كورونا؟

أعلن معهد "ربورت كوخ" الحكومي صباح اليوم الثلاثاء (التاسع من فبراير/ شباط 2021)، تراجع ما يسمى بمعدل حدوث العدوى على مدار سبعة أيام بفيروس كورونا المستجد إلى أقل من 75 للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر. وأوضح المعهد أن مكاتب الصحة الألمانية سجّلت 72,8 حالة إصابة جديدة لكل 100 ألف شخص في البلاد في غضون سبعة أيام.

مختارات

كشف تقرير إعلامي زيادة الاعتداءات على المسلمين ومساجدهم بألمانيا خلال عام 2020 رغم الحجر الصحي في ظل جائحة كورونا. وتشمل الجرائم الجنائية المسجلة، أعمال التحريض على كراهية المسلمين أو اللاجئين المسلمين عبر الإنترنت.

تفكر المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في خطة طويلة المدى لإعادة فتح المدارس ومراكز الرعاية بعد إغلاقها بسبب جائحة كورونا. ويبدو أن هذا الأمر سيكون ضمن أولويات ميركل خلال مشاوراتها مع رؤساء حكومات الولايات الأربعاء.

وسُجل وفق ذات بيانات المعهد تراجع في نسبة إعادة إنتاج الإصابة بالفيروس إلى 0,94، فيما كان يبلغ أول أمس الأحد 0,95، ويعني ذلك أن كل 100 شخص يمكنهم نقل العدوى إلى 94 شخصا آخرين.

يشار إلى أن أعداد الإصابات الجديدة في تراجع منذ عدة أسابيع، وذلك بفعل الإغلاق العام المفروض في ألمانيا منذ نهاية ديسمبر/ كانون الأول وإلى غاية الـ14 من الشهر الجاري، وسط توقعات شبه مؤكدة من تمديده إلى بداية الشهر القادم خوفا من السلالات المتحورة للفيروس والتي باتت منتشرة في جميع الولايات الألمانية تقريبا.

وجاء الإغلاق المفروض قبل أسابيع، بعد أن بلغ معدل حدوث العدوى بكورونا لكل سبعة أيام ذروته بواقع 179,6 إصابة لكل 100 ألف شخص في الـ22 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وانخفض إلى أقل من 100 منذ 12 يوما. وتهدف الأوساط السياسية إلى تراجع المعدل إلى أقل من 50 على المدى الطويل.

وأضاف المعهد اليوم أن مكاتب الصحة الألمانية سجلت 3379 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة، فضلا عن 481 حالة وفاة.

وسُجل أعلى مستوى لحالات الوفاة الجديدة خلال يوم واحد في الـ14 من كانون الثاني/يناير الماضي بإجمالي 1244 حالة، كما تمّ تسجيل أعلى مستوى لحالات الإصابة الجديدة خلال يوم واحد في الـ18 من كانون الأول/ديسمبر الماضي بإجمالي 33 ألفا و777 حالة.

وفي بيانات جامعة، يقول المعهد اليوم إن العدد الإجمالي للإصابات منذ تفشي الفيروس في ربيع العام الماضي وصل إلى مليونين و291 ألفا و924 إصابة، لافتا إلى أن الحصيلة العامة قد تكون أعلى بكثير لعدم اكتشاف جميع الحالات. أما عدد حالات الوفاة إثر كورونا منذ بدء تفشي الوباء بلغ 62 ألفا و156 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين نحو مليونين و57 ألف و300 شخص.

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ألمانيا: مبادرة إحياء ذكرى ضحايا كورونا

أقوى تراجع للصادرات الألمانية منذ 2009

ويمر الاقتصاد الألماني من فترة عصيبة بسبب الإغلاق الصارم الثاني منذ انتشار الوباء. وقد أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء اليوم الثلاثاء تراجع الصادرات الألمانية في العام الماضي في ظل أزمة كورونا.

وأوضح المكتب أن الصادرات انخفضت في عام 2020 بنسبة 9,3 بالمئة مقارنة بما كانت عليه في عام 2019، وتراجعت قيمتها إلى 1204,7 مليار يورو.

وأشار المكتب إلى أن ذلك كان أقوى تراجع منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009، عندما تراجعت الصادرات بنسبة 18,4، وأضاف المكتب أن حجم الواردات انخفض أيضا العام الماضي بنسبة 7,1 بالمئة، وتراجعت قيمته إلى 1025,6 مليار يورو.

يشار إلى أن عمليات إغلاق الحدود المؤقتة وانقطاع الخدمات اللوجستية وانقطاع سلاسل التوريد في بداية تفشي وباء كورونا في ربيع 2020 أدت إلى تباطؤ كبير في أعمال التصدير. وصحيح أن حركة التجارة الخارجية شقت طريقها تدريجيا للخروج من هوة كورونا، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتعويض الركود. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يزيد الإغلاق الثاني بحلول العام الجديد الأمور تعقيدا، وقد يؤدي إلى موجات إفلاس قوية خاصة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

و.ب/ (د ب أ، أ ب د)

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    في الهدوء تكمن القوة

    أدى الطلب القوي على لعبة البازل (الألغاز) أثناء جائحة كورونا إلى زيادة نمو في هذا القطاع عام 2020. ومقارنة مع 2019 ارتفعت المبيعات لدى شركة رافينسبورغ العملاقة بنسبة 20 في المائة إلى 632 مليون يورو. وقال الرئيس التنفيذي للشركة إنه تم تجاوز سنة الأزمة بنجاح. وباعت الشركة أكثر من 28 مليون لعبة ما يعادل نحو 32 في المائة أكثر من السنة قبلها.

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    عندما تسير القطارات في الأقبية

    طفرة حتى في إنتاج المجسمات النموذجية المحبوبة في البلاد والتي لها أنصار مشهورون، مثل وزير الداخلية هورست زيهوفر الذي يعبر هنا عن فرحته بنموذج قطار سريع. والشركة المتألقة في بناء نماذج القطارات ميركلين حققت في نوفمبر 50 في المائة أكثر من الطلبيات مقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية. ومنذ الإغلاق الأول حققت الشركة زيادة في المبيعات.

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    حتى الحركة الرياضية لها تكاليفها

    حقيقة تقول إن من يحافظ على رشاقة الناس يحقق الربح. وبما أن صالات الرياضة ظلت مغلقة أثناء الجائحة، فإن لوازم رياضة كمال الأجسام سجلت أرقاما عالية. وكما أفاد مكتب الاحصائيات الاتحادي فإن عشاق الرياضة صرفوا في ديسمبر 13.1 في المائة أكثر من المال لاقتناء تلك اللوازم.

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    انتعاش سوق الدراجات الهوائية

    منذ الصيف بقي الكثير من الناس الذين أرادوا شراء دراجة هوائية جديدة بدون نتيجة: لم تعد هناك دراجات معروضة للبيع. وحسب استطلاع للرأي ارتفعت نسبة المواطنين الذين يسوقون دراجة هوائية مقارنة مع السنة قبلها من 17 إلى 22 في المائة. والكثير منهم حسب الدراسة يريدون استعمال الدراجة بعد الأزمة.

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    اكتشاف الطبيعة

    أثناء الجائحة تبين أن التجول في الطبيعة من الأنشطة البارزة في الأزمة. "التجول كنشاط رياضي فردي في الطبيعة يشهد طفرة بسبب الجائحة"، كما يفيد اتحاد التجول الألماني. وهذا التطور يكفي لبيع ما يكفي من لوازم التجول كالأحذية لتحقيق ربح في العائدات.

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    الاجتهاد في البيت

    وعندما يعود المتجولون وسائقو الدراجة إلى بيوتهم، فإنهم يرون ربما حاجة لتحسين مسكنهم. وهذا يضمن لمتاجر لوازم البناء طفرة. فمتاجر هورنباخ مثلا أعلنت في الربع الثالث من عام 2020/21 زيادة في العائدات بنسبة 20.3 في المائة. ويُتوقع تحقيق زيادة من 13 إلى 17 في المائة للسنة كلها.

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    هذا يجب أن يحضر تحت شجرة عيد الميلاد

    دعوة هذا الرجل اللطيف في الصورة استجاب لها عدد كبير من الناس عالميا وفي المانيا. وبما أنه لا يُعرف كيف يتم صرف المال، فوجب أن يكون هاتفا ذكيا في عيد الميلاد. والنتيجة هي أن شركة ايبل باعت في الثلث الرابع 90 مليون جهاز ـ وهذا ما رفع مستوى المبيعات لأول مرة ليتجاوز حدود 100 مليار دولار.

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    اللعب على الأريكة

    في أيامي الماضية (وهذا مر عليه وقت طويل) كنا نقوم بذلك فقط عندما يكون الوالدان في السينما. واليوم نساهم باللعب في زيادة الناتج القومي المحلي باقتناء ألعاب. لأن بلاي ستيشن أو إكس بوكس ليست بدون مقابل مادي.

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    في صور.. حتى في زمن الجائحة يمكن تحقيق أرباح!

    أولا يأتي الجوع ثم الندم

    وحتى الناس الذين يلعبون أو يتفرجون على التلفزة على الأريكة يصيبهم الجوع ـ ومن أجل ذلك توجد خدمات التوصيل التي تحقق حاليا عائدات قوية. فهي تقوم بإيصال البيتزا والهامبورغر وسوشي وأكلات شهية أخرى إلى البيوت. وهذا شيء جميل، لأن هذه الشريحة من الناس ستبحث بعد الجائحة عن صالات اللياقة البدنية والمساهمة مرة أخرى في عجلة النمو.


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