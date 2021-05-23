ألمانيا.. تراجع معدل الإصابة بكورونا لأدنى مستوى منذ 7 أشهر

تراجع معدل الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا لأول مرة منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي لأدنى من 50، وهو المعدل الذي حددته الحكومة الألمانية كمعيار لتشديد إجراءات احتواء الجائحة حال تجاوزه.

وقد أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض اليوم الأربعاء (26 أيار/مايو) أن معدل الإصابة بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام بلغ اليوم 46,8 إصابة (58,4 إصابة أمس الثلاثاء).

وكان معدل الإصابة أعلى بقليل من خمسين في منتصف شباط/فبراير الماضي لفترة وجيزة، حيث عاود للارتفاع بعد ذلك مع بدء الموجة الثالثة من الجائحة. وتم تسجيل أعلى معدل في 22 كانون الأول/ديسمبر الماضي بواقع 197,6 إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ألفين و626 إصابة، استناداً إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

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وبلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الأربعاء الماضي 11 ألفاً و40 إصابة. وسجل المعهد 270 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 284 حالة وفاة جديدة يوم الأربعاء الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن يوم 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفاً و777 إصابة، منها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14كانون الثاني/يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

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وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا إلى 3 ملايين و656 ألفاً و177 حالة. وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 87 ألفاً و726 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين 3 ملايين و438 ألفاً و800 شخص.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الثلاثاء 0,78، ما يعني أن كل مئة مصاب قد ينقلون العدوى إلى 78 فرداً آخرين في المتوسط. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريباً.

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وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم الأربعاء أنه تم إعطاء 45,4 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ935 ألفاً و652 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق ألمانيا شهرين لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.



وعلى الصعيد العالمي أعلنت منظّمة الصحّة العالميّة في تقرير الأربعاء أنّ السلالة المتحوّرة لفيروس كورونا التي اكتُشِفت في الهند رُصِدت حسب معلومات رسمية وغير رسمية، في ستين منطقة، مشيرة إلى استمرار الانخفاض في عدد الإصابات والوفيات بالوباء على مستوى العالم باستثناء بعض الدول.



م.ع.ح/خ.س (د ب أ، أ ف ب)