ألمانيا- تراجع معدلات الإصابة وانتقادات لإدارة الأزمة

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الجمعة (14أيار/مايو 2021) أن معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا انخفض لأول مرة منذ 20 آذار/مارس الماضي لأقل من 100 إصابة لكل مئة ألف نسمة في غضون 7 أيام.

وبحسب بيانات المعهد لليوم الجمعة، بلغ معدل الإصابة 96,5 (99,9 في 20 آذار/مارس الماضي). وكان معدل الإصابة يبلغ أمس الخميس 103,6، مقابل125,7 يوم الجمعة الماضي.

وبلغ أعلى معدل إصابة تم تسجيله خلال الموجة الثالثة من الجائحة 169,3 يوم 26 نيسان/أبريل الماضي. وتم تسجيل أعلى معدل منذ بدء الجائحة في 22 كانون أول/ديسمبر الماضي بواقع 197,6 إصابة.

ووفقا لبيانات اليوم، بلغ عدد الإصابات الجديدة بكورونا التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 11 ألفا و336إصابة، استناداً إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية. وبحسب البيانات، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الجمعة الماضي 18 ألفا و485 إصابة.

وسجل المعهد 190 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون أربع وعشرين ساعة، مقابل 284 حالة وفاة جديدة يوم الجمعة الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن يوم 18 كانون أول/ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14كانون ثان/يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و577 ألفا و40 حالة. وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا 85 ألفا و848 حالة. وبلغ عدد المتعافين 3 ملايين و259 ألف حالة.

ومع تراجع معدلات الإصابات وتسارع وتيرة حملة التطعيم في ألمانيا، أعلن وزير الصحة ينس شبان الأسبوع الماضي أن الموجة الثالثة من الجائحة انكسرت أخيراً. وأعلنت عدة ولايات ألمانية، بينها العاصمة برلين، خططا يوم الثلاثاء لتخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا في الأيام المقبلة.

مشاهدة الفيديو 01:49 شارك ألمانيا تعمل على تسريع وتيرة التلقيح إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3sqOR ألمانيا تسعى لجعل أولوية اللقاح للفئات ذات الدخل المنخفض

عدم رضا عن طريقة إدارة الأزمة

من ناحية أخرى، أعرب ما يقرب من ثلثي المواطنين الألمان عن عدم رضاهم عن الطريقة التي تشرح وتبرر بها الحكومة القيود الحالية المفروضة بسبب فيروس كورونا، وفقًا لآخر استطلاع أجرته شركة ديماب لإذاعة "إيه آر دي" العمومية نُشر يوم الخميس.

وانخفض بشكل طفيف عدد المنتقدين لتفسير القواعد في استطلاع أيار/مايو مقارنة بشهر نيسان/أبريل. وبشكل عام، فإن 65 % من المواطنين المؤهلين للتصويت غير راضين عن كيفية توصيل الرسائل المتعلقة بالإجراءات- وهي نسبة أقل 7 % مما كانت عليه في نيسان/أبريل.

وأعرب حوالي 32 % ممن شملهم الاستطلاع عن رضاهم عن كيفية توصيل القواعد، بزيادة 5 % عن الشهر الماضي.

وحصد تقييم حملة التطعيم ضد كوفيد19- في أيار/مايو 36% وهي نسبة إيجابية أكثر مما كان عليه الوضع في نيسان/أبريل حيث تم تسجيل 16%. فيما أعرب حوالي 62 % عن عدم رضاهم عن إدارة حملة التطعيمات وهي نسبة أقل بـ 21 % مما كانت عليه الشهر الماضي.

ع.ح./خ.س. (د ب أ، رويترز)