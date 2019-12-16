ألمانيا- تراجع عدد عمال الصناعة وميركل تعقد قمة "هجرة العمالة الماهرة"

يعقد ممثلو القطاعات الاقتصادية والنقابات والحكومة الألمانية مؤتمر "هجرة العمالة الماهرة" في مكتب المستشارية في برلين مساء اليوم الإثنين (16 ديسمبر/ كانون الأول 2019).

ويسعى المشاركون في القمة لبحث أفضل السبل لتنفيذ قانون هجرة العمالة الماهرة المتخصصة، على أرض الواقع. ويدور الحديث في القمة حول أي المتخصصين المطلوبين على وجه التحديد في ألمانيا، والبلدان التي ينتمون إليها من خارج الاتحاد الأوروبي وكيفية دمجهم هنا في ألمانيا.

وبعد ختام القمة، ستعقد المستشارة أنغيلا ميركل ووزير الاقتصاد الاتحادي بيتر التماير وممثلون عن مجتمع الأعمال والنقابات العمالية مؤتمرا صحفيا.

يذكر أن سريان القانون الجديد سيبدأ في أول مارس/ آذار العام 2020.

تراجع عدد عمال الصناعة

ومن جهة أخرى، كشف المكتب الاتحادي للإحصاء عن تراجع طفيف في عدد العاملين في قطاع الصناعات الألمانية للمرة الأولى منذ كانون أول/ ديسمبر في عام 2010. وبحسب بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء اليوم الإثنين، كان هناك نحو 5.7 مليون شخص يعملون في مؤسسات صناعات تحويلية، كل منها يعمل به 50 عاملا أو أكثر في نهاية شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

وأوضح المكتب أن هذا العدد يقل عما كان عليه قبل عام بإجمالي 9 آلاف شخص أي ما يعادل 0.2 بالمئة.

وأشار المكتب إلى أن التراجع في أعداد العاملين، شمل قطاع صناعة السيارات، وكذلك لدى مصانع المنتجات المطاطية والبلاستيكية. وفي المقابل زاد عدد العاملين في قطاع معدات معالجة البيانات والمنتجات الإلكترونية والبصرية.

ص.ش/ح.ز (أ ف ، ب /د ب أ)