ألمانيا- تراجع شعبية حزب شولتس إلى أدنى مستوى منذ الانتخابات

رصد استطلاع حديث للرأي تدنيًا في شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي ينتمي إليه المستشار الألماني أولاف شولتس. وحصل الحزب في الاستطلاع الذي أجراه معهد "إنسا" لقياس مؤشرات الرأي ونشرته صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الثلاثاء (19 تموز/يوليو 2022)، على 18,5%، بتراجع قدره 1,5 نقطة مئوية مقارنة باستطلاع الأسبوع الماضي، وهي أدنى نسبة يسجلها منذ 9 آب/أغسطس 2021، أي قبل الانتخابات التشريعية.



كما تراجعت شعبية الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي)، الشريك في الائتلاف الحاكم، بمقدار 0,5 نقطة مئوية إلى 8%. وفي المقابل ارتفعت شعبية حزب الخضر - الشريك الآخر في الائتلاف الحاكم - بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 22%.

وتراجعت شعبية التحالف المسيحي، الذي تنتمي إليه المستشارة السابقة أنغيلا ميركل، بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 26,5%، بينما ارتفعت شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي على نحو طفيف إلى 12%، واستقرت شعبية حزب اليسار عند 4,5%.



وقال رئيس معهد "إنسا"، هيرمان بينكرت، في تصريحات للصحيفة: "حزب الخضر هو الحزب الوحيد في الائتلاف الحاكم الذي تزداد شعبيته"، عازيًا تراجع شعبية الاشتراكيين والأحرار والتحالف المسيحي إلى تزايد النظرة التشاؤمية نحو المستقبل بين المواطنين.

جري الاستطلاع خلال الفترة من 15 حتى 18 تموز/يوليو الجاري وشمل 2062 ألمانيًا. وبحسب نتائج الاستطلاع، لن يكون لائتلاف "إشارة المرور" الحالي سوى أغلبية برلمانية بنسبة 48,5%، وهي نفس نسبة ائتلاف مفترض بين التحالف المسيحي والخضر، أما "ائتلاف كبير" مفترض بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي، فستصل نسبة أغلبيته البرلمانية إلى 45% فقط.

م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ)

