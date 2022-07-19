ألمانيا- تراجع شعبية حزب شولتس إلى أدنى مستوى منذ الانتخابات

رصد استطلاع حديث للرأي تدنيًا في شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي ينتمي إليه المستشار الألماني أولاف شولتس. وحصل الحزب في الاستطلاع الذي أجراه معهد "إنسا" لقياس مؤشرات الرأي ونشرته صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الثلاثاء (19 تموز/يوليو 2022)، على 18,5%، بتراجع قدره 1,5 نقطة مئوية مقارنة باستطلاع الأسبوع الماضي، وهي أدنى نسبة يسجلها منذ 9 آب/أغسطس 2021، أي قبل الانتخابات التشريعية.
كما تراجعت شعبية الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي)، الشريك في الائتلاف الحاكم، بمقدار 0,5 نقطة مئوية إلى 8%. وفي المقابل ارتفعت شعبية حزب الخضر - الشريك الآخر في الائتلاف الحاكم - بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 22%.
وتراجعت شعبية التحالف المسيحي، الذي تنتمي إليه المستشارة السابقة أنغيلا ميركل، بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 26,5%، بينما ارتفعت شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي على نحو طفيف إلى 12%، واستقرت شعبية حزب اليسار عند 4,5%.
وقال رئيس معهد "إنسا"، هيرمان بينكرت، في تصريحات للصحيفة: "حزب الخضر هو الحزب الوحيد في الائتلاف الحاكم الذي تزداد شعبيته"، عازيًا تراجع شعبية الاشتراكيين والأحرار والتحالف المسيحي إلى تزايد النظرة التشاؤمية نحو المستقبل بين المواطنين.
جري الاستطلاع خلال الفترة من 15 حتى 18 تموز/يوليو الجاري وشمل 2062 ألمانيًا. وبحسب نتائج الاستطلاع، لن يكون لائتلاف "إشارة المرور" الحالي سوى أغلبية برلمانية بنسبة 48,5%، وهي نفس نسبة ائتلاف مفترض بين التحالف المسيحي والخضر، أما "ائتلاف كبير" مفترض بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي، فستصل نسبة أغلبيته البرلمانية إلى 45% فقط.
م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ)
-
بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا
أولاف الشاب
ولد أولاف شولتس في أوسنابروك في 14 حزيران/ يونيو 1958، وكان والده تاجراً ووالدته ربّة منزل. وانضم إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي في عام 1975 في سن السابعة عشرة. آنذاك كان شعره طويلاً، كما كان يعرف بارتداء جواكت صوفية ويشارك في عدد كبير من المظاهرات السلمية.
-
بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا
تحولات
شق أولاف شولتس طريقه في درب السياسة بإصرار ودأب. وتغير الرجل بشكل ملحوظ في مسيرته. شغل منصب نائب رئيس منظمة الشباب في الحزب وقاد حملة في الثمانينيات من أجل "اشتراكية راديكالية للتغلب على الاقتصاد الرأسمالي". في الصورة شولتس يعرض أمام الكاميرا دفتر عضويته بالحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD).
-
بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا
نضوج في مجال الاقتصاد!
بالتوازي مع نشاطه الحزبي، كان شولتس يتابع دراساته في القانون. وأسس عام 1985، مكتب محاماة متخصصاً في قانون العمل في هامبورغ. ومن خلال عمله تعلم شولتس، آليات عمل الاقتصاد والشركات الخاصة، ما ترك آثراً على شخصيته.
-
بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا
البداية الفعلية مع شرودر
انطلقت مسيرته فعلياً عندما وصل الاشتراكي الديمقراطي غيرهارد شرودر إلى المستشارية في انتخابات 1998. وانتُخب شولتس عام 1998 عضواً في البوندستاغ (البرلمان الألماني) وأصبح أميناً عاماً للحزب في 2002. وفي عام 2005، انقسم اليسار الألماني بسبب تحرير سوق العمل، وهو ما سرّع هزيمة شرودر أمام أنغيلا ميركل. لكن شولتس أعاد المستشارية إلى الاشتراكيين بعد 16 عاماً من حكم المحافظين بقيادة ميركل.
-
بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا
"رجل آلي"!
يلقي خطبه بنبرة رتيبة أكسبته لقب "شولتسومات" (أي شولتس الآلي)، ما يثير انزعاجه. وقال في معرض الدفاع عن نفسه: إنه "يضحك أكثر مما يعتقد الناس". وصرّح قبل فترة قصيرة لجريدة "دي تسايت" الألمانية: "أنا رصين وبراغماتي وحازم. لكن ما دفعني إلى العمل السياسي، هو المشاعر"، داعياً إلى "مجتمع عادل".
-
بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا
"نسخة متحورة" من ميركل!
في 2018 ومع توليه وزاره المالية، أصبح شولتس نائباً لميركل. ويقال إن عينه كانت على المستشارية منذ ذلك الوقت. ويستلهم شولتس من أسلوب ميركل، حتى أنه يقلّدها في الإيماءات، خصوصاً إيماءة يدها الشهيرة، إلى درجة أن صحيفة "تاغس تسايتونغ" اليسارية وصفته بأنه نسخة "متحوّرة" من ميركل!
-
بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا
لمعان في زمن كورونا
في 2018، خلف شولتس، المسيحي الديموقراطي فولفغانغ شويبله، وتولى وزارة المالية وواصل النهج المالي الصارم لهذا الأخير. لكن بعد بدء جائحة كورونا لم يتردد شولتس في الخروج عن بنود الميزانية معتمداً السخاء في الإنفاق، وشعاره أن ألمانيا بإمكانها مواجهة الوباء من الناحية المالية. وبذلك عرف كيف يستفيد من الجائحة لوضع نفسه في قلب المشهد ومقدمته.
-
بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا
المنقذ!
خسر شولتس معركته على رئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في عام 2019، لأنه لم ينجح في كسب قلوب أنصار الحزب، فقد رغب الحزب آنذاك في قيادة ذات توجهات يسارية صريحة. ورغم ذلك ظل الحصان الوحيد الذي يمكن لحزبه الرهان عليه للفوز بالمستشارية. وبخلاف التوقعات وقتها، تمكن من الفوز بسبب الطريقة الرصينة التي خاض بها حملته الانتخابية.
-
بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا
حياته الخاصة
أولاف شولتس (63 عاما) متزوج منذ عام 1998 من السياسية الاشتراكية الديمقراطية بريتا إرنست (60 عاما). ويقول عنها إنها "حب حياته". ويقيم الزوجان في بوتسدام بالقرب من برلين. وتشغل زوجته منصب وزيرة التعليم في ولاية براندنبورغ. وليس لديهما أطفال. ولشولتس شقيقان هما ينس (62 عاما) وهو طبيب كبير والآخر إنغو (60 عاما) وهو صاحب شركة متخصصة في تقنية المعلومات.
-
بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا
فضائح!
تعرض شولتس للعديد من الهزات في مسيرته السياسية، ومنها مزاعم متعلقة بفضائح مالية كبيرة مثل فضيحتي "وايركارد" و"كوم إكس". لكن حتى لجان التحقيق البرلمانية لم تتمكن من إثبات أي شيء عليه. كما أنه تعرض لانتقادات كبيرة بسبب أعمال الشغب التي شهدتها مدينة هامبورغ في 2017 عندما كان رئيسا لحكومتها. لكن كل ذلك لم يجعل ثقته بنفسه تهتز.
-
بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا
ملفات شائكة
تنتظر شولتس ملفات سياسية شائكة، ناهيك عن إدارة حكومة ائتلافية غير مسبوقة من ثلاثة أحزاب (مع الخضر والليبرالي). وصحيح أن الانسجام كان كبيراً أثناء محادثات تشكيل الائتلاف الحكومي، غير أن الخلافات ستظهر لاحقاً بالتأكيد، خصوصاً وأن الحزب الليبرالي المحافظ جزء من حكومة "إشارة المرور" وبيده وزارات مهمة مثل المالية والنقل. إعداد: محيي الدين حسين / ص.ش