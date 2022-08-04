ألمانيا: تراجع الجرائم المعادية للسامية في 2022

أعلنت الحكومة الألمانية في بيانات أولية تراجع عدد الجرائم المعادية للسامية في النصف الأول من هذا العام. وجاء في رد وزارة الداخلية الألمانية على استجواب من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني المعارض أنهمن مثل هذه الجرائم على مستوى ألمانيا في الفترة بين كانون الثاني /يناير وحتى نهاية حزيران/يونيو.
يذكر أنه تم تسجيل 1749 جريمة من هذه النوعية خلال النصف الأول من العام الماضي. وكان تم تسجيل إجمالي أكثر من ثلاثة آلاف جريمة خلال العام الماضي، وهو عدد لم يتم تسجيله قبل ذلك مطلقا.
ومن جانبها أشارت بترا باو، نائبة رئيس البرلمان الألماني "بوندستاغ" وتنتمي لحزب اليسار، إلى أن الأعداد المعلنة للنصف الأول من هذا العام لا تزال غير نهائية؛ لأنه من الممكن الإعلان عن حالات في وقت لاحق.
وفي سياق متصل رفضت مجموعة "روانجروبا" الإندونيسية المشرفة على معرض دوكيومنتا أحدث الاتهامات بمعاداتها للسامية التي اجتاحت المعرض الفني الألماني الكبير منذ افتتاحه في حزيران/ يونيو.
وذكرت مجموعة روانجروبا في بيان: "جميع الرسوم الكارتونية لها تاريخ معين" مشيرة إلى أن تصوير جنود يرتدون خوذا عليها نجمة داود وتصورهم كروبوتات بأنياب بارزة يمثل الدعاية آنذاك ووجهة نظر الفلسطينيين تجاه الاحتلال العسكري.
وذكر أمناء المعرض "لم تصور أي من اللوحات يهودا بطريقة تجريدية"مشيرين إلى أنها تصوير لجنود إسرائيليين وتشير إلى العلم الإسرائيلي بوضوح، "نجمة داود المرسومة على الخوذ هي رمز الدولة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي، ليس هناك غموض".
هـ.د/خ.س (د ب أ)
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في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا
كولونيا، 1959: الصليب المعقوف وخطاب الكراهية
في أيلول/سبتمبر 1959، قام رجلان من الحزب النازي الألماني، برسم الصليب المعقوف وكتابة شعار "الألمان يطالبون بخروج اليهود"، على جدران الكنيس في كولونيا. انتشر بعد ذلك عبر ألمانيا رسومات وشعارات جدارية ضد السامية، تمكنت الشرطة من اعتقال الجناة، وقام البرلمان بتمرير قانون ضد "تحريض الناس"، والذي لازال حبراً على ورق.
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في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا
لوبيك 1994: أول حريق متعمد على معبد منذ عقود
أصيب العالم بالصدمة بعد إحراق كنيس يهودي شمال لوبيك في آذار/مارس 1994، في هجوم يعتبر الأول من نوعه منذ عقود. تم في النهاية إدانة أربعة أشخاص من اليمين المتطرف. في اليوم التالي للحريق، تجمع 4000 شخص في الشارع، حاملين شعارات "لوبيك تحبس أنفاسها"، ولكن في العام 1995 تعرض ذات الكنيس إلى هجوم آخر.
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في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا
إيسن 2000: إلقاء حجارة داخل كنيس قديم
قام أكثر من 100 فلسطيني من لبنان، بإلقاء الحجارة على كنيس قديم في إيسن بغرب ألمانيا في تشرين الأول/أكتوبر 2000. جاء الحادث بعد مظاهرة ضد "العنف في الشرق الأوسط". أصيب خلال الهجوم شرطي ألماني، فيما نفى نائب رئيس الوفد العام لفلسطين في ألمانيا(الممثلية الفلسطينية) محمود علاء الدين تورطه.
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في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا
دوسلدورف 2000: حريق متعمد وحجارة
قام شاب فلسطيني، 19 عاماً، وآخر مغربي، 20 عاماً، بتخريب كنيس يهودي جديد في دوسلدورف باستخدام الحجارة ومواد حارقة في تشرين الأول/أكتوبر 2000، "انتقاماً" من اليهود وإسرائيل. وصرح المستشار الألماني، آنذاك، جيرهارد شرودير :"يجب أن يثور الناس ضد معاداة السامية". وعلى إثر الحادث قامت السلطات الفيدرالية وعدة مؤسسات غير ربحية بإطلاق حملات ضد التطرف.
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في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا
ماينز 2010: هجوم بقنبلة مولوتوف بعد وقت قصير من افتتاح كنيس
بعد وقت قصير من افتتاح كنيس في ماينز، قام متطرفون بإحراق الكنيس الجديد في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2010. المبنى المدهش، من تصميم المعماري مانويل هيرز، أنشئ فوق كنيس قديم تم إحراقه على يد النازيين عام 1938.
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في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا
فوبرتال 2014: مواد حارقة
في يوليو 2014، ألقى ثلاثة شبان فلسطينيين مواد حارقة بالقرب من الباب الأمامي لكنيس في فوبرتال. إلا أن المحكمة أقرت بعدم وجود "دليل قاطع" على معاداة السامية. أثار القرار الجدل بشكل واسع، وتسبب بموجة غضب وسط الجالية اليهودية في ألمانيا ووسائل الإعلام الأجنبية. وعليه أعلن رئيس الجالية اليهودية فوبرتال أن الحكم "دعوة لمزيد من الجرائم".
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في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا
برلين 2019: مهاجم وسكين
تسلق رجل وفي حوزته سكينًا حاجزًا يقع في المعبد اليهودي الجديد في برلين مساء يوم السبت 4 تشرين الأول/أكتوبر 2019، وذلك خلال الفترة المقدسة بين عطلتي "رأس السنة" ويوم كيبور. استطاع رجال الأمن السيطرة على المهاجم، الذي ظلت دوافعه غير واضحة. وقامت الشرطة لاحقاً بإطلاق سراحه، وهو قرار وصفه زعماء يهود بأنه "فشل" في تحقيق العدالة.
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في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا
هاله 2019: إطلاق نار في يوم الغفران
تجمع حوالي 80 شخصًا في الكنيس بعد ظهر الأربعاء للمشاركة في مراسم يوم الغفران، والذي يعتبر أقدس يوم في التقويم اليهودي. وبحسب ما ورد، حاول المهاجم المزعوم إطلاق النار على المعبد، ولكن لم يتمكن من المرور عبر باب الأمان. قتل اثنين من المارة وأصيب آخرين بإطلاق النار. وقد تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على الفاعل، ليثبت لاحقاً أن لديه سجلا من الخطاب اليميني المتطرف ومعاداة السامية وكراهية النساء.