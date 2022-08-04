ألمانيا: تراجع الجرائم المعادية للسامية في 2022

أعلنت الحكومة الألمانية في بيانات أولية تراجع عدد الجرائم المعادية للسامية في النصف الأول من هذا العام. وجاء في رد وزارة الداخلية الألمانية على استجواب من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني المعارض أنهمن مثل هذه الجرائم على مستوى ألمانيا في الفترة بين كانون الثاني /يناير وحتى نهاية حزيران/يونيو.

يذكر أنه تم تسجيل 1749 جريمة من هذه النوعية خلال النصف الأول من العام الماضي. وكان تم تسجيل إجمالي أكثر من ثلاثة آلاف جريمة خلال العام الماضي، وهو عدد لم يتم تسجيله قبل ذلك مطلقا.

ومن جانبها أشارت بترا باو، نائبة رئيس البرلمان الألماني "بوندستاغ" وتنتمي لحزب اليسار، إلى أن الأعداد المعلنة للنصف الأول من هذا العام لا تزال غير نهائية؛ لأنه من الممكن الإعلان عن حالات في وقت لاحق.

وفي سياق متصل رفضت مجموعة "روانجروبا" الإندونيسية المشرفة على معرض دوكيومنتا أحدث الاتهامات بمعاداتها للسامية التي اجتاحت المعرض الفني الألماني الكبير منذ افتتاحه في حزيران/ يونيو.

وذكرت مجموعة روانجروبا في بيان: "جميع الرسوم الكارتونية لها تاريخ معين" مشيرة إلى أن تصوير جنود يرتدون خوذا عليها نجمة داود وتصورهم كروبوتات بأنياب بارزة يمثل الدعاية آنذاك ووجهة نظر الفلسطينيين تجاه الاحتلال العسكري.

وذكر أمناء المعرض "لم تصور أي من اللوحات يهودا بطريقة تجريدية"مشيرين إلى أنها تصوير لجنود إسرائيليين وتشير إلى العلم الإسرائيلي بوضوح، "نجمة داود المرسومة على الخوذ هي رمز الدولة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي، ليس هناك غموض".

هـ.د/خ.س (د ب أ)