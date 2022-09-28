ألمانيا تدين امرأة عمرها 97 عاما بجرائم حرب نازية

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أدانت محكمة ألمانية امرأة تبلغ من العمر 97 عاما بالمشاركة في قتل نحو 11 ألف شخص خلال فترة عملها كاتبة على الآلة الكاتبة في معسكر اعتقال نازي أثناء الحرب العالمية الثانية.
ما سر اهتمام هتلر وغوبلز بالموسيقى الكلاسيكية ؟
عام 1992، قتل ثلاثة مهاجرين أتراك في هجوم عنصري وقع في بلدة مولن شمال ألمانيا، خلال موجة عنف نفذها النازيون الجدد. فماذا كانت ألمانيا في ذلك الحين، وما الذي اختلف أو ظل على حاله اليوم؟
يُعرف عن أعضاء حركة "مواطني الرايخ" التطرف والعنف وعدم الاعتراف بالجمهورية الألمانية التي تأسست بعد انهيار النازية. في السنوات الأخيرة لفتت الحركة نظر الأجهزة الأمنية في ألمانيا، فماهي هذه الحركة وما الخطر الذي تشكله؟
أحيا الرئيس الألماني ذكرى بدء اضطهاد اليهود إبان الحقبة النازية، هذا فيما طالبت جمعية يهودية في المانيا بضرورة عدم اختزل الحياة اليهودية في ألمانيا في الأحداث التاريخية والسياسية كالمحرقة أو الصراع في الشرق الأوسط.
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