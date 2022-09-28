 ألمانيا تدين امرأة عمرها 97 عاما بجرائم حرب نازية | DW الأخبار | DW | 20.12.2022

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DW الأخبار

ألمانيا تدين امرأة عمرها 97 عاما بجرائم حرب نازية

أدانت محكمة ألمانية امرأة تبلغ من العمر 97 عاما بالمشاركة في قتل نحو 11 ألف شخص خلال فترة عملها كاتبة على الآلة الكاتبة في معسكر اعتقال نازي أثناء الحرب العالمية الثانية.

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