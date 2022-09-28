ألمانيا تدين امرأة عمرها 97 عاما بجرائم حرب نازية

تعامل ألمانيا مع اعتداء مولن العنصري بين الأمس واليوم!

عام 1992، قتل ثلاثة مهاجرين أتراك في هجوم عنصري وقع في بلدة مولن شمال ألمانيا، خلال موجة عنف نفذها النازيون الجدد. فماذا كانت ألمانيا في ذلك الحين، وما الذي اختلف أو ظل على حاله اليوم؟