ألمانيا تدك شباك أرمينيا برباعية في ختام تصفيات مونديال 2022

فاز المنتخب الألماني لكرة القدم على مضيفه منتخب أرمينيا (4/1) خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021) في الجولة العاشرة الأخيرة من منافسات المجموعة العاشرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

وسجل أهداف المنتخب الألماني كاي هافيرتز في الدقيقة 15، وإلكاي غوندوغان (هدفين) الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء و50 ويوناس هوفمان في الدقيقة 64، فيما سجل هدف المنتخب الأرميني هنريك مخيتريان في الدقيقة 59.

ورفع المنتخب الألماني رصيده إلى 27 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد المنتخب الأرميني عند 12 نقطة في المركز الرابع. وكان المنتخب الألماني ضمن تأهله لكأس العالم التي ستقام بقطر العام المقبل. وضمن منتخب مقدونيا الشمالية المشاركة في الملحق الأوروبي بعدما حسم المركز الثاني عقب فوزه على منتخب أيسلندا (3/1).

وسجل أهداف منتخب مقدونيا إزجان أليوسكي في الدقيقة السابعة وإليف ألماس (هدفين) في الدقيقتين 65 و86، فيما سجل هدف منتخب أيسلندا يون داجور ثورستينسون في الدقيقة 54، وشهدت المباراة طرد إيساك بيرجمان لاعب أيسلندا في الدقيقة 79.

ورفع منتخب مقدونيا الشمالية رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد منتخب أيسلندا عند تسع نقاط في المركز الخامس. وفي مباراة أخرى، فاز منتخب رومانيا على مضيفه ليشتنشتاين بهدفين نظيفين سجلهما دينيس مان ونيكيشور بانكو في الدقيقتين الثامنة و87. ورفع منتخب رومانيا رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد ليشتنشتاين عند نقطة واحدة في المركز السادس الأخير.

ع.ش/ع.ج.م (د ب أ)