ألمانيا تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان "بشكل عاجل"

طالبت وزارة الخارجية الألمانية جميع الألمان الموجودين في لبنان بمغادرة البلاد. وأشارت الوزارة إلى الوضع "المتوتر للغاية" على الحدود بين إسرائيل ولبنان، كما حذرت من "خطر متزايد لوقوع هجمات إرهابية" في لبنان.

دعت ألمانيا الأربعاء (26 يونيو/ حزيران 2024) مواطنيها إلى مغادرة لبنان في أقرب وقت نظرا إلى خطر التصعيد في العنف بين إسرائيل وحزب الله. وتبادلت إسرائيل وحزب الله القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي منذ هجوم حماس الإرهابي على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي أشعل حرب غزة.

يذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وارتفع مستوى التوتر في الأيام الأخيرة بسبب تزايد حدة القصف بين إسرائيل وحزب الله. وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كمنظمة إرهابية.

وحدّثت الخارجية الألمانية توجيهاتها الأربعاء بشأن السفر إلى البلاد قائلة "يُطلب بشكل عاجل من المواطنين الألمان مغادرة لبنان". وأضافت أنه "يمكن للتوترات البالغة الحالية عند المنطقة الحدودية مع إسرائيل أن تشهد مزيدا من التصعيد في أي لحظة".

وتابعت أن هناك أيضا "خطرا متزايدا لوقوع هجمات إرهابية" في لبنان قد تستهدف الغربيين أو الفنادق الكبيرة.

وحذّرت وزيرة الخارجية الألمانية أنابينا بيربوك الثلاثاء من أن أي "سوء تقدير" يمكن أن يشعل حربا شاملة بين إسرائيل وحزب الله، داعية إلى "أقصى درجات ضبط النفس" في ظل ارتفاع منسوب التوتر.

وقالت بيربوك في تصريحات نشرتها على منصة "إكس" "مع كل صاروخ يعبر الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، يزداد خطر أن يؤدي أي سوء تقدير إلى اندلاع حرب".

ع.ش/ أ.ح/ م.ع.ح (أ ف ب، د ب أ)