 ألمانيا تدعو إيران لاحترام بنود الاتفاق.. وطهران تبرّر ″الانتهاك″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.11.2020

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أخبار

ألمانيا تدعو إيران لاحترام بنود الاتفاق.. وطهران تبرّر "الانتهاك"

قالت ألمانيا إن إيران تنتهك حاليا بنود الاتفاق النووي، بعد تقارير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أفاد بتخصيب طهران لليورانيوم، بينما ترد طهران أن على الدول الأوروبية الوفاء بالتزاماتها.

Iran Atomprogramm

طلبت الحكومة الألمانية من إيران مجددا الامتثال لاتفاق فيينا النووي، إذ قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الاثنين في برلين إن إيران تنتهك الاتفاق بشكل ممنهج حاليا.

وأضافت المتحدثة أن ألمانيا تدعو إلى جانب الشركاء، وخاصة الأوروبيين، إيران لوقف هذه الانتهاكات للاتفاقية، "والامتثال الكامل لجميع الالتزامات النووية مرة أخرى".

والتقى وزير الخارجية الألماني هيكو ماس اليوم الاثنين في برلين نظيريه الفرنسي والبريطاني، جان-إيف لودريان ودومينيك راب، لمناقشة كيفية المضي قدما مع المشاركين الآخرين في الاتفاقية، ومع الإدارة الأمريكية الجديدة أيضا إذا اقتضى الأمر.

مختارات

بعد أن وصل الاتفاق النووي مع إيران إلى حافة الفشل، تسعى دول، مثل السعودية استغلال الموقف لصالحها. في المقابل هناك تطلع في ألمانيا نحو الإدارة الأمريكية الجديدة لإنقاذ الاتفاق، الذي شاركت برلين في التوصل إليه.

يبدو أن السيل وصل الزبى بالنسبة للأوروبيين الذين ضاقوا ذعرا بقرارات واشنطن الأحادية في العلاقات الدولية، كان آخر فصولها فرض عقوبات جديدة على إيران. قرار يدفع نحو عزلَ إدارة ترامب دوليا وعمق الخلافات مع الحلفاء الأوروبيين

أعلنت إيران أن الحظر الأممي المفروض عليها لشراء وبيع الأسلحة التقليدية رُفع "تلقائيّاً" اعتباراً من الأحد بموجب قرار مجلس الأمن 2231 والاتّفاق حول برنامج طهران النووي، مضيفة أنها لا ترى ضرورة "للتهافت على شراء السلاح".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية: "نحن واثقون من أن تبني الولايات المتحدة موقف بناء بشأن اتفاقية فيينا النووية يمكن أن يسهم بشكل كبير في كسر الدوامة السلبية الحالية التي نلاحظها مع إيران".

وفي السياق ذاته، أكد سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي أن إيران دخلت مرحلة جديدة من تخصيب اليورانيوم، حسب ما نقلته عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وتابع المسؤول: "حقن سادس فلوريد اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي يعد الخطوة الأخيرة  في تخصيب وفصل اليورانيوم 238 عن اليورانيوم 235 ، في مدينة نتنز"، متابعا أن بلاده "ستقوم أيضًا سلسلة من 174  جهازًا جديدًا للطرد المركزي /آي آر إم/ بتخصيب اليورانيوم".

Infografik Timeline Iran Atomabkommen AR

وقال في مقابلة تليفزيونية إن "التحديات الخطيرة التي تواجه الاتفاق النووي اليوم هي أولا تداعيات انسحاب الولايات المتحدة الأحادي وغير القانوني من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات، ثم تقاعس الأوروبيين عن التعويض عن هذا الوضع في الوقت الذي نفذت إيران جميع التزاماتها بشكل كامل وفعال".

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بعد فوز بابدن: ما مصير الاتفاق النووي مع إيران؟

وأضاف: "إن كانوا يريدون تراجع إيران عن إجراءاتها التعويضية، فعليهم الوفاء بالتزاماتهم من خلال إعادة التوازن إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات".

وتم توقيع اتفاقية فيينا النووية في عام 2015 بين ألمانيا والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وإيران، وكان الهدف منها منع إيران من صنع قنبلة نووية.

وأنهت الولايات المتحدة الاتفاق بقرار منفرد في أيار/مايو 2018، وفرضت عقوبات جديدة على إيران. ونتيجة لذلك، تجاهلت طهران بشكل تدريجي جميع بنود الاتفاقية تقريبا.

إ.ع/ح.ز (د ب أ)

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  • Iran Geldwechsel Dollar und Euro (Getty Images/AFP/A. Kenare)

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  • Iran Gold (Isna/Rohollah Vahdati)

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    ارتفاع أسعار الذهب

    أكد رئيس اتحاد تجار الذهب في طهران، أن الصراع بين إيران وأمريكا، أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب في البلاد، حسب ما تناقلته مواقع إخبارية. وسجلت المسكوكة الذهبية في السوق الإيرانية رقما قياسيا جديدا ببلوغها الـ 3 ملايين و400 ألف تومان، حيث زاد سعرها نحو 600 ألف تومان خلال شهر واحد.

  • Zentralbank Iran (Isna)

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  • Einkaufsszene auf einem Bazar in Teheran (AP)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    أسعار خيالية!

    من بين المؤشرات على تأزم الوضع الاقتصادي في إيران، انخفاض قيمة الريال الإيراني الذي أدى إلى ارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة بنسبة 100 بالمائة، علاوة على ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل جنوني. هذا بالإضافة إلى انخفاض نشاط بورصة السلع الإيرانية إلى حد أدنى. وتشير توقعات خبراء في شركة "بي أم آي" للأبحاث الاقتصادية العالمية، أن يشهد الاقتصاد الإيراني انكماشاً بنحو 4 في المئة العام المقبل.

  • Offene Inflation (ILNA)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    التضخم يرفع الأسعار

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  • Iran - Obdachlose übernachten in Gräbern (shahrvanddaily.ir)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    فقر وبطالة وهجرة

    ساهمت مشكلة التضخم في ظهور الطبقات المجتمعية بإيران وانتشار الفقر والبطالة. وحسب تقديرات البنك الدولي فإن متوسط ​​نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إيران استنادا إلى القدرة الشرائية الحقيقية للعملة الإيرانية بين عامي 1976 و2017، يكشف أنه خلال هذه الفترة أصبح الإيراني أكثر فقرا بنسبة 32 بالمئة. كما تشير الاحصائيات إلى أن عددا كبيرا من الشباب الإيراني يحاول الفرار من الأوضاع المتأزمة.

  • Symbolbild Amnesty International zu Gewerkschaften im Iran (picture-alliance/dpa)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    صفقات في مهب الريح!

    من بين الجوانب المرجح تأثرها السلبي بالعقوبات الأمريكية، الصفقات المعقودة مع كبرى الشركات الدولية على الصعيد العالمي وعلى صعيد النفط وأيضا والأجهزة الإلكترونية، مثل الصفقات التي عقدتها طهران مع شركة توتال النفطية وشركة فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات وجنرال إلكتريك للأجهزة والمعدات الإلكترونية.

  • Iran Asseman Airline (Imago/United Archives)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

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    الكاتب: مريم مرغيش


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