ألمانيا تدعو إلى تعاون أفريقي أوروبي في مواجهة أزمات العالم

دعت وزير الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الجمعة (13 كانون الثاني/ يناير 2023) الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي إلى التعاون بشكل وثيق في التعامل مع الأزمات في العالم، بما في ذلك غزو روسيا لأوكرانيا والتغير المناخي ونقص الغذاء.

قالت بيربوك في ضوء الحرب العدوانية التي تشنها روسيا على أوكرانيا "نحن بحاجة إلى أفريقيا للدفاع عن نظام السلام الأوروبي"، الذي يمكن رؤية آثاره في جميع أنحاء العالم وخاصة في إفريقيا لأن الحبوب تستخدم كسلاح حرب.

وأضافت: "نحن كأوروبيين نحتاج إلى دعم أصدقائنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم في هذه الأوقات عندما يتعرض نظامنا السلمي في أوروبا لهجوم حرب العدوان الروسية". وقالت بيربوك "من المهم بالنسبة لنا زيادة توسيع التعاون بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، خاصة في هذه الأوقات التي تتداخل فيها الأزمات العالمية".

وذكرت خلال كلامها أ، "الهجوم على نظام السلام الأوروبي والصراعات في أفريقيا وأزمة المناخ وأزمة الغذاء". وأن أوروبا وأفريقيا ليستا جارتين جغرافيا فحسب، بل إنهما "في القلب" أيضًا.

وأضافت: "لا يمكننا حل هذه الأزمات والتحديات المشتركة إلا معًا في عالم مشترك". وذكرت أن الاتحاد الأفريقي يرمز إلى السلام والأمن والحرية، مثل الاتحاد الأوروبي. كما تحدثت لصالح مقعدين دائمين لأفريقيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. مثل البلدان الأخرى، دعت ألمانيا منذ فترة طويلة إلى إصلاح مجلس الأمن بعدد أكبر من الأعضاء الدائمين وغير الدائمين.

كما قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، إنه يجب تمثيل أفريقيا بشكل أفضل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما دعت إلى مكان للاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين. ووصف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد عدم وجود أفريقيا في مجلس الامن الدولي بأنه "ظلم لا بد من تداركه". ورحب بدعم ألمانيا وفرنسا لإصلاح هيئة الأمم المتحدة.

ز.أ.ب/ع.ج (د ب أ، أ ف ب)