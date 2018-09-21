 ألمانيا تدعو إسرائيل للتراجع عن خطط هدم قرية فلسطينية | أخبار | DW | 24.09.2018

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أخبار

ألمانيا تدعو إسرائيل للتراجع عن خطط هدم قرية فلسطينية

انضمت ألمانيا إلى منتقدي خطط الحكومة الإسرائيلية بهدم قرية الخان الأحمر الفلسطينية التي تربط بين القدس الشرقية والضفة الغربية. وزارة الخارجية الألمانية ناشدت إسرائيل التراجع عن خطط هدم القرية.

Israel Tel Aviv Protest gegen Abriss arabischer Häuser (Getty Images/AFP/A. Gharabli)

صورة من الأرشيف لاحتجاجات ضد هدم منازل لفلسطينين.

انتقدت وزارة الخارجية الألمانية الخطط الإسرائيلية الرامية إلى إخلاء قرية الخان الأحمر البدوية في الضفة الغربية. وناشدت وزارة الخارجية الألمانية الحكومة الإسرائيلية عدم تطبيق خطط هدم القرية والمدرسة الكائنة بها.

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية اليوم الاثنين (24 أيلول/ سبتمبر 2018) في برلين: "أوضحنا موقفنا ونعمل على عدم تنفيذ الهدم". بيد أن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت قال ردا على استفسار إنه ليس من المخطط إرجاء أو إلغاء المشاورات الحكومية الألمانية-الإسرائيلية المقررة الأسبوع المقبل.

مختارات

الجيش الإسرائيلي يعلن هدم منازل ثلاثة فلسطينيين متورطين في تنفيذ اعتداءات بحق إسرائيليين من بينها عمليات طعن، في خطوة تصفها المنظمات الحقوقية بأنها "انتقام جماعي" يخالف القانون الدولي. (10.08.2017)

أدان البرلمان الأوروبي إسرائيل بسبب استمرار بناء مستوطنات على الأراضي الفلسطينية، وشددت أغلبية من البرلمانيين الأوروبيين على ضرورة وقف تل أبيب لهذه السياسة فورا، والكف عن هدم منازل الفلسطينيين، وتأكيد حل الدولتين. (18.05.2017)

وكانت مصادر فلسطينية ذكرت أمس الأحد أن السلطات الإسرائيلية أمهلت أهالي قرية الخان الأحمر في شرق القدس أسبوعا لإخلائها وإلا سيتم هدمها بالقوة، وذلك رغم الانتقادات الفلسطينية والدولية لذلك. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أنه تم إمهال أهالي الخان الأحمر حتى الأول من الشهر المقبل لإخلاء وهدم المنازل ذاتيا وإلا سيتم الهدم بالقوة.

ورفضت المحكمة العليا في إسرائيل في الخامس من الشهر الجاري التماسا فلسطينيا ضد قرار بهدم قرية الخان الأحمر، وأمرت بعد ثلاثة أشهر من المداولات القضائية بهدمها في غضون أسبوع.

ويعيش في القرية زهاء 200 شخص، وهي تقع في منطقة حساسة تربط شرق القدس والضفة الغربية. ويشار إلى أن قرار هدم القرية قوبل بانتقادات دولية باعتباره "يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا".

أ.ح/م.س (د ب أ)

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قرية الخان الأحمر مهددة بالهدم والبدو يحتجون

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