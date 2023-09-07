ألمانيا تدعم ضم الاتحاد الإفريقي لمجموعة العشرين بقمة نيودلهي

يسعى الوفد الألماني لدعم انضمام الاتحاد الإفريقي لمجموعة العشرين. ونُقِل عن الوفد الألماني القول اليوم الخميس (السابع من سبتمبر/ أيلول 2023) إنه لا يزال يتعين توضيح كيفية التعامل مع منظمات إقليمية أخرى مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومجموعة دول أمريكا اللاتينية والكارييبي (سيلاك).

وأضاف الوفد أن من الوارد إصدار تعهد بالبدء في إجراء محادثات مع هاتين المنظمتين. ولفت الوفد إلى وجود اتفاق مبدئي داخل المجموعة بشأن ضم الاتحاد الأفريقي " لم يظهر أحد ويقول: لا نريد هذا".

وكان الأعضاء الأقوياء في المجموعة، مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة، أعربوا عن تأييدهم لضم الاتحاد الإفريقي، وهي الخطوة التي أبدت ألمانيا أيضا تأييدها الواضح لها. تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة عضوا ويبلغ عدد سكانه 7ر447 مليون نسمة هو المنظمة الإقليمية الوحيدة التي تتمتع بعضوية مجموعة القوى الاقتصادية المهمة حتى الآن.

ويضم الاتحاد الإفريقي كل دول القارة السمراء المعترف بها دوليا بالإضافة إلى جمهورية الصحراء الغربية التي يوجد خلاف دولي على الاعتراف بها، ويبلغ إجمالي عدد دول الاتحاد الإفريقي الأعضاء 55 دولة، وبذلك يمثل الاتحاد الإفريقي مصالح نحو 1.4 مليار شخص.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس أعرب خلال زيارة للقارة السمراء، في أيار/مايو الماضي، عن تأييده لضم الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين، وقال: "هذا الأمر يفرضه احترام القارة ودولها العديدة وعدد سكانها المتنامي". وأضاف شولتس أنه ينبغي لإفريقيا أن تلعب في السياسة الدولية دورا أكبر يليق بأهميتها المتزايدة.

ف.ي/أ.ح (ا.ف.ب، رويترز)