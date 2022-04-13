ألمانيا تدعم أوكرانيا ماليًا بدلاً من تقديم أسلحة ثقيلة

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أعلنت الحكومة الألمانية رفعَ قيمة ما يعرف بـ"برنامج تدريب الدول الحليفة" من مئتين وخمسة وعشرين 225 مليونَ يورو في العام إلى ملياريْ يورو سيذهب أكثرُ من نصفها لأوكرانيا.
يمارس ساسة ألمان ضغوطا على الحكومة الألمانية لتصدير أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا تشمل دبابات وطائرات مقاتلة. وزير في الحكومة أكد ضرورة توسيع الصادرات، لكنه تحفظ على إرسال الأسلحة الثقيلة.
يدرس المستشار الألماني دعم أوكرانياً عسكرياً بنحو ملياري يورو تنفق على العتاد الحربي بحسب ما ذكر مصدر بالحكومة الألمانية. في الوقت نفسه يواجه شولتس انتقادات داخلية في النقاش الدائر حول شحنات الأسلحة الألمانية لأوكرانيا.
أبدى المستشار الألماني أولاف شولتس مجددا رد فعل متحفظ حيال مطالبة وزيرة خارجيته أنالينا بيربوك، بتوريد أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا. وكانت ألمانيا وردت حتى الآن إلى أوكرانيا صواريخ دفاع جوي وأسلحة مضادة للدبابات وبنادق آلية.
رغم التحذير الروسي لأمريكا والناتو من "عواقب غير متوقعة" لإرسال أسلحة "أكثر حساسية إلى أوكرانيا"، أكد وزير العدل الألماني أن إرسال أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا، مثل الدبابات، "ليس دخولاً في الحرب".
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