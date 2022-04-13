ألمانيا تدعم أوكرانيا ماليًا بدلاً من تقديم أسلحة ثقيلة

وزير ألماني: إرسال دبابات لأوكرانيا "ليس دخولاً في الحرب"

رغم التحذير الروسي لأمريكا والناتو من "عواقب غير متوقعة" لإرسال أسلحة "أكثر حساسية إلى أوكرانيا"، أكد وزير العدل الألماني أن إرسال أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا، مثل الدبابات، "ليس دخولاً في الحرب".