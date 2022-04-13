 ألمانيا تدعم أوكرانيا ماليًا بدلاً من تقديم أسلحة ثقيلة | DW الأخبار | DW | 16.04.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

ألمانيا تدعم أوكرانيا ماليًا بدلاً من تقديم أسلحة ثقيلة

أعلنت الحكومة الألمانية رفعَ قيمة ما يعرف بـ"برنامج تدريب الدول الحليفة" من مئتين وخمسة وعشرين 225 مليونَ يورو في العام إلى ملياريْ يورو سيذهب أكثرُ من نصفها لأوكرانيا.

مشاهدة الفيديو 01:28

المزيد من المركز الإعلامي

بعد إرسالها خوذات لأوكرانيا مع بداية الحرب، تستعد ألمانيا لإرسال بعض الأسلحة إلى أوكرانيا. لكنها قد تصل متأخرة..

بعد امتناعها عن ذلك.. ألمانيا تعتزم إرسال دبابات إلى أوكرانيا 13.04.2022

التصعيد الألماني ضد روسيا.. ما حدوده؟

التصعيد الألماني ضد روسيا.. ما حدوده؟ 06.04.2022

لم يبد المستشار الألماني شولتس أي استعداد لاتخاذ قرار بإرسال قوات للدفاع عن أوكرانيا ضد القوات الروسية.

المستشار الألماني: يجب احتواء الحرب في أوكرانيا 05.03.2022

المستشار الألماني شولتس يعتزم القيام بزيارة لواشنطن وبعدها موسكو من أجل نزع فتيل المواجهات العسكرية في أوكرانيا.

نشاط دبلوماسي ألمانيا لتجنب الحرب في أوكرانيا 03.02.2022

المزيد DW الأخبار

عصير الزبيب عنصر لايغيب عن المائدة الرمضانية في العراق.

عصير الزبيب الأسود... مشروب عراقي مميز في رمضان رمضان 16.04.2022

أصدرت سلطات البريد الأوكرانية طابعًا جديدًا يصوّر أحد الحرس الأوكرانيين واقفًا أمام سفينة موسكفا المدمّرة.

السلطات الأوكرانية تصدر طابعًا بريديًا يخلّد تدمير الطرّاد الروسي موسكفا 16.04.2022

مقتل سبعة مدنيين على الأقل في خاركيف خلال قصف روسي عنيف.

القوات الأوكرانية تحفر خنادق شرق البلاد تحسباً لهجوم روسي. 16.04.2022

روسيا تقصف مصنعا عسكريا ثانيا قرب العاصمة الأوكرانية كييف، ما أسفر عن متل شخص على الأقل، وإصابة آخرين.

روسيا تقصف مصنعا عسكريا ثانيا في كييف 16.04.2022

اقرأ أيضا

German Chancellor Olaf Scholz speaks to lawmakers during a session of the German parliament Bundestag at the Reichstag building in Berlin, Germany, Wednesday, April 6, 2022. (AP Photo/Markus Schreiber)

ألمانيا.. ضغوط على حكومة شولتس لتزويد أوكرانيا بأسلحة "نوعية" 15.04.2022

يمارس ساسة ألمان ضغوطا على الحكومة الألمانية لتصدير أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا تشمل دبابات وطائرات مقاتلة. وزير في الحكومة أكد ضرورة توسيع الصادرات، لكنه تحفظ على إرسال الأسلحة الثقيلة.

ألمانيا - شولتس يعتزم دعم أوكرانيا عسكرياً بملياري يورو

ألمانيا - شولتس يعتزم دعم أوكرانيا عسكرياً بملياري يورو 15.04.2022

يدرس المستشار الألماني دعم أوكرانياً عسكرياً بنحو ملياري يورو تنفق على العتاد الحربي بحسب ما ذكر مصدر بالحكومة الألمانية. في الوقت نفسه يواجه شولتس انتقادات داخلية في النقاش الدائر حول شحنات الأسلحة الألمانية لأوكرانيا.

Bundeskanzler Olaf Scholz SPD , Deutschland, Berlin, Reichstag, 27. Februar 2022 19. Sitzung, Aussprache ¸ber Regierungserkl‰rung in der Sondersitzung des Bundestages *** Chancellor Olaf Scholz SPD , Germany, Berlin, Reichstag, 27 February 2022 19 session , debate on government statement in special session of the Bundestag.

المستشار الألماني "متحفظ" حيال تسليم أسلحة ثقيلة لأوكرانيا 11.04.2022

أبدى المستشار الألماني أولاف شولتس مجددا رد فعل متحفظ حيال مطالبة وزيرة خارجيته أنالينا بيربوك، بتوريد أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا. وكانت ألمانيا وردت حتى الآن إلى أوكرانيا صواريخ دفاع جوي وأسلحة مضادة للدبابات وبنادق آلية.

Schützenpanzer des Typs Marder werden am 21.02.2017 auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr (Bayern) auf einen Zug verladen. Die Bundeswehr verlädt die Panzer für den Transport nach Litauen. Foto: Armin Weigel/dpa ++ +++ dpa-Bildfunk +++

وزير ألماني: إرسال دبابات لأوكرانيا "ليس دخولاً في الحرب" 16.04.2022

رغم التحذير الروسي لأمريكا والناتو من "عواقب غير متوقعة" لإرسال أسلحة "أكثر حساسية إلى أوكرانيا"، أكد وزير العدل الألماني أن إرسال أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا، مثل الدبابات، "ليس دخولاً في الحرب".