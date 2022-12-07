ألمانيا .. تداعيات التخطيط لمحاولة انقلابية

"مواطنو الرايخ" - ما مدى ترابط وخطورة هذه المجموعة المتطرفة؟

في عمليات مداهمة واسعة شملت العديد من الولايات، تمكنت الشرطة الألمانية من تفكيك شبكة تنتمي لمجموعة "مواطني الرايخ"، وألقت القبض على عدد من أفرادها. ما هي هذه المجموعة اليمينية المتطرفة؟ وما مدى خطورتها؟