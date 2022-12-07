ألمانيا .. تداعيات التخطيط لمحاولة انقلابية

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يعتزم البرلمان الألماني إجراء مراجعات أمنية بعد اعتقال نائبة سابقة للاشتباه بمشاركتها في مؤامرة لاطاحة الحكومة
يُعرف عن أعضاء حركة "مواطني الرايخ" التطرف والعنف وعدم الاعتراف بالجمهورية الألمانية التي تأسست بعد انهيار النازية. في السنوات الأخيرة لفتت الحركة نظر الأجهزة الأمنية في ألمانيا، فماهي هذه الحركة وما الخطر الذي تشكله؟
في عمليات مداهمة واسعة شملت العديد من الولايات، تمكنت الشرطة الألمانية من تفكيك شبكة تنتمي لمجموعة "مواطني الرايخ"، وألقت القبض على عدد من أفرادها. ما هي هذه المجموعة اليمينية المتطرفة؟ وما مدى خطورتها؟
أعرب رئيس المجلس المركزي لليهود بألمانيا عن اعتقاده بوجود خطر حقيقي من جانب التيار اليميني المتطرف في ضوء اتهامات الإرهاب الموجهة إلى "مواطني الرايخ"، فيما قال الرئيس الألماني إنه قلق حيال الخطط المزعومة لإسقاط الدولة.
طالب برلمانيون ألمان بإعادة النظر في إجراءات تأمين البوندستاغ وذلك بعد اعتقال 25 شخصاَ اتهموا بالتخطيط لتنفيذ محاولة انقلابية والاستيلاء بالقوة على البرلمان، كان من بينهم برلمانية سابقة عن حزب البديل من أجل ألمانيا.
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