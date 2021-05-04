ألمانيا: تدابير جديدة لقياس الوضع الوبائي بدءاً من اليوم

تُطبق في ألمانيا اعتباراً من غد الأربعاء (15 سبتمبر/ أيلول 2021) لوائح جديدة أقرها البرلمان (بوندستاغ) ومجلس الولايات (بوندسرات) بشأن معايير تقييم الوضع الوبائي والحصول على معلومات عن حالة تطعيم الموظفين، وذلك بعد أن تم نشرها في الجريدة الرسمية الثلاثاء.

وتهدف تلك المعايير إلى مكافحة كورونا في الخريف والشتاء، وبناءً على اللوائح الجديدة، سيكون المقياس الرئيسي لتقييم الوضع الوبائي هو عدد مرضى كورونا في المستشفيات، ليحل محل التركيز السابق على عدد الإصابات، والذي لم يعد ذا مغزى في ضوء حملات التطعيم.

ومع ذلك، ستؤخذ أيضاً "مؤشرات أخرى" في الاعتبار. وسيُسمح للولايات بتحديد القيم القصوى لخطورة الوضع الوبائي، والتي سيُجرى حال تخطيها تطبيق المزيد من القيود على الحياة اليومية، بحسب الوضع في كل ولاية.

بالإضافة إلى ذلك، سيُسمح لأرباب العمل بسؤال موظفيهم في مراكز الرعاية النهارية والمدارس ودور رعاية المسنين عما إذا كانوا قد تلقوا تطعيماً ضد كورونا.

مشاهدة الفيديو 02:36 شارك ألمانيا: طرق فحص جديدة لتشخيص كورونا لدى التلاميذ إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/4094t ألمانيا: طرق فحص جديدة لتشخيص كورونا لدى التلاميذ

أكثر من 62 في المائة ملقحون

من جهته، أفاد معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض الثلاثاء أن 62.3 في المائة من السكان في ألمانيا (ما يعادل نحو 51.8 مليون نسمة) تلقوا حتى الآنتطعيماً كاملاً من جرعتين ضد كورونا.ووفقاً لبيانات المعهد، 66.6 في المائة من السكان في ألمانيا جرعة أولى على الأقل من لقاح مضاد لكورونا (ما يعادل 55.4 مليون نسمة).

ودعا وزير الصحة الألماني ينس شبان مجدداً على "تويتر" اليوم إلى استغلال فرص التطعيم المتوفرة، وذلك في إشارة إلى تكثيف الحملة الترويجية للتطعيم خلال هذا الأسبوع. وكتب: "كل تطعيم سيحدث فرقاً في فصلي الخريف والشتاء".

وبحسب المعهد، حصل نحو 207 آلاف شخص على جرعة تعزيزية ثالثة من لقاح مضاد لكورونا حتى الآن.

واعتباراً من السابع من يونيو/ حزيران الماضي، أصبح بإمكان أي شخص في ألمانيا يرغب في تلقي التطعيمالحصول عليه، فمع نهاية تحديد أولويات اللقاحات - التي كانت تقتصر على اللقاحات لمن بلغوا سن الستين أو تجاوزوه، وبعض المجموعات ذات الأولوية - يمكن الآن لأي شخص يبلغ من العمر 12 عاماً أو أكثر تلقي جرعة لقاح مضاد لكورونا.

ص.ش/ ي.أ (د ب أ)