ألمانيا تخطط لتشديد العقوبات على تفجير أجهزة الصراف الآلي

تستعد ألمانيا لاتخاذ إجراءات صارمة بعد زيادة حادة في جرائم تفجير أجهزة الصراف الآلي من قبل عصابات إجرامية في السنوات الأخيرة.

ونقلت وكالة أنباء بلومبيرغ عن بيان مشترك لوزارتي الداخلية والعدل، السبت (20 تموز/يوليو 2024)، أن عدد السرقات التي تستهدف أجهزة الصراف الآلي باستخدام المتفجرات زاد بنسبة 26,5% في عام 2022 مقارنة بعام 2021، وتعد هذه هي أحدث الأرقام المتاحة. وبهذا يصل عدد هذه الجرائم إلى على مستوى لها منذ بدء أعمال المسح في عام 2005. وأضاف التقرير أن هذه الجرائم أدت إلى خسائر مادية للشركات بملايين اليوروهات.

واقترحت الحكومة مشروع قانون لمعاقبة هذه الجرائم بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين بدلًا من عقوبة السجن لمدة سنة واحدة على الأقل، المعمول بها حاليًا. والممكن زيادة العقوبة لتتراوح بين خمس سنوات و15 سنة، بدلًا من سنتين على الأقل حاليًا في حال أدت هذه الجرائم إلى حدوث تأثيرات على صحة أشخاص غير متورطين في هذه الجرائم.



من جانبها، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر: "أي شخص يقوم بتفجير أجهزة الصراف الآلي، فإنه يعرض حياة أشخاص غير متورطين للخطر. نحن نتعامل هنا مع مجموعات إجرامية منعدمة الضمير ومتفجرات شديدة الخطورة".

ويأتي هذا التحرك لتشديد العقوبات بعد جهود سابقة للحد من هذه الهجمات. قبل عامين، قررت الحكومة إغلاق صالات الخدمة الذاتية للبنوك ليلًا. وقادت مداهمات نفذتها الشرطة العام الماضي إلى اعتقال أشخاص في هولندا وبلجيكا يشتبه في قيامهم بتفجير أجهزة الصراف الآلي في أكثر من ثلاثين موقعًا في ألمانيا على الأقل لسرقة محتوياتها.

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