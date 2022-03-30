ألمانيا تخطط إلى خفض انتاج الوقود الحيوي خلال السنوات السبع القادمة

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تسعى وزارة البيئة في ألمانيا إلى خفض معدل الوقود الحيوي الذي يتم الحصول عليه من المحاصيل الزراعية من 4.4٪ إلى 2.5٪ العام المقبل، على ان تصل النسبة إلى الصفر خلال السنوات السبع القادمة.
بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الوقود، يطرح خبراء من الاتحاد الألماني السيارات "ADAC" بعض الخطوات الهامة والنصائح "الذهبية" لخفض استهلاك الوقود أثناء القيادة. تعرف على أهمها في هذا التقرير.
أثارت زيادة نشاط مصافي التكرير الهندية الكثير من التساؤلات في ضوء حديث عن عمليات استيراد كبيرة للخام الروسي بأسعار منخفضة ومن ثم تصدير المنتج النهائي بأسعار مربحة إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. فما حقيقة ذلك؟
في تطور ملفت، فتحت قناة "i24News" الإسرائيلية الإخبارية مكتبين لها بالمغرب في سياق زخم اتفاقيات إبراهيم، ما يعزيز دينامية العلاقات الاستثنائية بين المملكة والدولة العبرية والتي تستند إلى تراث يهودي مشترك ضارب في التاريخ.
بسبب ارتفاع أسعار الوقود، يلجأ البعض إلى ملء خزانات سياراتهم بزيوت التدفئة أو الزيوت النباتية بدلاً من الديزل، لكن خبراء السيارات الألمان يحذرون من ذلك، فما هي الأسباب؟
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