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ألمانيا تخطط إلى خفض انتاج الوقود الحيوي خلال السنوات السبع القادمة

تسعى وزارة البيئة في ألمانيا إلى خفض معدل الوقود الحيوي الذي يتم الحصول عليه من المحاصيل الزراعية من 4.4٪ إلى 2.5٪ العام المقبل، على ان تصل النسبة إلى الصفر خلال السنوات السبع القادمة.