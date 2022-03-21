 ألمانيا تخصص 3 مليار يورو لإنشاء بنية تحتية لاستيراد الغاز الطبيعي | DW الأخبار | DW | 06.05.2022

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ألمانيا تخصص 3 مليار يورو لإنشاء بنية تحتية لاستيراد الغاز الطبيعي

وضعت المانيا حجر الأساس لمزيد من استقلال البلاد في مجال الطاقة وبناء محطات عائمة لاستجلاب الغاز عن طريق البحر.

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