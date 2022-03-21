ألمانيا تخصص 3 مليار يورو لإنشاء بنية تحتية لاستيراد الغاز الطبيعي

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
وضعت المانيا حجر الأساس لمزيد من استقلال البلاد في مجال الطاقة وبناء محطات عائمة لاستجلاب الغاز عن طريق البحر.
ركزت مباحثات وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي على قرار روسيا قطع الغاز عن بولندا وبلغاريا، وسط تصاعد الضغط لإيجاد إمدادات بديلة لمصادر الطاقة الروسية. وجددت دول الاتحاد رفضها سداد قيمة الغاز والنفط الروسييين بالروبل.
بحسب تصريحات وزير الاقتصاد الألماني، تحتوي بلاده على كمية كبيرة من الغاز الطبيعي تحت طبقات من الصخور العميقة لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق "التصديع المائي"، لكن للأمر تبعات بيئية وقانونية.
لم يكد اقتصاد ألمانيا يجتاز تداعيات كورونا حتى تلقفته ارتدادات حرب أوكرانيا التي ألهبت أسعار الطاقة ومستويات التضخم. وباتت قاطرة أوروبا تترنح، فيما يتوقع معظم معاهد الرصد الاقتصادي آفاقا قاتمة على المدى المنظور.
دافع شولتس عن سياساته تجاه أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا ورفض الانتقادات التي وجهت إليه حول تردده في دعم كييف منذ بدء الغزو الروسي. وخاطب شولتس بوتين قائلاً: "أوقف هذه الحرب، أوقف القتل الذي لا معنى له".
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول