 ألمانيا تخصص مبالغ إضافية لمساعدة السوريين | أخبار | DW | 10.10.2018

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أخبار

ألمانيا تخصص مبالغ إضافية لمساعدة السوريين

أبلغت ألمانيا برنامج الغذاء الدولي التابع للأمم المتحدة عزمها تخصيص مبالغ إضافية لمساعدة السوريين تحسبا لموسم الشتاء القادم. وزير الخارجية الألماني أعلن أمام مدير البرنامج نية بلاده تقديم 186 مليون يورو لهذا الغرض.

Deutschland Heiko Maas, Außenminister & David Beasley, Exekutivdirektor UN World Food Programme (Imago/photothek)

وزير الخارجية الألمانية ماس مستقبلا مدير برنامج الغذاء العالمي في برلين.

تعتزم ألمانيا تخصيص مبالغ إضافية لبرنامج الغذاء الدولي التابع للأمم المتحدة ( WFP ) تصل قيمتها إلى 186 مليون يورو كمساعدات إضافية بسبب استمرار الحرب في سوريا.

ومن المقرر أن تقدم المساهمة المالية الألمانية الإضافية دعما للمتضررين السوريين سواء داخل سوريا أو في الدول المجاورة خلال فصل شتاء المقبل، كما أعلن ذلك وزير الخارجية الألماني هايكو ماس خلال استقباله لمدير برنامج الغذاء الدولي ديفيد بيسلي في برلين اليوم الأربعاء (10 تشرين أول/أكتوبر 2018).

مختارات

في حديث مع صحيفة "بيلد" الألمانية حذرت مسؤولة أممية من تعرض ملايين السوريين لمخاطر الألغام والمتفجرات المتخلفة عن الحرب. وتحدثت المسؤولة عن دور ألمانيا في المساعدة وعوائق عمل الأمم المتحدة في إزالة الألغام في سوريا. (29.09.2018)

أعلن جيم جيفري المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا أن الولايات المتحدة تعتزم تبني "استراتيجية عزلة" مع حلفائها تشمل عقوبات مشددة، إذا عرقل الرئيس السوري العملية السياسية الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ سبع سنوات. (29.09.2018)

وقال ماس "إن هذه المساعدة تنقذ حياة الناس". وتعتبر منظمة الغذاء الدولية  الشريك الأساسي لألمانيا في مجال مكافحة الجوع في العالم.

يذكر أن ألمانيا كانت في عام 2017 ثاني أكبر دولة مانحة في إطار العلاقات الثنائية مع المنظمة الدولية، فحسب معلومات وزارة الخارجية، قدمت برلين مساعدات بقيمة 830 مليون يورو لبرنامج الغذاء الدولي ومقره روما.

وتصل قيمة المساعدات الألمانية للسوريين الذين يعانون جراء الحرب داخل سوريا وفي الدول المجاورة في العام الجاري 2018 عبر برنامج الغذاء الدولي إجمالا إلى 286 مليون يورو.

يشار إلى أن حوالي 13 مليون إنسان في سوريا، بينهم 6 ملايين طفل، يعتمدون في معيشتهم اليومية على المساعدات الدولية، فيما يصل عدد المحتاجين في المنطقة عموما إلى أكثر من 22 مليون إنسان.

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ)

  • Deutschland Flüchtlinge Familiennachzug (picture-alliance/dpa/S. Pförtner)

    محطات في الدور الألماني خلال الأزمة السورية

    منفذ اللاجئين

    منذ بداية الأزمة في سوريا سنة 2011، يبحث السوريون عن منافذ لمغادرة بلدهم نحو بلدان أكثر أمانا. وكانت ألمانيا واحدة من المنافذ التي فتحت الباب أمامهم منذ 2015، كما أتاحت لهم فرصة النفاذ من ويلات الحرب حتى صار عدد السوريين من غير الحاملين للجنسية الألمانية، عام 2017، يقدر بحوالي 699 ألف شخص، في ألمانيا، أي ثالث أكبر جالية أجنبية في البلاد، حسب ما أفاد "مكتب الإحصاء الاتحادي".

  • Deutschland Syrische Flüchtlinge machen ein Selfie mit Angela Merkel (Reuters/F. Bensch)

    محطات في الدور الألماني خلال الأزمة السورية

    "ماما ميركل" محبوبة اللاجئين السوريين

    لعبت قرارات ميركل في ملف اللاجئين دورا رياديا. وكان قرارها الشهير عام 2015، بفتح الحدود الألمانية أمام اللاجئين السوريين خاصة وقد وصلوا أوروبا عبر البحر المتوسط، محط أنظار العالم بأسره، إذ لم تقف عند "اتفاقية دبلن" و"فضاء شينغن" والهدنة مع دول أوروبا الشرقية. وتمسكت بشعارها "نستطيع أن ننجز ذلك"، في إشارة منها إلى تفاؤلها بالتغلب على أزمة اللاجئين. قرارات ميركل جعلتها تُنعت بـ"ماما ميركل".

  • Muslimische Frau holt ihre Kinder von der Schule ab (picture-alliance/W. Rothermel)

    محطات في الدور الألماني خلال الأزمة السورية

    إدماج وإندماج

    تعمل ألمانيا بشكل مكثف على إدماج اللاجئين في الحياة العامة. وتخصص ميزانيات مهمة من أجل تعليم اللغة وتوفير دورات للاندماج ، فضلا عن دورات التأهيل للعمل لصالح اللاجئين. علاوة على ذلك، يحظى الأطفال باهتمام خاص، إذ يذهبون، بعد وصولهم بفترة بسيطة إلى ألمانيا، إلى المدارس أو إلى دور الحضانة وذلك بهدف الانفتاح على العالم الجديد والتأقلم معه.

  • Tankred Stöbe Ärzte ohne Grenzen syrische Flüchtlinge (Ärzte ohne Grenzen)

    محطات في الدور الألماني خلال الأزمة السورية

    إنقاذ وتطبيب ومليارات اليورو للدعم

    قدمت ألمانيا مساعدات كثيرة للسورين خلال الحرب. فبالإضافة إلى التطبيب، رصدت عام (2017) للمساعدات الإنسانية في سوريا 720 مليون يورو. فضلا عن 2.2 مليار يورو، قدمتها لسوريا منذ بداية الحرب الأهلية هناك في عام 2012، وكان وزير الخارجية الألمانية زيغمار غابرييل، قد تعهد بعشرة ملايين يورو إضافية للمساعدات المقدمة لسوريا في ظل الوضع المأساوي في الغوطة الشرقية.

  • Deutschland Flüchtlinge in München Hauptbahnhof Hilfsgüter (DW/B. Knight)

    محطات في الدور الألماني خلال الأزمة السورية

    مساعدات إنسانية في الداخل والخارج

    لا تنحصر المساعدات الإنسانية الألمانية على المحتاجين اليها في سوريا فحسب، بل تشملهم في ألمانيا أيضا، حيث تتظافر جهود الدولة والمجتمع المدني لمد اللاجئين بالمعونة الضرورية، خاصة في الأيام الأولى من التحاقهم. وتعتبر موائد "تافل" من بين الجهات التي يتوجه إليها اللاجئون بهدف الحصول على الطعام.

  • Jordanien Wirtschaftsminister Gabriel besucht das Flüchtlingslager Saartari (picture-alliance/dpa/B.v. Jutrczenka)

    محطات في الدور الألماني خلال الأزمة السورية

    حضور ألماني أنساني حتى في مخيمات اللجوء عبر العالم

    تقديم ألمانيا لمساعداتها الإنسانية لصالح اللاجئين لا يقتصر على سوريا أو ألمانيا، وإنما يتجاوزه وصولاً الى مخيمات اللاجئين في الأردن ولبنان، مثلا. وقد مولت الحكومة الألمانية مشاريع مهمة في المخيمات، كمشروع الكهرباء الذي استفاد منه مخيم الزعتري والذي بلغت طاقته 12.9 ميغاوات. وبالإضافة إلى توفير الكهرباء، فقد أتاحت المحطة بيئة أكثر أماناً للأطفال والبالغين في هذا المخيم.

  • Syrien Damaskus Wasserkrise (picture-alliance/dpa/Y. Badawi)

    محطات في الدور الألماني خلال الأزمة السورية

    إنقاذ من الجوع والعطش

    عانى الدمشقيون من ندرة المياه وانقطاعها المتواصل بسبب الحرب واستمرار المعارك، خاصة في منطقة وادي بردى، قرب دمشق. وكانت الحكومة الألمانية أول من بادر لحل هذا المشكل، إذ قالت وزارة الخارجية الألمانية، في يناير/ كانون الثاني 2017، إن دبلوماسيين ألمانا ساعدوا في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات المعارضة في وادي بردى، بهدف إعادة إمدادات المياه إلى دمشق.

  • Bildergalerie - Deutschland in der NATO - 1955 bis heute (Getty Images/Hulton Archive/USAF)

    محطات في الدور الألماني خلال الأزمة السورية

    محاربة داعش

    شارك الجيش الألماني في الحملة العسكرية الدولية ضد تنظيم داعش في سوريا. وقد شارك في العملية ما يناهز 1200 جندي ألماني. المهمة العسكرية الألمانية في سوريا، شملت عناصر المشاة، إضافة إلى طائرات استطلاع من نوع "تورنادو" وطائرة للتزود بالوقود وسفينة حربية لدعم حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" في البحر المتوسط، فضلا عن عمليات استطلاعية عبرالأقمار الصناعية.

  • Besuch des türkischen Premiers Tahib Erdogan bei der EU-Kommission (Reuters/Yves Herman)

    محطات في الدور الألماني خلال الأزمة السورية

    اتفاق مع تركيا ساهم في إنقاذ أرواح آلاف من طالبي اللجوء

    في بدايات عام 2016، وقع الاتحاد الأوربي وأنقرة اتفاقية للحد من تدفق اللاجئين من السواحل التركية إلى أراضي الاتحاد. هذا الاتفاق الذي تعرض لانتقادات، وتبعه توتر كبير بين الطرفين التركي والأوروبي، كانت ألمانيا من بين مناصريه. فقد اعتبرته اتفاقا ناجحا ما دام قد حقق هدفه، و"ساهم في مكافحة أعمال التهريب المميتة للاجئين عبر بحر إيجة بشكل فعال"، حسب تصريح المتحدث باسم الحكومة الألمانية.

  • Syrien - US-Militärschlag auf Damaskus (picture alliance/AP Photo/H. Ammar)

    محطات في الدور الألماني خلال الأزمة السورية

    محاربة الأسلحة الكيماوية

    لعبت ألمانيا دورا بارزا في محاربة الأسلحة الكيماوية في سوريا، وكانت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل، قد أعلنت دعمها للضربة العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على أهداف منتخبة في سوريا يوم 14 أبريل/ نيسان2018، كما رأتها "ضرورية وملائمة للحفاظ على فعالية الحظر الدولي لاستخدام الأسلحة الكيماوية ولتحذير النظام السوري من ارتكاب انتهاكات أخرى".

  • Merkel empfängt dänischen Ministerpräsidenten Rasmussen (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    محطات في الدور الألماني خلال الأزمة السورية

    ألمانيا وسيط محايد محتمل و"رسول سلام"

    تساءل البعض عن سبب عدم مشاركة ألمانيا في الضربة العسكرية على النظام السوري، فيما أعتبر آخرون إمكانية لعب ألمانيا دور الوسيط المحايد للبحث عن حل للنزاع. وتشير معطيات إلى إمكانية تأثير ألمانيا في إيجاد حل للأزمة السورية، خاصة بعد تصريح وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس، الذي أكد أن الصراع السوري بحاجة إلى حل يتم التوصل إليه عبر التفاوض وتشارك فيه كل القوى في المنطقة. مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

محطات في الدور الألماني خلال الأزمة السورية

إلى جانب الدور الإنساني، لعبت ألمانيا أدوارا أمنية وسياسية في الأزمة السورية. وعلى مدى سبع سنوات، لم تتخلف برلين عن تسجيل حضورها في ملفات الأزمة داعية دائماً إلى وقف الحرب و"الجرائم ضد الإنسانية" في سوريا. (16.04.2018)  

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