ألمانيا تختبر نظاما لحماية المطارات من الطائرات المسيرة

أعلنت وزارة النقل الألمانية اليوم الثلاثاء (10 كانون الأول/ ديسمبر 2019) عن مشروع لتطوير نظام دفاعي لتحسين حماية المطارات من هجمات الطائرات المسيرة (الدرونز). وأشارت الوزارة إلى أنه ستتم تجربة النظام الجديد في مطار هامبورغ لمعرفة مدى إمكانية رصد الطائرات المسيرة وتحديدها واعتراضها إذا لزم الأمر دون أن يؤثر ذلك على انتظام حركة الطيران من وإلى المطار.

يطلق على النظام الجديد اسم "فالكه" (الصقر). وقد حصل على دعم من وزارة النقل بقيمة 2.1 مليون يورو (2.3 مليون دولار).

وقال أندرياس شوير وزير النقل الألماني في تصريحات لمجموعة فونكه ميديا غروب إن النظام الجديد سيوفر حماية فعالة للمطارات من الأنشطة غير المشروعة للطائرات المسيرة. وأشارت وزارة النقل إلى أنه إلى جانب مطار هامبورغ، ستشارك جامعة هلموت شميدت في هامبورغ والشرطة الاتحادية وشركة طيران لوفتهانزا في المشروع.

ووفقا لمجموعة فونكه ميديا غروب، فإنه تم رصد 158 حالة تسببت فيها الطائرات المسيرة في اضطراب حركة الطيران في ألمانيا خلال العام الماضي. وسجل النصف الأول من العام الحالي 70 حالة.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)