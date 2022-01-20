ألمانيا تحيي ذكرى الهولوكوست في البرلمان

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أحيا البرلمان الألماني في جلسة خاصة ذكرى اليوم العالمي لمحرقة النازية والإبادة الجماعية لليهود. وألقت إحدى الناجيات من الهولوكوست كلمة مؤثرة أمام نواب البرلمان وحذرت من عودة كراهية اليهود ومعاداة السامية.
يذكّر يوم أحياء ذكرى الهولوكوست حول العالم بجرائم النازية. في السابع والعشرين من يناير/ كانون الثاني، قام الجيش السوفييتي بتحرير من تبقى من سجناء معسكر أوشفيتس للإبادة. ما وجده الجنود هناك يبقى إلى اليوم أمراً مروعاً.
في فيلا فارهة في برلين، عقد بتاريخ 20 يناير/ كانون الثاني 1942 مؤتمر ناقش تفاصيل إبادة اليهود في أوروبا. وحتى بعد مرور 80 عاما، مازال بروتوكول مؤتمر "فانزيه" يثير الرعب والفزع عند قراءته.
في ذكرى "مؤتمر فانزيه" جددت ألمانيا وإسرائيل استنكارهما لإنكار الهولوكوست وكشفتا عن رغبتهما في الدفع تجاه قرار أممي في هذا السياق علاوة على اقتراحات لمواجهة إنكار الهولوكوست على مواقع التواصل.
أُطلقت أعيرة نارية من بندقية هوائية على المركز الثقافي الإسلامي في مدينة هاله الألمانية، وفق ما كشفت الشرطة. و"المجلس المركزي للمسلمين" يطالب بتوضيح كامل للحادث، مذكرا بأنه الهجوم الثالث على نفس المركز خلال ست سنوات.
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