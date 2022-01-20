 ألمانيا تحيي ذكرى الهولوكوست في البرلمان | DW الأخبار | DW | 27.01.2022

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DW الأخبار

ألمانيا تحيي ذكرى الهولوكوست في البرلمان

أحيا البرلمان الألماني في جلسة خاصة ذكرى اليوم العالمي لمحرقة النازية والإبادة الجماعية لليهود. وألقت إحدى الناجيات من الهولوكوست كلمة مؤثرة أمام نواب البرلمان وحذرت من عودة كراهية اليهود ومعاداة السامية.

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