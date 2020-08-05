 ألمانيا.. تحقيقات في 149 قضية ضد إسلاميين متطرفين منذ بداية 2020 | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.08.2020

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أخبار

ألمانيا.. تحقيقات في 149 قضية ضد إسلاميين متطرفين منذ بداية 2020

أكدت الحكومة الألمانية أن الادعاء العام يجري تحقيقات في 149 قضية ضد إسلاميين متطرفين منذ بداية عام 2020، ووفقا للبيانات، فإن معظم المتهمين ألمان، أو أجانب من سوريا وأفغانستان والصومال.

الشرطة الألمانية تنفذ من وقت لآخر حملات أمنية للقبض على مشتبه بهم بالانتماء لتنظيمات إرهابية (صورة من الأرشيف)

الشرطة الألمانية تنفذ من وقت لآخر حملات أمنية للقبض على مشتبه بهم بالانتماء لتنظيمات إرهابية (صورة من الأرشيف)

بدأ الادعاء العام في ألمانيا إجراء تحقيقات في 149 قضية ضد إسلاميين متطرفين، خلال النصف الأول من هذا العام، وفق رد من الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.

وجاء في رد الحكومة أن معظم هذه القضايا تدور عن الاشتباه في الانتماء لتنظيم إرهابي.

مختارات

كشفت مصادر أمنية ألمانية وجود مجموعات تشكك في حقيقة خطورة انتشار فيروس كورونا، وأخرى تحذر أنصارها بشدة من المخاطر الصحية. كاشفة أن المتطرفين الإسلاميين يعلنون أن مرض كورونا هو "عقاب من الله" يصيب به "الكافرين".

صنّفت الاستخبارات العسكرية في ألمانيا 14 جنديا وموظفا بالجيش كأشخاص متطرفين خلال العام الماضي، وحملات أمنية تطال الأوساط اليمينية المتطرفة في عدد من الولايات الألمانية.

كشفت الداخلية الألمانية أن أعداد الإسلاميين "الخطرين" في البلاد قد تراجع، إذ تبين السجلات تراجع الرقم عن ذلك المسجل قبل ستة أشهر، في ظاهرة يرجعها الخبراء إلى عوامل عديدة بينها الهزائم التي تجرّعها تنظيم "داعش".

وفي نيسان/أبريل الماضي، تم تفكيك خلية إرهابية طاجيكية في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، والتي كانت تُخطط لاغتيال شخص يرون أنه يدلي بتصريحات ضد الإسلام. لكن عموما، شهدت ألمانيا تراجعا في عدد الإسلاميين الخطرين منذ بداية العام الجاري.

وبحسب البيانات، فتح الادعاء العام منذ مطلع كانون ثان/يناير الماضي حتى نهاية حزيران/يونيو الماضي 230 تحقيقا ضد 159 متهما، وتم إحالة 94 تحقيقا منها إلى نيابات إقليمية، وواصل الادعاء العام التحقيقات في 55 قضية، وأوقف التحقيق في 81 أخرى.

ووفقا للبيانات، فإن معظم المتهمين ألمان، أو أجانب من سوريا وأفغانستان والصومال. وبحسب خبرات محققين وموظفين في الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين، يحدث أحيانا أن طالبي اللجوء يقومون باتهام أنفسهم زورا، حيث يعتقدون أن بإمكانهم تجنب الترحيل حال إدلائهم بإفادات عن انتماء سابق مزعوم لتنظيم إرهابي.

وأظهرت البيانات تزايدا ملحوظا في عدد القضايا التي بدأ الادعاء العام التحقيق فيها في الربع الأول من هذا العام، مقارنة بالربع الأخير بعام 2019، بينما تراجعت على نحو طفيف في الربع الثاني.

وبحسب رد الحكومة، عاد خلال نيسان/أبريل وأيار/مايو وحزيران/يونيو ثلاثة أفراد لهم صلة بتنظيم "داعش"، وهم امرأتان 23 و 34 عاما، تم ترحيلهما من تركيا لألمانيا، ورجل 23عاما عاد من إيران.

إ.ع/ع.ج.م (د ب أ)

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    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • NSU Rechtsrakdikale Rechtsterrorismus Uwe Böhnhardt Ralf Wohlleben (privat/dapd)

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  • Porträtfotos der zehn Neonazi-Mordopfer, Gedenkveranstaltung (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • Leipzig Moscheegelände Schweineköpfe (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • Symbolbild Rechte Gewalt hat zugenommen (picture-alliance/dpa/M. Balk)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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    في عام 2014 سجل 47 اعتداء ذي دوافع عنصرية في شرقي ألمانيا، على الرغم من عدد السكان فيها لا يشكل سوى 17 بالمائة من إجمالي سكان البلاد. صورة لعنصر من حليقي الرؤوس في برلين عام 2015.

  • Rechte Proteste gegen das Flüchtlingslager in Freital (picture-alliance/AP Photo/J. Meyer)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    اليمين المتطرف يرفض اللاجئين

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  • Rechtsextremismus Deutschland Symbolbild (picture-alliance/dpa/J. Schlueter)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    المشاعل من شعارات اليمين المتطرف

    عناصر من اليمين المتطرف يستعرضون قوتهم في مدينة ماغديبورغ في 16 يناير 2015، وذلك في مناسبة لاحياء ذكرى قيام الحرب العالمية الثانية. وتسجل مدن شرق المانيا على وجه الخصوص ارتفاعا متسارعا في عدد الموالين لحركات اليمين المتطرف والنازيين الجدد.

  • Düsseldorf Prozess Attentat auf Kölner OB-Spitzenkandidatin Henriette Reker (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    المتهم بمهاجمة المرشحة لمنصب عمدة كولونيا

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  • Chemnitz jüdisches Restaurant Schalom (Getty Images/AFP/J. MacDougall)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    اليهود مازالوا هدفاً للنازيين الجدد

    أوفه أوتسي اوبالا صاحب المطعم اليهودي في مدينة كيمنيتس، يصف للصحفيين ما جرى في هجوم نفذته مجموعة من المقنعين المعادين لليهود والسامية، ويكشف عن اصابته في كتفه بحجر رماه به المهاجمون المقنعون في (27 آب / اغسطس 2018).

  • Bildergalerie Jahresrückblick 2018 (Reuters/G. Nakamura)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    الصليب المعقوف ما زال شعارهم

    محموعة من النازيين الجدد يرفعون الصليب المعقوف وقد توهج فيه اللهيب في نيسان/ ابريل 2018. الصورة من طقوس خاصة جرت في منطقة لم يعلن عنها تمجيدا للحزب النازي.

  • Deutschland Hanau | Schießerei & Tote, Angriff auf Shisha-Bars (Getty Images/AFP/T. Lohnes)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    هجمات بمدينة هاناو على مقاهي الشيشه

    شهدت مدينة هاناو بولاية هسن مقتل 9 أشخاص في موقعين مختلفين ليلة 19 شباط/ فبراير 2020، ثم عثرت الشرطة بعد الجريمة بساعات على جثة المشتبه بأنه مطلق النار على الأشخاص التسعة وعلى على جثة والدته في مسكنه.

    الكاتب: ملهم الملائكة


 

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