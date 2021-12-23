ألمانيا تحقق هدف 30 مليون جرعة تطعيم كورونا قبل نهاية العام

أعلنت الحكومة الألمانية تحقيق هدفها الذي كانت قد وضعته منتصف الشهر الماضي والرامي إلى إعطاء 30 مليون جرعة تطعيم بحلول نهاية العام.
وقال وزير الصحة كارل لاوترباخ إن عدد الجرعات المعطاة تجاوز هذا الهدف اليوم الأحد (26 كانون الأول/ ديسمبر 2021)، وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن " حملة الجرعات التنشيطية في ألمانيا تسير على قدم وساق، وقد حققنا الآن هدفا مرحلياً مهماً يمكن لنا جميعاً أن نكون فخورين به". ووجه لاوترباخ الشكر إلى جميع الذين أسهموا في ذلك ولاسيما الأطباء وكذلك هؤلاء الذين أخذوا التطعيم وقال: "أنتم بذلك قمتم بخدمة عظيمة لأنفسكم وللمجتمع".
ودعا لاوترباخ الجميع إلى الاستمرار بسرعة عالية وقال: "سندخل الجولة الثانية، وهدفنا هو مواصلة حملة الجرعات التنشيطية بسرعة عالية على مدار الأسابيع المقبلة حتى نتمكن من أن نقلل على نحو ملحوظ عدد حالات دخول المستشفيات بسبب متحور أوميكرون"، معرباً عن اعتقاده بأن حملة الجرعات التنشيطية الحالية في ألمانيا ربما هي الأكثر نشاطا في أوروبا "وسنواصلها بكل السبل".
هدف رئيسي لشولتس
كان المستشار الألماني أولاف شولتس أعلن في أعقاب مؤتمر مع رؤساء حكومات الولايات في الثامن عشر من الشهر الماضي عن هدف إعطاء 30 مليون جرعة تطعيم بحلول نهاية العام لكنه قصرها آنذاك على الجرعات التنشيطية فقط. وبدأ العد من ذلك اليوم. لكن شولتس عاد وقال في بيان الحكومة الذي ألقاه في البرلمان في الخامس عشر من الشهر الجاري: "أود أن نأخذ في ألمانيا 30 مليون جرعة تطعيم بحلول نهاية العام كجرعة أولى أو جرعة ثانية أو جرعة تنشيطية".
وعاد شولتس في الحادي والعشرين من الشهر الجاري وعدل موعد تحقيق الهدف ليصبح عيد الميلاد وقال:"نستهدف إعطاء ما يصل إلى 30 مليون جرعة تطعيم بحلول عيد الميلاد، وثمة أمور كثيرة توحي بأننا سنحقق هذا الهدف".
يذكر أن الجرعات التي تم إعطاؤها منذ 18 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وزادت عن 30 مليون جرعة تألفت من أكثر من خمسة ملايين جرعة أولى وثانية، ونحو 25 مليون جرعة تنشيطية.
وفي ظل موجة أوميكرون التي باتت تهدد البلاد، طالب لاوترباخ غير الملقحين بأخذ التطعيم وقال: "حتى الجرعة الأولى تضعف مسار المرض في حالة الإصابة بمتحور دلتا وتضعفه بقوة في حالة الإصابة بمتحور أوميكرون، لم يفت الآوان أبدا للبدء في التطعيم".
تسارع في معدلات التطعيم
كانت حملة التطعيم ضد كورونا قد بدأت في ألمانيا قبل عام في السابع والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر 2020، وبلغ عدد الجرعات التي تم إعطاؤها منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم نحو 147 مليون جرعة.
وتسعى الحكومة إلى إعطاء 30 مليون جرعة تطعيم أخرى بحلول نهاية كانون الثاني/يناير المقبل بحيث يصل معدل التطعيم إلى 80 بالمائة بمعنى أن يكون قد حصل أربعة من كل خمسة أشخاص على جرعة واحدة على الأقل من التطعيم. وأكد ذلك متحدث باسم الحكومة في تصريحات صحفية اليوم الأحد قائلا "الحكومة تسعى إلى وصول معدل التطعيم إلى 80 بالمائة بحلول نهاية كانون الثاني/يناير"، وكانت الحكومة أعلنت قبل عيد الميلاد أنها تسعى إلى تحقيق هذا الهدف بحلول السابع من الشهر المقبل.
كانت بداية الحملة متباطئة والسبب في ذلك ندرة اللقاحات وذلك قبل أن يتوافر اللقاح بكثرة على مدار الربيع الماضي وزادت سرعة التطعيم على نحو ملحوظ عندئذ.
يذكر أن نصف الناس في ألمانيا غير راضين عن تنظيم حملة التطعيم حيث أظهرت نتائج استطلاع لمعهد "يوغوف" بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية أن 19بالمائة من سكان ألمانيا "غير راضين بشدة" و31 بالمائة من السكان "غير راضين إلى حد ما" عن الحملة. في المقابل قال 36 بالمائة إنهم "راضون إلى حد ما" وقال 7 بالمائة إنهم "راضون بشدة" عن الحملة.
ع.ح./ع.ج. (د ب أ)
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