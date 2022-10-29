 ألمانيا تحقق في قيام الصين بإدارة مركز شرطة غير مرخص على أراضيها | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.10.2022

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ألمانيا تحقق في قيام الصين بإدارة مركز شرطة غير مرخص على أراضيها

تفحص الشرطة في ألمانيا إمكانية إقامة الصين مكتب غير مرخص من أجل دعم عمل الشرطة الصينية في فرانكفورت. وكانت وسائل إعلام هولندية نشرت يوم الأربعاء الماضي أن الصين أقامت مكاتب شرطة غير قانونية في أمستردام وروتردام.

شرطة في هاناو قرب فرانكفورت

ويشارك مكتب الشرطة الجنائية بالولاية ومكتب حماية الدستور (المخابرات الداخلية) في هذا التحقيق.

تفحص الشرطة في ألمانيا إمكانية إقامة الصين مكتب غير مرخص من أجل دعم عمل الشرطة الصينية في فرانكفورت. وكانت وسائل إعلام هولندية نشرت يوم الأربعاء الماضي أن الصين أقامت مكاتب شرطة غير قانونية في أمستردام وروتردام.

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توصل مجلس الوزراء الألماني إلى حل وسط في الخلاف بشأن عرض صيني لشراء حصة في محطة حاويات بميناء هامبورغ. ويدور الاتفاق على وجه التحديد حول ما يسمى بـ"الممانعة الجزئية وهو ما يثير جدلا بين الساسة في أحزاب الائتلاف الحاكم.

خمسة عقود من العلاقات المثمرة بين ألمانيا والصين أصبحت بكين وبرلين خلالها شركاء في مئات المشاريع لا سيما الاقتصادية، بيد أن هذه العلاقات بدأت بالفتور والتوتر وأصبح التباعد السياسي يعكس نفسه على العلاقات الاقتصادية.

بعد تحقيق الشركات الصينية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية نجاحات في السوق الصينية، ترغب في اقتحام الأسواق الأوروبية. فهل تستطيع منافسة عمالقة صناعة السيارات في ألمانيا مثل بي أم دبليو ومرسيدس وفولكس فاغن؟

تحقق السلطات الألمانية فيما إذا كانت الحكومة الصينية تدير مركز شرطة غير قانوني في فرانكفورت.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية في ولاية هيسن بوسط البلاد اليوم السبت (29 أكتوبر/ تشرين أول 2022) "إن سلطات هيسن تبحث فيما إذا كان مثل هذا المكتب الخدمي أو مركز الشرطة الصينية موجودًا في فرانكفورت".

ويشارك مكتب الشرطة الجنائية بالولاية ومكتب حماية الدستور (المخابرات الداخلية) في هذا التحقيق. وكانت "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" قد نشرت خبرا عن ذلك من قبل.

ولم يستطع المتحدث أن يوضح ما إذا كان هناك دليل ملموس على وجود "مكتب خدمات حكومية" يعمل بمثابة مركز للشرطة، قائلا: "هذا قيد الفحص ويتم التحقيق فيه أيضًا بالتفصيل، وهذا ما تقوم به السلطات الأمنية حاليا".

وكانت وسائل إعلام هولندية نشرت يوم الأربعاء الماضي أن الصين أقامت مكاتب شرطة غير قانونية في أمستردام وروتردام.

وقالت وسائل الإعلام أن هناك مكاتب شرطة مماثلة في عدة دول أخرى يمكن لأبناء الشعب الصيني تجديد رخص القيادة الخاصة بهم في هذه المكاتب، ولكن يجب على المكاتب أيضًا تسهيل عمل الشرطة الصينية في الخارج وجمع المعلومات.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في ولاية هيسن: "بالطبع لاحظنا ذلك".

نشرت منظمة "حرس الدفاع" غير الحكومية، التي تتعامل بشكل أساسي مع انتهاكات حقوق الإنسان في الصين، خريطة للعديد من مراكزالشرطة الصينية في الخارج، بما في ذلك مركز في فرانكفورت.

ع.أ.ج/خ.س (د ب أ)

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