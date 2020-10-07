ألمانيا تحقق انتصارها الثاني في عام 2020 عبر بوابة التشيك

المثقل بإصابات لاعبية بفيروس كوفيد-19 في مباراة دولية ودية على ملعب لايبزيغ. وسجل لوكا فالدشميت هدف المباراة الوحيد لألمانيا في الدقيقة 13.

ودفع مدرب الـ"مانشافت"يواخيم لوف بتشكيلة رديفة، لإراحة لاعبيه للمباراتين المتبقيتين في دور المجموعات لمسابقة دوري الأمم الأوربية ضد أوكرانيا وإسبانيا نهاية الأسبوع الحالي ومطلع الأسبوع المقبل.

وكانت الماكينات الألمانية الطرف الأفضل في المباراة، وتمكن مهاجم بنفيكا البرتغالي فالدشميت من التسجيل في الدقيقة 13، بعد عرضية متقنة من جناح أيندهوفن الهولندي فيليب ماكس من داخل منطقة الجزاء الذي خاض مباراته الدولية الاولى.

وحاول لاعبو المنتخب التشيكي العودة إلى المباراة من دون فائدة، وكاد المنتخب الألماني أن يضاعف النتيجة في أكثر من مناسبة، لكن تألق الحارس التشيكي جيري بافلينكا حال دون ذلك. وهذا الفوز هو الثاني للمنتخب الألماني، إلى جانب أربعة تعادلات منذ أيلول/ سبتمبر الماضي.

ع.ش/خ.س (أ ف ب، د ب أ)