 ألمانيا تحقق انتصارها الثاني في عام 2020 عبر بوابة التشيك | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 11.11.2020

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رياضة

ألمانيا تحقق انتصارها الثاني في عام 2020 عبر بوابة التشيك

حقق المنتخب الألماني فوزا معنويا على ضيفه منتخب التشيك وديا في إطار استعدادات المنتخبين لخوض الجولتين الأخيرتين من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

فوز معنوي للمنتخب الألماني على نظيره التشيكي

فاز المنتخب الألماني الرديف على ضيفه التشيكي

المثقل بإصابات لاعبية بفيروس كوفيد-19 في مباراة دولية ودية على ملعب لايبزيغ. وسجل لوكا فالدشميت هدف المباراة الوحيد لألمانيا في الدقيقة 13.

مختارات

بعد أن اعتاد تجنب أضواء الشهرة، كشفت تقارير إعلامية أن لاعب المنتخب الألماني يوناس هيكتور اختار الاعتزال عن المانشافت بهدوء، ما يفسر سبب غيابه عن تشكيلة يواخيم لوف منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

تعادل جديد للمنتخب الألماني على أرضه في بطولة دوري الأمم. خيبة أمل لكثير من عشاق المانشافت، وخصوصا بسبب خط الدفاع الذي قدم أداء ضعيفا. لكن اللقاء كان مناسبة لتألق شاب ينتظره مستقبل زاهر مع المنتخب.

هناك قائمة من الأسماء التي شطبت من حسابات مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم، يوآخيم لوف من بينها توماس مولر وجيروم بواتينغ وكذلك ماريو غوتسه. لكن يبدو أن الأمور ليست محسومة على الأقل إذا ما تعلق الأمر بـ"الفتى الذهبي".

ودفع مدرب الـ"مانشافت"يواخيم لوف بتشكيلة رديفة، لإراحة لاعبيه للمباراتين المتبقيتين في دور المجموعات لمسابقة دوري الأمم الأوربية ضد أوكرانيا وإسبانيا نهاية الأسبوع الحالي ومطلع الأسبوع المقبل.

وكانت الماكينات الألمانية الطرف الأفضل في المباراة، وتمكن مهاجم بنفيكا البرتغالي فالدشميت من التسجيل في الدقيقة 13، بعد عرضية متقنة من جناح أيندهوفن الهولندي فيليب ماكس من داخل منطقة الجزاء الذي خاض مباراته الدولية الاولى.

وحاول لاعبو المنتخب التشيكي العودة إلى المباراة من دون فائدة، وكاد المنتخب الألماني أن يضاعف النتيجة في أكثر من مناسبة، لكن تألق الحارس التشيكي جيري بافلينكا حال دون ذلك. وهذا الفوز هو الثاني للمنتخب الألماني، إلى جانب أربعة تعادلات منذ أيلول/ سبتمبر الماضي.

ع.ش/خ.س (أ ف ب، د ب أ)

  • Fußball Nationalmannnschaft Sport SPO (picture-alliance/dpa/adidas)

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    خطوط أفقية!

    من المعروف أن الخطوط الأفقية في اللباس تجعل المرء يبدو سميناً، ولكن بالنسبة لأعضاء المانشافت الرشيقين لا يشكل ذلك مشكلة. تيمو فيرنر، وسيرجي جنابري، ونيكو شولز وغيرهم ممن سيقع عليهم اختيار المدرب يواخيم لوف سيرتدون هذه البدلة البيضاء المخططة في بطولة أمم أوروبا لعام 2020.

  • WM-Trikot für 2018 (picture-alliance/dpa/adidas)

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    ألوان باهتة

    هذا الزي الأبيض الباهت ارتداه لاعبو المنتخب الألماني في كأس العالم في روسيا عام 2018. خيب المانشافت آمال الألمان في تلك البطولة. يظهر في الصورة توني كروس وماتز هوملز ومسعود أوزيل. الأخير اعتزل اللعب في منتخب الماكينات بعد تلك المشاركة.

  • Fußball WM 2014 Finale Argentinien Deutschland

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    الفائزون بكأس العالم

    استُلهم زي الفريق الألماني في كأس العالم 2014 من نظيره في كأس العالم عام 1990 في إيطاليا. تدرجات اللون الأحمر الثلاث ترمز لألوان العلم الألماني، وتم استبدال السروال الأسود بآخرٍ أبيض. يظهر في الصورة ماريو غوتزه أثناء هدف الفوز في الوقت الإضافي من نهائي كأس العالم ضد الأرجنتين، ليحمل معه قيمة مميزة في قلوب المعجبين.

  • Flash-Galerie Fußball WM 2010 Südafrika Spiel um Platz 3 Deutschland Uruguay

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    رجال بالأسود

    قبل الحرب العالمية الثانية، ارتدى الفريق الألماني الزي الأسود. في كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا عاد الأسود ليكون زي فريق الماكينات الألمانية. حصدت ألمانيا آنذاك المركز الثالث، ويعود الفضل في ذلك إلى هدف سامي خضيرة (يمين) ضد الأوروغواي.

  • FIFA WM 2006 Michael Ballack Gennaro Gattuso

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    قصة صيفية خيالية

    تحضر نهائيات كأس العالم في ألمانيا 2006 في الذاكرة كـ "قصة صيفية خيالية"، ففي ذلك العام أثبتت إيطاليا أنها ند لألمانيا، بعد تحقيقها هدفين في الوقت الإضافي من الدور قبل النهائي في مرمى المانشافت. أما بالنسبة للقمصان، فقد "تجمّل" الأبيض بالقليل من اللونين الذهبي والأحمر إلى جانب مسحة خفيفة من اللون الأسود.

  • Jürgen Klinsmann Fußballweltmeisterschaft WM 1998

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    فرنسا 1998

    في هذا العام احتفظ الزي بلونه الأبيض التقليدي مع إضافة الأشرطة السوداء والحمراء والذهبية في إشارة إلى العلم الألماني، فيما تم إدراج ثلاثة نجوم فوق النسر، للدلالة على ألقاب كأس العالم الثلاث التي حصدتها ألمانيا. كل ذلك لم يسعف ألمانيا؛ إذ خسرت أمام كرواتيا في الدور ربع النهائي.

  • Oliver Bierhoff Fußballeuropameisterschaft WM 1996

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    أمم أوروبا 1996

    هدف أوليفر بيرهوف الذهبي في مرمى التشيك حقق للفريق الألماني لقب كأس الأمم الأوروبية 1969. وتميز الزي آنذاك بنسر أبيض على خلفية سوداء.

  • Lothar Matthäus Berti Vogts Fußballeuropameisterschaft WM 1994

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    "بالمقلوب" في أمريكا

    خيب المنتخب الألماني في كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1994 آمال مشجعيه، وذلك بعد خسارة ألمانيا أمام بلغاريا في دور الثمانية، ومن الواضح أن لوثر ماتيوس ومدربه بيرتي فوغتس لم يمضوا وقتاً ممتعاً أيضاً، أما بالنسبة للقميص... لا يسع المرء سوى التساؤل حول من خطر له أن يرسم العلم الألماني بالمقلوب!

  • Weltmeisterschaft 1990 Pokal

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    إيطاليا 1990

    بدأت ألمانيا الغربية بارتداء هذا الزي في عام 1988 خلال بطولة أمم أوروبا، وبعد عامين فقط اتحد لاعبو ألمانيا الغربية والشرقية معاً ليشكلوا المانشافت، ويظفروا بكأس العالم عام 1990 في إيطاليا.

  • Deutschland Fußballspieler Karl-Heinz Rummenigge

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    أخضر

    حتى بطولة أوروبا عام 2000 كان اللون الأخضر من بين ألوان الزي الرسمي في المباريات الخارجية للمانشافت. وفي عام 1986 استطاع الفريق بقيادة الكابتن كارل-هاينز رومنيغه الوصول إلى المباراة النهائية ضد الأرجنتين التي أقيمت بمدينة مكسيكو سيتي، ولكنه خسر أمام الأرجنتين بهدفين مقابل ثلاثة. قاد المنتخب الأرجنتيني النجم دييغو مارادونا، الذي كان في عز نجوميته آنذاك.

  • Bildergalerie Gerd Müller Fußball WM 1974 Deutschland

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    كأس العالم 1974

    في سبعينيات القرن الماضي، سيطر اللون الأبيض على قمصان فريق ألمانيا الغربية، إذ اعتبر هذا اللون هو السمة البارزة إلى جانب النسر الكبير نسبياً. لقد تألق كل من جيرد مولر وفولفغانغ اوفرات بهذه البدلة بعد حصولهم على لقب كأس العالم 1974 في ميونخ.

  • Bildergalerie Wunder von Bern 1954 public viewing damals und heute

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    معجزة بيرن

    ارتدى فريق ألمانيا الغربية بقيادة الكابتن فريتز فالتر عام 1954 بدلة مشابهة لزي 1974. تمكنت ألمانيا الغربية آنذاك من الحصول على لقب بطل كأس العالم في مباراة جمعتها مع المجر بقيادة الأسطورة فيرينتس بوشكاش. هذا الفوز أطلق عليه "معجزة بيرن"، قد تم نيله على أرض غارقة بالمياه في العاصمة السويسرية، وهو أول لقب عالمي تحققه ألمانيا الغربية. تشاك بنفولد/م.س.


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رغم أن يوآخيم لوف هو المدرب الذي حقق مع منتخب ألمانيا أكبر عدد من الانتصارات إجمالاً إلا أنه أيضا صاحب أكبر عدد من الخسائر في عام واحد. لقد كان 2018 الأسوأ في مسيرة المانشافت، وتخطى لوف فيه الرقم السلبي للأسطورة بكنباور.

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