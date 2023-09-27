ألمانيا تحظر نشاط مجموعة يمينية متطرفة من النازيين الجدد

داهمت السلطات الألمانية فجر اليوم (الأربعاء 27 سبتمبر/ أيلول 2023) عشرات المواقع في أنحاء البلاد بعد أن حظرت وزيرة الداخليةنانسي فيزر جماعة يمينة متطرفة بتهمة العنصرية ومعاداة الساميةونشر الفكر النازي.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن السلطات داهمت المقر الرئيسي للجماعة التي يطلق عليها اسم (أرتغماينشافت) و26 منزلا تعود إلى 39 عضوا في 12 ولاية في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.

وقالت فيزر"هذه ضربة قوية أخرى ضد التطرف اليميني ومتطرفي الفكر الذين يواصلون نشر الأيديولوجيا النازية حتى اليوم". وأضافت "هذه الجماعة اليمينية المتطرفة حاولت اجتذاب أعداء جدد للدستور من خلال تعليمها المثير للاشمئزاز للأطفال واليافعين".

وحظرت السلطات الألمانية الشهر الجاري جماعة أخرى للنازيين الجدد تتخذ اسم (هامرسكينز دويتشلاند) ولها جذور في الولايات المتحدة، وداهمت السلطات منازل 28 عضوا بعد إجراء تحقيق استمر أكثر من عام بالتعاون مع مسؤولين أمريكيين.

ح.ز/ ع.ج (د.ب.أ / رويترز)