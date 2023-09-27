 ألمانيا تحظر نشاط مجموعة يمينية متطرفة من النازيين الجدد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.09.2023

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أخبار

ألمانيا تحظر نشاط مجموعة يمينية متطرفة من النازيين الجدد

حظرت وزارة الداخلية الألمانية مجموعة يمينية متطرفة تعرف باسم "أرتغيماينشافت" (مجتمع الأعراق)، بتهمة العنصرية ومعاداة السامية. ويشمل الحظر كل المنظمات التابعة للمجموعة التي تعتقد السلطات الأمنية أن لديها نحو 150 عضوا.

الشرطة الألمانية خلال مداهمتها لمقرات جماعة أرتغماينشافت اليمينية المتطرفة (27 سبتمبر 2023)

الشرطة الألمانية خلال مداهمتها لمقرات جماعة "أرتغماينشافت" اليمينية المتطرفة (27 سبتمبر 2023)

داهمت السلطات الألمانية فجر اليوم (الأربعاء 27 سبتمبر/ أيلول 2023) عشرات المواقع في أنحاء البلاد بعد أن حظرت وزيرة الداخليةنانسي فيزر جماعة يمينة متطرفة بتهمة العنصرية ومعاداة الساميةونشر الفكر النازي.

مختارات

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن السلطات داهمت المقر الرئيسي للجماعة التي يطلق عليها اسم (أرتغماينشافت) و26 منزلا تعود إلى 39 عضوا في 12 ولاية في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.

وقالت فيزر"هذه ضربة قوية أخرى ضد التطرف اليميني ومتطرفي الفكر الذين يواصلون نشر الأيديولوجيا النازية حتى اليوم". وأضافت "هذه الجماعة اليمينية المتطرفة حاولت اجتذاب أعداء جدد للدستور من خلال تعليمها المثير للاشمئزاز للأطفال واليافعين".

وحظرت السلطات الألمانية الشهر الجاري جماعة أخرى للنازيين الجدد تتخذ اسم (هامرسكينز دويتشلاند) ولها جذور في الولايات المتحدة، وداهمت السلطات منازل 28 عضوا بعد إجراء تحقيق استمر أكثر من عام بالتعاون مع مسؤولين أمريكيين.

ح.ز/ ع.ج (د.ب.أ / رويترز)

  • جانب من مظاهرة الحركة في برلين

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    ماذا يعتقد أعضاء الحركة؟

    ترفض حركة "مواطني الرايخ" وجود شيء اسمه الدولة الألمانية الحديثة، ويصرّ أعضاء الحركة على أن الامبراطورية الألمانية لا تزال قائمة بحدود 1937 أو حتى بحدود 1871. تقول الحركة إن ألمانيا حاليا لا تزال محتلة من لدن القوى الأجنبية، وأن البرلمان والحكومة وكذلك السلطات الأمنية، ليست سوى دمى متحكم فيها من تلك القوى.

  • Lokomotive der Deutschen Reichsbahn

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    فولفغانغ إبل.. أول "مواطني الرايخ"

    فولفغانغ إبل من برلين الغربية هو أول من قال باستمرار وجود "دولة الرايخ". عمل إبل في خدمة القطارات المحلية ببرلين التي أدارتها آنذاك حكومة ألمانيا الشرقية تحت اسم "دويتشه رايشسبان". وعند تسريحه من وظيفته عام 1980، زعم بأنه كان موظفا حكوميا بالفعل في "دولة الرايخ" ولا يمكن إقالته من قبل مؤسسة قامت بعد الحرب. لكنه خسر كل الدعاوى القضائية التي رفعها ليتبنى بعد ذلك نظريات متطرفة وعنصرية.

  • الجواز الألماني- مسدس (صورة مركبة)

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    ماذا يفعل أعضاؤها؟

    يرفض المنتسبون للحركة أداء الضرائب أو الغرامات. يعتبرون أن كل ما يجنونه مالهم الخاص وأن ممتلكاتهم كالمنازل هي أمور بعيدة تماما عن أيّ تنظيم أو إشراف من سلطات الدولة. يرفض أعضاؤها كذلك الإقرار بالدستور الألماني وبقية القوانين الموجودة في البلد، لكنهم في الآن ذاته يرفعون عدة دعاوى قضائية! يقومون بإعداد أوراقهم الخاصة غير المعترف بها كجوازات السفر ورخص القيادة.

  • حجز أسلحة عند مواطني الرايخ

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    كيف تطوّرت الحركة؟

    بدأت الحركة سنوات الثمانينيات، لكن ما بدا أنه مجموعة ضعيفة دون قيادة، تطوّر إلى حركة من حوالي 19 ألف منتسب بحسب ما تؤكده الاستخبارات الألمانية. حوالي 950 من أعضائها تم تصنيفهم متطرفين من أقصى اليمين. على الأقل ألف عضو في الحركة يملكون رخص حيازة السلاح، وعدد كبير منهم يتبنون إيديولوجيات معادية للسامية وللأجانب.

  • Halle Prozess Adrian Ursache Reichsbürger (picture-alliance/dpa/H. Schmidt)

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    ما هي سمات أعضائها؟

    يبلغ معدل أعمار أعضاء المجموعة 50 عاما. الرجال هم الجنس الأكثر حضورا داخلها. كما تجذب أشخاصًا يعانون من مشاكل مالية واجتماعية. يترّكز أعضاؤها بشكل أكبر في جنوبي وكذلك شرقي البلاد. من أشهر أسمائها، أدريان أرساخي، متوج سابق بلقب أكثر رجال ألمانيا وسامة. يقضي حاليا عقوبة بسبع سنوات، منذ الحكم عليه عام 2019 بعد إطلاقه النار وتسبّبه بجروح لرجل شرطة.

  • Deutschland Prozess gegen Reichsbürger in Nürnberg (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    المنعطف الخطير

    تُعتبر قضية فولفغانغ ب. ، الذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 2017 بعد إدانته بقتل ضابط شرطة، هي المنعطف الذي دفع السلطات الألمانية إلى التعامل بشكل أكثر جدية مع متطرّفي هذه المجموعة. قام هذا المُدان بإطلاق النار على ضباط كانوا يفتشّون منزله بحثًا عن إمكانية حيازته أسلحة نارية. أحدثت الجريمة ضجة كبيرة وجذبت أنظار العالم كما طرقت ناقوس الخطر حول العنف اليميني المتطرف في ألمانيا.

  • مداهمة لأحد مقرات الحركة

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    جهود متأخرة

    يتهم متتبعون ألمانيا بأنها لم تأخذ لمدة طويلة التهديد الذي تمثله هذه المنظمة على محمل الجد، ففي 2017 فقط بدأت الأجهزة الأمنية الألمانية لأول مرة بتوثيق الجرائم ذات الخلفية المتطرفة بين المجموعة. منذ ذلك الحين، تكرّرت المداهمات الأمنية لأهداف الحركة، كما قامت السلطات بحظر العديد من أنشطتها وفروعها. كذلك حقق جهازا الشرطة والجيش داخلياً لمعرفة إذا ما وُجد أعضاء أو متعاطفون مع الحركة بين صفوفهما.

  • مظاهرة ضد قيود كورونا في برلين

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    "إخوة" عبر العالم

    رغم إعلان تشبثها بـ"الامبراطورية الألمانية"، إلّا أن عددا من أعضائها ظهروا مع العلم الروسي، ما قوّى اتهامات للحركة بأنها مدعومة من روسيا لأهداف تضرّ بالسلطات الألمانية. هناك تشابه بين "مواطني الرايخ" والحركة الأمريكية "حرية على الأرض" التي يؤمن أعضاؤها أنهم لا يحترمون إلّا القوانين التي تناسبهم بها وبالتالي فهم مستقلون عن الحكومة وقوانينها.

  • Festnahme Heinrich XIII Prinz Reuß /Razzia Reichsbürger-Szene - Frankfurt

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    الأمير هاينريش الثالث عشر.. قائد المؤامرة

    تزعم الأمير هاينريش الثالث عشر مجموعة "مواطني الرايخ" المتهمة بتدبير مؤامرة الانقلاب التي كشفت عنها السلطات مؤخرا. كان هاينريش قد خسر كل القضايا التي رفعها لاستعادة ممتلكات تعود لحقبة القيصر. وزعم بعد ذلك أن جمهورية ألمانيا الاتحادية قامت على أسس غير صحيحة، مرددا عبارات معادية للسامية وروج لإحياء الإمبراطورية وزعم أنه جرى تفكيكها ضد رغبة الشعب. إعداد: سامانثا إيرلي، رينا غولدينبرغ (ترجمة إ.ع/ م.ع)


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