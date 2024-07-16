ألمانيا تحظر مجلة "كومباكت" اليمينية المتطرفة

حظرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر مجلة "كومباكت" المصنفة على أنها يمينية متطرفة. وتواجه ألمانيا كما باقي البلدان الغربية مدا يمينيا متطرفا ظهر بوضوح في نتائج الانتخابات الأوروبية الأخيرة.؟ كيف عللت الوزيرة قرارها؟

قالت وزارة الداخلية الألمانية صباح اليوم الثلاثاء (16 تموز/يوليو 2024)، إنها حظرت مجلة "كومباكت" وشركة "كونسبت فيلم" للإنتاج.

وجاء في بيان الوزارة أن الشرطة بدأت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم في مداهمة مباني المجلة ومنازل الأطراف الفاعلة الرئيسية والإدارة والمساهمين في ولايات براندنبورغ وهيسن وساكسونيا وساكسونيا أنهالت، لمصادرة الأصول والأدلة.

وبررت وزيرة الداخلية نانسي فيزر الحظر، حيث قالت إن "كومباكت" هي "الناطقة الرئيسية باسم المشهد اليميني المتطرف". وأفادت بـأن "هذه المجلة تحرض على الكراهية ضد اليهود، وضد الأشخاص الذين لديهم تاريخ في الهجرة، وضد ديمقراطيتنا البرلمانية بشكل لا يوصف".

وأضافت وزيرة الداخلية أن الحظر يظهر "أننا نتخذ أيضا إجراءات ضد مشعلي الحرائق الفكرية الذين يؤججون مناخ الكراهية والعنف ضد اللاجئين والمهاجرين، ويريدون هزم دولتنا الديمقراطية".

خ.س/ح.ز (د ب أ)