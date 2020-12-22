ألمانيا تحظر دخول القادمين من ثلاث دول بسبب سلالة كورونا الجديدة

فرضت وزارة الصحة الألمانية اليوم الثلاثاء (22 ديسمبر/كانون الأول) حظرا عاما علىدخول المسافرين من بريطانيا ، وأيرلندا الشمالية وجنوب أفريقيا، وذلك على خلفية ظهور سلاسة جديدة من وباء كوفيد-19 سريعة الانتشار في هذه الدول. وقالت الوزارة إن الحظر يهدف إلى منع انتشار السلالة الجديدة من الفيروس في القارة الأوروبية. وبرر وزير الصحة ينس شبان (CDU) هذه الخطوة بأنها إجراءً احترازيًا "حتى نعرف المزيد عن طفرات فيروس كورنا المُبلغ عنها في كلا البلدين"، في إشارة إلى بريطانيا وجنوب إفريقيا.

ووفقا لهذه الإجراءات يُحظر على السكك الحديدية والحافلات وشركات الشحن والطيران الجوي نقل المسافرين من هذه البلدان إلى ألمانيا.

وسيدخل الحظر حيز التنفيذ اعتبارا من الخميس القادم (24 ديسمبر/كان الأول) ويستمر حتى السادس من يناير/ كانون الثاني.

وتابعت الوزارة أنه يمكن للمواطنين الألمان والمقيمين في البلاد العودة لديارهم اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني، لكن أي رحلات يجب أن تحصل على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية الألمانية.

واعتبارا من الخميس القادم يجب على الأشخاص القادمين من تلك البلدان أو الذين كانوا هناك خلال العشرة أيام السابقة لدخولهم ألمانيا، أن يخضعوا لفحص كورونا، مع تطبيق الحجر الصحي المعمول به حاليا.

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وفي سياق متصل قال رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية لوثار فيلر اليوم الثلاثاء إنه من المرجح جدا أن يكون أحدث تحور لفيروس كورونا الذي ظهر في بريطانيا، موجود كذلك في ألمانيا، لكنه أضاف إن البيانات لم تظهر وجوده بعد. وتابع إن احتمالية وجود هذه السلالة في ألمانيا "كبيرة جدا". وقال رئيس معهد روبرت إنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت هذه الطفرة من الفيروسات مع عوامل أخرى تتسبب في رفع عدد الإصابات، لكن "الوضع الحالي يزداد سوءا"، و "من المحتمل أن تمر عدة أسابيع قبل أن ينخفض ​​عدد الحالات".

وعلى صعيد جهود احتواء انتشار الفيروس يعقد الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالميةاجتماعاً لأعضائه بهدف مناقشة استراتيجيات مواجهة السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجدّ، على ما أعلن الثلاثاء المدير الإقليمي للمنظمة. وقال هانس كلوغ في تغريدة إنه استجابة للسلالة الجديدة المنتشرة في المملكة المتحدة، سيقوم الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة بـ"متابعة الوضع عن كثب" و"سيجمع الدول الأعضاء لمناقشة استراتيجيات الفحص وخفض مستوى انتقال العدوى وتعزيز التواصل حول المخاطر"، بدون أن يحدد موعداً للقاء.

ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب، رويترز)