ألمانيا تحظر حزب الله اللبناني وتصنفه "منظمة إرهابية" وتشن حملة أمنية ضد أنشطته

رفع الأذان وشعائر رمضان ـ كيف "تسلل" كورونا إلى إسلام ألمانيا!

لا إرهاب ولا حجاب ولا لجوء. استفرد الفيروس القاتل باهتمام السياسة والإعلام، فيما تنفس بعض مسلمي ألمانيا الصعداء، فلا أحد ربط الجائحة بدينهم. غير أن الجدل سرعان ما عاد واستجد من بوابة غير متوقعة: رفع الآذان وشعائر رمضان.