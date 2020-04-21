ألمانيا تحظر حزب الله اللبناني وتصنفه "منظمة إرهابية" وتشن حملة أمنية ضد أنشطته

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أفادت منظمة العفو الدولية أن السعودية سجلت رقما قياسيا في عمليات الإعدام خلال العام الماضي، لكن الصين بقيت على رأس قائمة الدول الأكثر إعداما في العالم. وأعربت المنظمة عن أسفها لاستئناف البحرين وبنغلاديش لعمليات الإعدام.
اعتمد مجلس الشورى الإيراني قانونا طارئا يصنف وزارة الدفاع الأمريكية والقوات الأمريكية كقوى "إرهابية"، كما أدرج النص المعتمد كل شخص على علاقة بمقتل سليماني.
لا إرهاب ولا حجاب ولا لجوء. استفرد الفيروس القاتل باهتمام السياسة والإعلام، فيما تنفس بعض مسلمي ألمانيا الصعداء، فلا أحد ربط الجائحة بدينهم. غير أن الجدل سرعان ما عاد واستجد من بوابة غير متوقعة: رفع الآذان وشعائر رمضان.
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