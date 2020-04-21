 ألمانيا تحظر حزب الله اللبناني وتصنفه ″منظمة إرهابية″ وتشن حملة أمنية ضد أنشطته | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.04.2020

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ألمانيا تحظر حزب الله اللبناني وتصنفه "منظمة إرهابية" وتشن حملة أمنية ضد أنشطته

  

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