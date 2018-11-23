 ألمانيا: تحريك دعوى قضائية ضد حارس سابق بمعسكرات النازية | أخبار | DW | 23.11.2018

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أخبار

ألمانيا: تحريك دعوى قضائية ضد حارس سابق بمعسكرات النازية

حرك الادعاء العام في العاصمة الألمانية برلين دعوى قضائية ضد حارس سابق بأحد معسكرات الاعتقال النازية، لما قيل عن مشاركته في قتل عشرات آلاف الضحايا من نزلاء معسكرات الاعتقال.

Auschwitz Selektion ungarischer Juden 1944 (picture-alliance/akg-images)

قال الادعاء العام في العاصمة الألمانية برلين اليوم الجمعة (23 تشرين ثان / نوفمبر 2018) إن الرجل البالغ حاليا 95 عاما يواجه تهما بالمساعدة في قتل 36 ألف شخص إبان الحكم النازي. وأضاف الادعاء العام أن الرجل عمل في الفترة من صيف 1944 وبداية عام 1945 كأحد أفراد فيلق الحماية النازي لحراسة المعتقلين في معسكر اعتقال بلدة ماوتهاوزن بالنمسا.

مختارات

أدرجت منظمة اليونيسكو الملفات والشرائط الصوتية الخاصة بأول محاكمة تتعلق بمعسكر الاعتقالات النازية (اوشفيتس) ضمن قائمة التراث العالمي. (30.10.2017)

تدنو محاكمة خلية النازيين الجدد بميونيخ من نهايتها مع ترقب مرافعة الادعاء العام. ومن المُتوقع أن يصدر الحكم النهائي خلال السنة الجارية. في المقال التالي تجدون أهم ما يجب معرفته بشأن هذه القضية التي شدت أنفاس ألمانيا. (22.07.2017)

وأوضح الادعاء العام أن هذه الفترة شهدت مقتل ما لا يقل عن 36223 شخصا - باستخدام أفران الغاز والحقن المميتة وإطلاق النار. وذكر الادعاء العام أن الرجل الذي عمل حارسا فى ذلك الوقت لابد أنه كان على علم بجميع أنواع وطرق القتل التي تجري في معسكرات الاعتقال من خلال عمله فيها.

وجاء في بيان الادعاء العام أن الحارس قام بناء على مقتضيات عمله "بدعم أو على الأقل بتسهيل قتل المعتقلين". وكانت صحيفة "بيلد" الإخبارية أولى الصحف التي نشرت خبرا عن مقاضاة هذا الحارس.

ي.ب/ هـ د (د ب أ)

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ناجية من معسكرات الاعتقال النازي تروي قصتها

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ناجية من معسكرات الاعتقال النازي تروي قصتها  

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