ألمانيا: تحريك دعوى ضد سوري يشتبه في ارتكابه جرائم حرب

بعد أقل من عام من القبض عليه، رفع الإدعاء العام في ألمانيا دعوى ضد رجل ينحدر من سوريا للاشتباه في مشاركته في حالات إعدام بصفته عضوا في "داعش". سيمثل المشتبه فيه للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب والانتماء لجماعة إرهابية.

رفع الادعاء العام الاتحادي بألمانيا دعوى ضد شخص ينحدر من سوريا ويشتبه في ارتكابه لجرائم حرب. وأوضح الادعاء العام اليوم الخميس (18 يناير/كانون الثاني 2024) أنه يشتبه أن الرجل شارك في حالات إعدام في عام 2015 بصفته عضوا بتنظيم "الدولة الإسلامية" (المعروف إعلاميا بداعش).

يذكر أنه تم إلقاء القبض على المشتبه فيه في آذار/مارس من العام الماضي، ويقبع في الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين. وأضاف الادعاء العام الاتحادي بألمانيا، أنه من المقرر أن يمثل المشتبه به للمحاكمة أمام المحكمة الإقليمية العليا في مدينة كوبلنس بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية وارتكاب جرائم حرب وبتهمة القتل.



ويشتبه أن المتهم نقل مقاتلين اثنين تابعين للجيش السوري الحر، كان قد تم أسرهما والحكم عليهما بالإعدام من جانب داعش، ليتم إعدامهما سويا وقام بحراستهما حتى إطلاق الرصاص عليهما، كما قام بعد أيام قليلة من ذلك بنقل مقاتلين اثنين للإعدام أيضا، ولقى ضحية حتفه إثر إطلاق الرصاص على رأسه.



وفي واقعة أخرى يشتبه أن هذا المتهم قام بإطلاق أعيرة نارية عدة مرات على شخص أعزل من مسافة قصيرة عند حاجز على الطريق، ولكن الشخص استطاع الهرب. ويشتبه أن المتهم ساعد في احتلال منزل كان يتم استخدامه من قبل أعضاء داعش بعد طرد صاحبه.

ا.ف/ ص ش (د.ب.أ)





