  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الحرب بين إسرائيل وحماس
غزو أوكرانيا
التغيرات المناخية
سياسة

ألمانيا: تحريك دعوى ضد سوري يشتبه في ارتكابه جرائم حرب

١٨ يناير ٢٠٢٤

بعد أقل من عام من القبض عليه، رفع الإدعاء العام في ألمانيا دعوى ضد رجل ينحدر من سوريا للاشتباه في مشاركته في حالات إعدام بصفته عضوا في "داعش". سيمثل المشتبه فيه للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب والانتماء لجماعة إرهابية.

https://p.dw.com/p/4bQ6G
صورة من أمام المحكمة المحلية في كوبلنس بتاريخ 29 أكتوبر 2013
سيمثل  المشتبه  به للمحاكمة أمام المحكمة الإقليمية العليا في مدينة كوبلنس بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية وارتكاب جرائم حرب وبتهمة القتل. صورة من الأرشيف صورة من: Sascha Ditscher/IMAGO

   رفع الادعاء العام الاتحادي بألمانيا دعوى ضد شخص ينحدر من سوريا ويشتبه في ارتكابه لجرائم حرب. وأوضح الادعاء العام اليوم الخميس (18 يناير/كانون الثاني 2024) أنه يشتبه أن الرجل شارك في حالات إعدام في عام 2015 بصفته عضوا بتنظيم "الدولة الإسلامية" (المعروف إعلاميا بداعش).

يذكر أنه تم إلقاء القبض على  المشتبه فيه في آذار/مارس من العام  الماضي، ويقبع في الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين. وأضاف الادعاء العام الاتحادي بألمانيا، أنه من المقرر أن يمثل  المشتبه  به للمحاكمة أمام المحكمة الإقليمية العليا في مدينة كوبلنس بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية وارتكاب جرائم حرب وبتهمة القتل.


ويشتبه أن المتهم نقل مقاتلين اثنين تابعين للجيش السوري الحر، كان قد تم أسرهما والحكم عليهما بالإعدام من جانب داعش، ليتم إعدامهما سويا  وقام بحراستهما حتى إطلاق الرصاص عليهما، كما قام بعد أيام قليلة من ذلك  بنقل مقاتلين اثنين للإعدام أيضا، ولقى ضحية حتفه إثر إطلاق الرصاص على رأسه.


وفي واقعة أخرى يشتبه أن هذا المتهم قام بإطلاق أعيرة نارية عدة مرات على شخص أعزل من مسافة قصيرة عند حاجز على الطريق، ولكن الشخص استطاع  الهرب. ويشتبه أن المتهم ساعد في احتلال منزل كان يتم استخدامه من قبل  أعضاء داعش بعد طرد صاحبه.

ا.ف/ ص ش (د.ب.أ)


 
 

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

صورة رمزية لحملة مداهمات للشرطة في ألمانيا (أرشيف)

ألمانيا- حملة مداهمات ضد شبكة يُشتبه في تمويلها لتنظيم داعش

ألمانيا- حملة مداهمات ضد شبكة يُشتبه في تمويلها لتنظيم داعش

في إطار تحقيق يتعلق بتمويل تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، شنت السلطات الألمانية حملة مداهمات في عدة ولايات وألقت القبض على سبعة أشخاص مشتبه فيهم بجمع تبرعات ونقلها للتنظيم، وخصوصًا لأنصاره من النساء في المخيمات.
سياسة٣١ مايو ٢٠٢٣
Deutschland Razzia gegen Drogenschmuggler in Berlin

اعتقال مشتبه به في برلين بتهمة دعم تنظيم داعش

اعتقال مشتبه به في برلين بتهمة دعم تنظيم داعش

ألقت السلطات الألمانية القبض على سوري للاشتباه في دعمه لتنظيم داعش في برلين، ويبدو أنه عمل كمسؤول في التنظيم الإرهابي. ومن المتوقع أن يمثل المتهم أمام قاضي التحقيق غدا الأربعاء للبث في مصيره.
سياسة١٦ أغسطس ٢٠٢٢
صورة رمزية لرجال الشرطة الألمانية خلال إحدى المداهمات

ألمانيا - حبس سوري للاشتباه في التخطيط لهجوم على رواد كنيسة

ألمانيا - حبس سوري للاشتباه في التخطيط لهجوم على رواد كنيسة

نُقل سوري كان قيد الحجز الوقائي في بافاريا إلى هامبورغ بعدما قرر الادعاء العام حبسه احتياطيا إلى جانب شقيقه الأكبر، حيث يواجهان تهمة التخطيط لشن هجوم بالمتفجرات على رواد كنيسة في السويد.
سياسة٢٣ مايو ٢٠٢٣