ألمانيا.. تحريك دعوى ضد تركي متهم بعضوية حزب العمال الكردستاني

أقام الادعاء العام الألماني أمام دائرة أمن الدولة بالمحكمة الإقليمية في مدينة هامبورغ، دعوى قضائية ضد رجل يُعْتَقَد أنه عضو في حزب العمال الكردستاني المحظور.

وأوضح الادعاء العام في مدينة كارلسروه في ألمانيا اليوم الأربعاء (30 آب/ أغسطس 2023) أن الرجل وهو مواطن تركي متهم بالعمل ككادر رئيسي لصالح "حزب العمال الكردستاني" في الفترة بين أيلول/ سبتمبر 2018 حتى حزيران/ يونيو 2020.

وأضاف الادعاء أن الرجل تولى مهام "مسؤول إقليمي" لمناطق هامبورغ وبريمن وكيل شمالي ألمانيا أولا ثم لمناطق كولن وبون ودوسلدورف ودويسبورغ وإيسن غرب ألمانيا في وقت لاحق.

وتابع الادعاء أن المهام "شملت بشكل خاص تنسيق الشؤون التنظيمية وشؤون الأفراد والشؤون الدعائية للمنظمة".

ويقبع المتهم في الحبس الاحتياطي منذ أوائل حزيران/ يونيو الماضي. ويذكر أن الادعاء يصنف حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية أجنبية مسؤولة عن العديد من الاعتداءات والهجمات في تركيا.

ع.ش/ أ.ح (د ب أ)