ألمانيا... تحرير العالقين تحت الأرض بعد انفجار في منجم

أصيب شخصان على الأرجح إثر وقوع انفجار في منجم بمنطقة تويتشنتال بولاية سكسونيا-أنهالت شرقي ألمانيا اليوم الجمعة (الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر 2019). وقال متحدث باسم هيئة التعدين في مدينة هاله إن هناك نحو 35 شخصاً آخرين عالقون حالياً تحت الأرض على عمق نحو 700 متر. وأضاف المتحدث أن العمال متواجدون حالياً في غرف آمنة مزودة بالأكسجين، مضيفاً أنهم بإمكانهم في وقت لاحق الخروج إلى السطح عبر الممر السليم في المنجم.

بيد أن الشرطة عادت وقالت في وقت لاحق إنه تم تحرير جميع العالقين. وأضافت متحدثة باسم الشرطة في هاله إن قوات الدفاع المدني والإنقاذ تواجدت على نحو مكثف في مكان الحادث.

وبحسب البيانات، يُستخدم هذا المنجم كمستودع للنفايات المعدنية منذ وقف نشاطه عام 1982، وتم إعادة هيكلته خلال الـ15 عاماً الماضية. وكان يتم استخراج البوتاس من هذا المنجم على مدار 80 عاماً من قبل.

خ.س/ع.أ.ج(د ب أ)