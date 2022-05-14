ألمانيا.. تحذير من وقوع هجمات على البنية التحتية للطاقة

حذرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر من وقوع هجمات على البنية التحتية للطاقة في بلادها. وفي تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية الصادرة اليوم الأحد (14 آب/ أغسطس 2022)، قالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي: "يجب أن نكون مستعدين للتصدي لهجمات محتملة على محطات الغاز وبنى تحتية حيوية أخرى".

وتطرقت فيزر في هذا الصدد إلى الحديث على سبيل المثال عن الحماية من الهجمات السيبرانية في ضوء الحرب الروسية على أوكرانيا مشيرة إلى ظهور واجبات جديدة "حيث يجب علينا أن نراقب حركات السفن الروسية في بحري الشمال والبلطيق وحراسة محطات الغاز الطبيعي المسال الجديدة".

وسلطت الوزيرة في المقابلة الضوء على ظهور تحديات جديدة وقالت إن "الأمر يتعلق أيضا بمكافحة التطرف بكل قوة وذلك إلى جانب التهديد الروسي، وقد أقلقتنا محاولة يساريين متطرفين استغلال احتجاجات المناخ. ونحن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد. كما أننا نرى على الجانب الآخر أيضا خطر اليمين المتطرف".

وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أثناء زيارة لها في أوكرانيا مؤخرا، أرشيف

وكان ممثلون للأجهزة الأمنية أعربوا مرارا عن قلقهم حيال إمكانية محاولة متطرفين استغلال الاحتجاجات لأغراض خاصة بهم كما حدث على سبيل المثال من أنصار حركة "مواطنو الرايخ" خلال جائحة كورونا.

وكان رئيس مكتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ولاية براندنبورغ، يورغ مولر، حذر من إمكانية استغلال متطرفين لأزمة الطاقة والتضخم المرتفع.

مستوى تخزين الغاز في ألمانيا

يأتي هذا في وقت وصل فيه مستوى ملء مستودعات تخزين الغاز الألمانية من أجل لفصل الشتاء تقريبا إلى الهدف الأول، وهو 75%، على الرغم من انخفاض التدفقات من روسيا. وكشف مشغلو تخزين الغاز الأوروبيون اليوم الخميس أن مستوى الملء بلغ 73.7 يوم الثلاثاء.

وزاد المستوى بمقدار 0.5 نقطة مئوية عن اليوم السابق. ومنذ يوم الجمعة، ارتفع المستوى بأكثر من 5.0 نقطة مئوية يوميا على الرغم من انخفاض المعروض من روسيا بشكل كبير. ويتم دائما إعلان المستوى بتأخير يومين.

وتنص قواعد جديدة على أن مرافق التخزين الألمانية يجب أن تكون ممتلئة بنسبة 75% على الأقل في أول أيلول/سبتمبر. وفي أول تشرين الأول/أكتوبر، يجب أن تكون المرافق ممتلئة بنسبة 85% على الأقل وبنسبة 95% على الأقل في أول تشرين الثاني/نوفمبر.

وسجلت أكبر منشأة ألمانية للتخزين، في ريدين بولاية سكسونيا السفلى، امتلاء بنسبة 5.51% يوم الثلاثاء. وتعوض منشآت التخزين التقلبات في استهلاك الغاز، وبالتالي تعد نوعا من نظام التخزين المؤقت لسوق الغاز.

ع.ش/أ.ح (د ب أ)