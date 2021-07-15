 ألمانيا.. تحذيرات من خطر الإسلاميين المتطرفين في السجون | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.12.2021

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أخبار

ألمانيا.. تحذيرات من خطر الإسلاميين المتطرفين في السجون

في الذكرى الخامسة للهجوم الإرهابي على سوق عيد الميلاد في برلين حذررئيس مكتب حماية الدستور من أن خطر إرهاب الإسلاميين المتطرفين في سجون ألمانيا ما يزال قائماً، معربا خشيته كذلك من هجمات يقودها اليمين المتطرف داخل البلاد.

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ما هي أجهزة الاستخبارات الألمانية؟

مع احياء ألمانيا اليوم الأحد (19 ديسمبر/ كانون الأول 2021) ذكرى  الهجوم الإرهابي الذي وقع في سوق لعيد الميلاد في برلين  قبل خمس سنوات، حذر توماس هالدينفانغ رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) من استمرار وجود خطر الإرهاب من قبل الجهاديين في سجون البلاد.

وقال هالدينفانغ لصحف مجموعة فونكه الإعلامية، الصادرة غدا الإثنين إنه بالنسبة للعديد من الأعضاء المسجونين في تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، حتى في السجن، فإن "التطرف لا يهدأ في كثير من الأحيان".

 

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وقال المسؤول الأمني الألماني: "نحن بحاجة إلى معرفة المزيد عما يحدث في السجون، خاصة التي لا تزال تضم متطرفين من تنظيم "الدولة الإسلامية"، نظراً لاحتمال إطلاق سراح العديد منهم في عام 2022 بعد قضاء عقوباتهم"، مؤكداً أن "مكتب حماية الدستور مدعو إلى النظر في كل حالة على حدة".

وبحسب هالدينفانغ فإن "استيلاء طالبان على السلطة فى افغانستان عزز من مشهد التطرف الإسلامي في ألمانيا، وأعطى دفعة لهم من الناحية الدعائية، بالقدرة على الانتصار".

وكان التونسي أنيس العمري الذي سبق له التقدم بطلب للجوء دون أن تتم الموافقة عليه، قد استخدم شاحنة مسروقة لمهاجمة تجمع احتفالي بالقرب من كورفورستيندام، شارع التسوق الرئيسي في غرب برلين. وتمت تصفية العمري في إيطاليا بعد أيام من الهجوم.

ولقي 11 شخصاً حتفهم على الفور، فيما لقي آخر حتفه في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الجاري متأثراً بجروح بالغة كان أُصيب بها. كما أسفر الهجوم عن إصابة نحو 70 آخرين. ومنذ ذلك الحين، تراجعت الهجمات الإسلامية المتطرفة في ألمانيا، وفقاً لدراسة حديثة أجرتها مؤسسة كونراد أديناور فيما ازدادت تهديدات متطرفين أخرين.

وأعرب رئيس هيئة حماية الدستور عن خشيته في المقابلة الصحفية من هجمات يقودها اليمين المتطرف في ألمانيا، مثل التفكير في تخطيط جريمة قتل، أو التعرض لحياة الناس في الشارع بأطلاق النار عليهم، أو حتى الهجوم على محطة وقود. مؤكداً "أنه لا يمكن استبعاد أي سيناريو"

وأوضح هالدينفانغ أن محاولات المتطرفين اليمينيين استمالة المظاهرات  ضد التدابير الصحية لجائحة كورونا  ظلت "دون نجاح لافت" في العام الماضي. بيد أن هذا يبدو مختلفا الآن. ويشعر رئيس الجهاز الأمني بالقلق إزاء تزايد الهجمات على ضباط الشرطة والصحفيين.

وبالإضافة إلى ذلك، يرى محاولات تخويف ضد "صناع القرار السياسي وميل للعنف الكبير أثناء للنقاش في وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى التهديدات بالقتل الموجهة ليس ضد السياسيين فقط ولكن أيضا ضد العلماء والأطباء".

ع.أ.ج/ ع.غ ( أ ف ب)

     

  • Deutschland GSG 9 (picture alliance/dpa/Hannibal)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    مستعدون للتعامل مع الحالات الصعبة

    فرقة الـ GSG9، وهو مختصر لعبارة (مجموعة حماية الحدود 9)، أنشئت في سنة 1972 بعد أن فشلت الشرطة الألمانية النظامية في إنقاذ رهائن إسرائيليين اختطفهم ارهابيون فلسطينيون في أولمبياد ميونيخ. وكان تشكيلها مثيرا للجدل، حسب بعض السياسيين في ألمانيا الذين وجدوا فيها بقية من قوات أس أس النازية سيئة الصيت.

  • Lufthansa Landshut 1977 - 2017Rückkehr der Landshut-Geiseln nach Frankfurt (picture-alliance/dpa/dpaweb)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    بناء سمعة طيبة

    أول مهمة تولتها الـGSG9، نعتت بـ"عملية النار السحرية". وقد أكسبتها سمعة طيبة. فبعد أن اختطف إرهابيون فلسطينيون طائرة "لوفتهانزا" سنة 1977، تمكن فريق الأمن العام9، من إنقاذ الركاب في عملية مدتها سبع دقائق، بمقديشو. وأصيب، حينها، عضو من المجموعة، بالإضافة إلى مضيفات بجراح، بينما قتل ثلاثة من أصل أربعة خاطفين. وللأسف، قتل الطيار قبل الشروع بالعملية.

  • Deutschland Ulrich Wegener gestorben | Verleihung des Bundesverdienstkreuzes 1977 (imago/Sven Simon)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    مكافأة على مهمة منجزة

    "أولريش فيغنر"، واحد من الأعضاء المؤسسين لـ GSG9، حصل على شهادة استحقاق من الحكومة الألمانية بعد تلك العملية الناجحة.وصار يلقب بـ"بطل مقديشو". توفي في 28 ديسمبر/ كانون الأول2017، عن عمر ناهز الـ88 عاما. ولم يكن أبدا معجبا بلقبه؛ بل كان يردد دائما: "قمنا بالمهمة معا."

  • G8-Gipfel in Heiligendamm 2007 | GSG9 Patrouille (Getty Images/A. Hassenstein)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    حاضرون في البحر...

    ينشط فريق GSG9 لأداء عمله في حالات احتجاز الرهائن، وحالات الإرهاب والقيام بتفجير القنابل. ولكنه يعمل أيضا لتأمين المواقع، كما ظاهر في الصورة الملتقطة عشية قمة G9 (مجموعة الدول الصناعية الثمانية) عام 2007 في مدينة هايليغندام الشمالية.

  • Deutschland GSG 9 (picture-alliance/U. Baumgarten)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    ...كما هم جاهزون على الأرض

    معظم عمليات الـ GSG9 سرية، ويقال إنها شاركت في أكثر من 1900 عملية منذ تأسيسها. ويقع مقرها حاليا في مكانٍ ما بمدينة زانكت أوغستين الغربية، بالقرب من العاصمة الألمانية السابقة، بون.

  • Deutschland Übung der Bundespolizei für Terroranschlag (picture alliance/dpa/J. Carstensen)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    تدريب دائم

    يخضع أعضاء فريق الـ GSG9، لتدريب صارم تؤخذ فيه كل الاحتمالات بعين الاعتبار. وهنا يتعاملون مع هجمات إرهابيين مسلحين في محطة للسكك الحديدية. ويتم حاليا وضع خطط لتوسيع الوحدة بمقدار الثلث ومنحها مقرا آخرا في العاصمة برلين. وعلى الرغم من أن عدد أفرادها يبقى سريا، إلا أن وسائل الإعلام تقدره في حدود 400 عنصراً. تيموثي جونز/ مريم مرغيش


 

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ما هي أجهزة الاستخبارات الألمانية؟  

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