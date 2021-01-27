 ألمانيا.. تحذيرات من تخفيف الإغلاق لمواجهة تفشي كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.02.2021

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ألمانيا.. تحذيرات من تخفيف الإغلاق لمواجهة تفشي كورونا

حذر وزير الاقتصاد الألماني ألتماير من تخفيف إجراءات الإغلاق المقررة للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن حالات الوفاة لا تزال مرتفعة للغاية. يأتي ذلك في الوقت الذي رفض فيه 37 بالمئة من الألمان تخفيف إجراءات الإغلاق.

إجراءات الإغلاق بمدينة كولونيا الألمانية

تحذير وزير الاقتصاد الألماني من تخفيف إجراءات الإغلاق جاء مع تسجيل أكثر من 8 آلاف إصابة بالفيروس في يوم واحد

حذر وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير اليوم الأحد (السابع من فبراير/ شباط 2021) من القيام بقدر كبير من التخفيف للإغلاق الساري للحد من انتشار  فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل المشاورات المنتظرة بين الحكومة الاتحادية والولايات الألمانية عن الإجراء التالي في ظل تفشي الفيروس.

مختارات

خيبة أمل وفوضى لدى كثير من الشركات الألمانية بسبب مساعدات كورونا، رغم أنها محظوظة، حيث لا يوجد أي دعم في كثير من البلدان. وقد خصصت الحكومة برامج وقدمت مساعدات مالية ضخمة لتحفيز الاقتصاد وإنقاذ الشركات من الإفلاس.

حذر المكتب الفدرالي للشرطة الجنائية الألمانية من وجود خطر متزايد قد يتعرض له سياسيون وعلماء من جانب منكري وجود فيروس كورونا والمؤمنين بنظريات المؤامرة. وقال المكتب إنه يراقب تطور مشهد احتجاجات كورونا عن كثب.

رغم تزايد قلق المواطنين الألمان بشأن صحتهم في ضوء تداعيات جائحة كورونا، فقد كشف استطلاع للرأي أن هناك ازديادا أيضا في تهاونهم في الالتزام بالتدابير الوقائية الجاري بها العمل، ما دفع الحكومة في برلين لدق ناقوس الخطر.

وقال ألتماير لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد (7 فبراير/ شباط 2021): "يجب ألا نزايد على أنفسنا علنا من خلال  جداول تخفيف للإجراءات... عدد الإصابات الجديدة يقل حاليا عما كان عليه في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عندما بدأ الإغلاق. لم ينخفض عدد الإصابات الجديدة بقوة سوى منذ نحو أسبوعين فقط، ولكن عدد حالات الوفاة لا يزال مرتفعا للغاية".

وأضاف أنه ينظر ببالغ القلق حالياً إلى أنه ثبت وجود تحورات الفيروس في جميع أنحاء ألمانيا تقريبا. وأشاد الوزير الألماني بالمبادئ الصادرة من الولايات بشأن التوصل لحلول محلية، وقال: "يتعين علينا اتخاذ إجراءات على نحو مختلف للغاية... لا معنى لإلغاء الإغلاق في نقاط ساخنة للغاية، كالتي لا تزال موجودة للأسف في كثير من الأماكن بألمانيا مثل المناطق الواقعة على الحدود مع جمهورية التشيك"، ولكنه أشار إلى أن الوضع يختلف ويكون أفضل في أماكن تقل بها أعداد الإصابة.

وأعرب الوزير الألماني عن أمله في أن تنكسر موجة الوباء ويمكن الفتح مجددا بحلول بداية الربيع على الأكثر ومع عيد الفصح عندما تسطع الشمس.

يشار إلى أن  المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل سوف تتشاور يوم الأربعاء القادم مع رؤساء حكومات الولايات  بشأن تمديد الإجراءات التي تم اتخاذها في منتصف كانون الأول/ ديسمبر الماضي والتي تشمل إغلاق أغلب المحلات التجارية والفنادق والمطاعم والمدارس ورياض الأطفال وتستمر بموجب آخر تمديد حتى منتصف الشهر الجاري.

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مسائية DW: لقاحات كورونا. ما استراتيجية ألمانيا لتسريع التطعيم؟

رفض شعبي لتخفيف إجراءات الإغلاق

في سياق متصل، أظهر استطلاع للرأي أن نصف المواطنين الألمان تقريبا  يعارضون تخفيف إجراءات الإغلاق الساري حالياً  من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء في الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوغوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية أن 37 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع يؤيدون تمديد الإغلاق والقيود الحالية لما بعد 14 شباط/ فبراير الجاري، بل ويؤيد 13 بالمئة من المشاركين  في الاستطلاع تشديد الإغلاق.

وفي المقابل دعا 30 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع لتخفيف إجراءات الإغلاق، وأيد 13 بالمئة العودة التامة إلى الحياة الطبيعية، فيما أحجم 7 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع عن التصريح بآرائهم.

ولكن الاستطلاع يظهر أيضاً أن قبول إجراءت مواجهة كورونا يتضاءل؛ ففي بداية شهر كانون الثاني/ يناير الماضي -أي قبل التمديد الأخير للإغلاق المستمر حتى الآن إلى 14 شباط/ فبراير الجاري- كان 65 بالمئة من الألمان يؤيدون الإبقاء على إجراءات التصدي لكورونا أو تشديدها.

شمل الاستطلاع 2077 شخصا وتم إجراؤه في الفترة بين 3 و5 شباط/ فبراير الجاري.

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إحباط لدى المواطنين في ألمانيا بسبب البطء في التطعيم ضد فيروس كورونا

حالات الإصابة لاتزال مرتفعة

من جانب آخر أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 8 آلاف و616 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد، فضلا عن 231 حالة وفاة.

وجاء في تقرير الوضع الخاص بالمعهد مساء أمس السبت أن عدد إعادة إنتاج الإصابة بالفيروس بلغ أمس 0.95، فيما كان يبلغ أول أمس الجمعة 0.93، ويعني ذلك أن كل مئة مصاب بالفيروس يمكنهم نقل العدوى إلى 95 شخصا آخرين.

يذكر أن عدد الإصابات الجديدة الذي تم تسجيله قبل أسبوع واحد فقط بلغ 11 ألفا و192 حالة إصابة، فضلا عن 399 حالة وفاة في غضون 24 ساعة.

وأظهرت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرغ" للأنباء وصول عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 2.29 مليون حالة بحلول الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت مدينة فرانكفورت.

ووفقا للبيانات، وصل عدد الوفيات المرتبطة بوباء كورونا في ألمانيا إلى 61 ألفا و389 حالة، فيما وصل عدد المتعافين من مرض كوفيد19 إلى أكثر من مليوني شخص.

وأضاف المعهد أن عدد حالات الإصابة الجديدة الذي تم تسجيله خلال 7 أيام لكل 100 ألف مواطن (وهو ما يسمى بمعدل حدوث العدوى لكل سبعة أيام) بلغ صباح اليوم 6.75 وكان المعدل قد وصل إلى ذروته في 22 كانون الأول/ ديسمبر الماضي بواقع 6.197

ع.ح./ع.غ. (د ب أ)

  • Lockdown in Berlin | Kurfürstendamm

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    شارع كورفورستندام أو "كودام" خال في برلين

    كورفورستندام أو "كودام": شارع التبضع وشارع التجوال في برلين الذي كان يعج عادة بالمتجولين خال تماما في هذا العام. لأنه هنا منذ أن فُرضت قيود واسعة لمكافحة جائحة كورونا ظلت غالبية المتاجر مغلقة.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Berlin Breitscheidplatz

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    بريق خافت في عيد الميلاد

    وغير بعيد عن كورفورستندام يوجد عادة سوق عيد الميلاد في ساحة برايتشايد في الأثناء مع إجراءات أمنية مشددة. لأن نقطة اللقاء هنا في وسط برلين الغربية سابقا تعرضت لكارثة شديدة في عام 2016 حين توفي 12 شخصا على إثر هجوم ارهابي.

  • Deutschland, Berlin I Lockdown I Coronavirus

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    الاكتفاء بالنظر إلى الواجهة

    متجر الغرب على امتداد شارع كورفورستندام يُعتبر المتجر الشهير في ألمانيا. فعلاوة على جناح المواد الغذائية الشهير، كل شيء متوفر هنا. وتجارة التجزئة الألمانية ستحصل على تعويضات ـ لكن الكثير من التجار يترقبون مساعدات ديسمبر التي وعدت الحكومة بتقديمها.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Hamburg

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    حزن يخيم على مدينة هامبورغ

    والوضع غير مختلف في ثاني أكبر مدينة ألمانية أي هامبورغ. ففي وسط المدينة حول شارع مونكبيرغ يسود فراغ تام. وحتى هنا تتوقع تجارة التجزئة بسبب الحجر الصحي الثاني تراجعا قويا في المبيعات ـ بشرط أن تنتهي تلك القيود كما هو مخطط في العاشر من يناير.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Freiburg

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    إجراءات مراقبة الشرطة في فرايبورغ

    فرايبورغ في منطقة برايزغاو تُعد مدينة محبوبة لدى الكثيرين ويجوبها سيل من الماء على هامش الغابة السوداء. هنا أيضا على غرار جميع المواقع في ولاية بادن فورتمبيرغ تسود قيود حظر تجول مشددة، وذلك منذ الـ 12 من ديسمبر/ كانون الأول. ولا يمكن مغادرة المنزل إلا لأسباب وجيهة وفي الليل تٌعتمد قوانين أكثر شدة من فترة النهار.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown München

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    استعراض موسيقي عسكري في ميونيخ

    هنا عاصمة بافاريا ميونيخ. فحول ساحة ماريا شتاخوس يقف في العادة في مثل هذه الأوقات حشود من الناس لشرب النبيذ الساخن. وهذا لا يمكن فعله هذه السنة بسبب إجراءات كورونا وحظر تناول الكحول في الأماكن العامة.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown München

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    سبات بافاري طويل

    كما هو الوضع هنا في حي الصليب بميونيخ تمر ولاية بافاريا التي ضربها الفيروس بسبات عميق. ورغم القيود المتشددة يساند 69 في المائة من الألمان ما يُسمى بالحجر الصحي الثاني ـ هذا ما تمخض عنه استطلاع للرأي لصالح القناة الأولى في التلفزة الألمانية في هذا الأسبوع.

  • Deutschland Sachsen Corona-Pandemie Shutdown

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    بقعة وباء ساكسونيا

    في ولاية ساكسونيا تبقى نسبة العدوى مرتفعة أكثر من أي مكان آخر: أكثر من 700 عدوى جديدة مقابل 100.000 نسمة في غضون أسبوع واحد، كما أعلنت عن ذلك دائرة باوتسن. وفي شارع رايشن، الشارع الحقيقي لمدينة باوتسن يبدو هرم عيد الميلاد في حلة حزينة.

  • Deutschland Sachsen Corona-Pandemie Shutdown

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    بالكمامة أمام كنيسة دريسدن

    وحتى في عاصمة الولاية دريسدن تسود منذ مدة طويلة إلزامية وضع الكمامة. وتعليمات كورونا في ولاية ساكسونيا تم تشديدها في نهاية الأسبوع: فالمتاجر يحق لها بيع حاجيات اللوازم اليومية فقط. والألبسة والكتب أو الألعاب يتم سحبها بغية عدم جلب الزبائن والتخفيف من الاحتكاك.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Berlin Brandenburger Tor

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    صورة وكأنها من التاريخ

    الساحة أمام بوابة براندنبورغ لم تكن خالية من البشر على هذا النحو منذ وجود جدار برلين أي حتى عام 1989. ولا ينقص فقط السياح ـ بل حتى الاحتفال بليلة رأس السنة الأكبر في البلاد والألعاب النارية التي تُنقل فعالياتها إلى جميع أنحاء العالم ألغيت هذه السنة. على الأقل الساعة الشهيرة لحساب الدقات حتى منتصف الليل ستكون تماشيا مع كورونا رقمية وتُنقل عبر التلفزيون. إذن سنة جديدة سعيدة!


 

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