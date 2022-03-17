ألمانيا تحذر مواطنيها من المشاركة في القتال في حرب أوكرانيا

حذر وزير العدل الألماني ماركو بوشمان المواطنين من المشاركة في الحرب بأوكرانيا على مسؤوليتهم الخاصة. وقال بوشمان لصحيفة "رانيشه بوست" الألمانية في عددها الصادر اليوم الخميس (17 آذار/مارس 2022): "من يسافر إلى أوكرانيا على مسؤوليته الخاصة ويشارك في أعمال قتال هناك، فإنه يتصرف حينئذ بشكل غير شرعي. وإنني أحذر من ذلك بشدة".

ولكنه أشار إلى أن من ينضم لقوات أجنبية بصفته مواطنا ألمانيا ويكون مرتبطا بسلسلة أوامر، "فإنه في وضع قتال بموجب القانون الدولي"، وأضاف أن ذلك يعد شرعيا فيما يتعلق بالمشاركة في حرب "بشرط ألا يرتكبوا جرائم حرب هناك".

مشاهدة الفيديو 02:51 الرئيس الأوكراني زيلينسكي ينشئ "فيلقًا دوليًا" للمتطوعين الأجانب

يذكر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ناشد متطوعين من جميع أنحاء العالم الذهاب إلى أوكرانيا والقتال ضد الجيش الروسي كجزء من فيلق دولي . وبحسب بيانات من كييف، يعتزم آلاف الأشخاص تلبية النداء.

يشار إلى أن روسيا استقبلت أيضا أجانب في صفوفها حاليا - وهم رجال من ذوي الخبرة منحدرين من سوريا يرغبون في القتال طواعية وبلا مقابل بجانب الروس، بحسب الكرملين.

وتأتي دعوة زيلينسكي في وقت لا توجد فيه معلومات عن حقيقة عدد الألمان الذين انضموا إلى "الفيلق الدولي". وتصف روسيا من ينضمون إلى هذا الفيقل بـ"المرتزقة".

ووفقا للدوائر الحكومية الأوكرانية ، توجه عدة مئات من المواطنين الألمان إلى أوكرانيا للقتال ضد الجيش الروسي. وتزخر وسائل الأعلام الأوكرانية بتقديرات بشأن عدد الأجانب الإجمالي، الذين وقعوا على طلبات للانضمام إلى مايسمى بـ"الفيلق الدولي".

وتنشر بعض وسائل الإعلام أرقاما تتحدث عن أكثر من 20 الف متطوع من 52دولة، رغم أنه لايمكن التحقق من هذه الأرقام.

ولم يرغب نائب وزير الداخلية الأوكراني يفجيني يينين في إعطاء أي أرقام محددة في تصريح للتليفزيون الأوكراني الأسبوع الماضي، حيث قال فقط "إن عددهم يتزايد". وبدون ضوابط على الحدود مع الدول المجاورة مثل بولندا، تقول السلطات الألمانية إنها لاتستطيع تقدير الأعداد أيضا.

ا.ف/ ع.ج.م (د.ب.أ)