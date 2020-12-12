ألمانيا تحدد موعد البدء بحملة التلقيح ضد فيروس كورنا

يستعد وزراء صحة الولايات الألمانية لبدء تطعيمات كورونا في السابع والعشرين من الشهر الجاري. وكان وزير الصحة الاتحادي، ينس شبان، قد أخطر الولايات في وقت سابق حول التصريح المنتظر صدورهللقاح شركتي بيونتيك وفايزروتوريد هذا اللقاح، وذلك حسبما أعلنت وزارة الصحة في ولاية برلين مساء اليوم الأربعاء (16 ديسمبر/كانون الأول 2020).

وأضافت الوزارة أن "الولايات استنتجت من هذا الإخطار أن السابع والعشرين من الشهر الجاري سيكون موعد بدء التطعيم ضد مرض كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا المستجد وسيتم البدء بالتطعيم على نحو خاص في دور الرعاية".

وجاء في بيان صادر عن الهيئة التي تضم كل وزراء الصحة في الولايات الألمانية "أبلغ وزير الصحة الفدرالي ينس شبان مؤتمر وزراء الصحة بالموافقة المرتقبة على لقاح بيونتيك وفايزر وتوفيره. وحدد 27 كانون الأول/ديسمبر موعدا لبدء التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد".

ومن المرجح أن يكون موعد بدء التلقيح في ألمانيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي هو نفسه في كل أرجاء الاتحاد. فقد قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأربعاء إن الدول السبع والعشرين في الاتحاد يمكنها بدء حملات التلقيح في اليوم نفسه بعد الترخيص للقاح بيونتيك وفايزر.

وبعد ضغوط مارستها برلين، أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية أنها ستبحث في الترخيص للقاح بيونتيك وفايزر في 21 كانون الأول/ديسمبر بدلا من 29 كما كان مقررا في السابق. يذكر أن هذا اللقاح تم البدء باستخدامه بالفعل في كل من بريطانيا والولايات المتحدة وكندا بناء على تصاريح طارئة.

وتواجه ألمانيا موجة وبائية ثانية خرجت عن السيطرة خلافا للموجة الأولى الربيع الماضي.وسجلت الأربعاء عددا قياسيا من الوفيات بلغ 952 خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، فيما وصلت الإصابات الجديدة إلى 27728 حالة.

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وفرضت ألمانيا اعتبارا من اليوم إجراءات جديدة تمثلت بإغلاق متاجر البيع بالتجزئة، باستثناء المتاجر المخصصة للاحتياجات اليومية حتى العاشر من كانون الثاني/يناير، بالإضافة إلى إغلاق المدارس أو تعليق إلزام الحضور.

ويبدو أن الألمان يتفهمون ضرورة فرض هذه الإجراءات، فوفقا لاستطلاع أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يعتقد نحو ثلاثة أرباع الألمان أن الإغلاق الصارم الذي بدأ اعتبارا من اليوم هو تصرف في الاتجاه السليم.

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)