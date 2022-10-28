 ألمانيا تحث مواطنيها على مغادرة إيران.. ما هو القادم؟ | مسائية DW | DW | 03.11.2022

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مسائية DW

ألمانيا تحث مواطنيها على مغادرة إيران.. ما هو القادم؟

ألمانيا تحث رعاياها على مغادرة إيران، والخارجية الألمانية تتهم النظام الإيراني بارتكاب أعمال "عنف وحشية" بحق مواطنيه. ما خلفيات المواقف الألمانية؟ وكيف سيكون الرد الإيراني؟

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