ألمانيا تحث مواطنيها على مغادرة إيران.. ما هو القادم؟

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ألمانيا تحث رعاياها على مغادرة إيران، والخارجية الألمانية تتهم النظام الإيراني بارتكاب أعمال "عنف وحشية" بحق مواطنيه. ما خلفيات المواقف الألمانية؟ وكيف سيكون الرد الإيراني؟
تبادلت برلين وطهران استدعاء سفيريهما على إثر تصاعد حدة التوتر بينهما على خلفية تعامل السلطات الإيرانية مع الاحتجاجات الجماعية المناهضة للنظام في إيران، التي انطلقت بعد وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني.
على خلفية الوضع المتوتر في إيران وطريقة تعامل السلطات مع المتظاهرين، طالبت الخارجية الألمانية رعاياها بمغادرة البلاد محذرة من مخاطر "الاعتقال التعسفي". التحذير ركز بشكل خاص على مزدوجي الجنسية.
بينما وجهت إيران اتهامات لألف شخص في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، أدانت ألمانيا عنف السلطات الإيرانية ضد المحتجين، مؤكدة أنها تدرس مع بروكسل إدراج الحرس الثوري في قائمة الإرهاب، في خطوة وصفتها طهران بـ"غير المسؤولة".
تتلاشى الآمال الأوروبية في إحياء الاتفاق النووي الإيراني في ظل اتهامات لطهران بمواصلة "التصعيد"، وعكَس مستشار ألمانيا أولاف شولتس تشاؤم الأوروبيين بإعرابه عن "الأسف لعدم تقديم إيران ردا إيجابيا" على المقترحات الأوروبية.
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