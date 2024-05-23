ألمانيا تحتفل بمرور 75 عاما على إقرار الدستور

تنطلق في ألمانيا احتفالات رسمية بمناسبة مرور 75 على دخول قانونها الأساسي "الدستور" حيز التنفيذ، ومن المقرر إقامة مهرجان للديمقراطية في الحي الحكومي ببرلين.

عبر احتفال رسمي بين مبنى الرايخستاغ وديوان المستشارية يحتفل قادة الدولة والمجتمع في ألمانيا بمرور 75 عاما على دخول القانون الأساسي (الدستور الألماني) حيز التنفيذ اليوم الخميس (23 مايو/ أيار 2024). ويصادف يوم 23 أيار/ مايو 1949 أيضا تاريخ تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية (آنذاك: ألمانيا الغربية).

ومن المقرر أيضا خلال احتفال اليوم التذكير بالثورة السلمية في جمهورية ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية)، التي تحتفل هذا العام بالذكرى السنوية الخامسة والثلاثين لانطلاقتها، والتي أدت في النهاية إلى جعل القانون الأساسي - الذي كان يطبق في البداية في ألمانيا الغربية فقط - دستورا لألمانيا بأكملها.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، الذي أمر بإقامة الاحتفال الرسمي، الكلمة الرئيسية خلال الاحتفال. وكتب شتاينماير على موقعه على الإنترنت: "هذا الدستور هو أساس الحرية والديمقراطية والقانون الذي يحدد التعايش في دولتنا". ويرى شتاينماير أن الدستور أثبت على مدار 75 عاما أنه مستقر وقابل للتكيف، كما تغلب على أزمات وتحديات عديدة.

ويشارك في الاحتفال رؤساء الهيئات الدستورية الخمس، وهم بجانب الرئيس الاتحادي شتاينماير، رئيسة البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) بيربل باس، ورئيسة مجلس الولايات (بوندسرات) مانويلا شفيزيش، ورئيس المحكمة الدستورية الاتحادية شتيفان هاربارت، والمستشار الاتحادي أولاف شولتس. ويسبق الاحتفال الرسمي قداس مسكوني بمشاركة عدة ديانات في كنيسة "سانت مارين كيرشه".

وعقب الاحتفال الرسمي ستتاح للمواطنين أيضا فرصة للاحتفال بدستورهم، حيث من المقرر إقامة مهرجان للديمقراطية في الحي الحكومي ببرلين اعتبارا من غد الجمعة حتى يوم الأحد المقبل، كما سيقام المهرجان يوم السبت في الحي الحكومي القديم بمدينة بون، حيث يفتح شتاينماير مقر إقامته الرسمي هناك " فيلا هامرشميت" أمام المواطنين.

ع.غ/ ع.ج.م (د ب أ)