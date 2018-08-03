ألمانيا تحتجز سوريا بناء على طلب السلطات الهولندية

اعلنت الشرطة في مدينة ماينز، عاصمة ولاية راينلاند بفالتس، السبت (29 كانون أول/ديسمبر 2018) أنها تحتجز شابا سوريا بعمر 26 عاما بناء على طلب السلطات الهولندية، التي تتهمه بالتورط في التخطيط لهجمات إرهابية في البلاد. وقال مكتب مكافحة الجريمة في الولاية، التي تقع بجنوب غرب ألمانيا، إن شبهات قوية تحوم حول الشاب في الإعداد والتخطيط لهجمات إرهابية في هولندا.

وذكر المكتب في ولاية راينلاند بفالتس في بيان أن السلطات ضبطت الشاب في مدينة ماينز بغرب البلاد مضيفة أنها تجري اتصالات مع الشرطة الهولندية. وجاء في البيان أن الشاب السوري "اعتقل بناء على طلب تسليم من سلطات العدل الهولندية التي أوضحت أنها تشتبه في أنه يعد لتنفيذ هجوم إرهابي في هولندا".

وذكرت الشرطة أن الشاب سيمثل أمام قاض في ماينز غدا الأحد وأن محكمة أعلى درجة في مدينة كوبلنز ستتخذ القرار بشأن تسليمه. وتابعت الشرطة أن الشاب لا يملك عنوانا ثابتا أو لا يسكن في مكان ثابت، كما أنه لم يتورط في مخالفات قانونية في ألمانيا.

في نفس الوقت وبالتزامن مع اعتقال الشاب السوري في ماينز، اعتقلت الشرطة الهولندية أربعة اشخاص في مدينة روتردام بشبهة التخطيط لاعتداءات إرهابية دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

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