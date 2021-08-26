ألمانيا تجلي جميع جنودها ودبلوماسييها من أفغانستان

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية انيغريت كرامب-كارنباور مساء اليوم الخميس (26 أغسطس/ آب 2021) أن سلاح الجو الألماني استكمل إجلاء جميع الجنود الألمان والدبلوماسيين وأفراد الشرطة المتبقين من العاصمة الأفغانية كابول.

وجاء إعلان كرامب-كارنباور، عقب إٌقلاع آخر طائرة إجلاء من كابول، لتنتهي بذلك مهمة الإجلاء التي قام بها الجيش الألماني على مدار 11 يوما.

وأكدت الوزيرة والمستشارة ميركل أيضا، أن الحكومة الألمانية ستواصل محاولاتها لمساعدة من هم في حاجة للحماية على الخروج من أفغانستان. وقالت ميركل في مؤتمر صحفي اليوم:" أنهينا الجسر الجوي اليوم"، وتابعت: "نعمل بجهد كبير من أجل التفاوض مع طالبان على الشروط الخاصة باستمرار إتاحة رحلات الخروج".

وكانت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قد علمت اليوم أن آخر ثلاث طائرات إجلاء تابعة للجيش الألماني أقلعت في وقت مبكر من مساء اليوم (بالتوقيت المحلي) من مطار العاصمة الأفغانية كابول، إلى طشقند، عاصمة أوبكستان.

ويصل بذلك إجمالي عدد الطائرات التي استخدمها الجيش اليوم لإجلاء محتاجين للحماية والجنود المشاركين في المهمة إلى أربع طائرات.

كانت أرجاء المطار اهتزت بسبب وقوع انفجار واحد على الأقل في المحيط الخارجي له، وذكر الجيش أن الحادثة لم تسفر عن إصابات بين جنوده.

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ومن المنتظر أن تعود ثلاث طائرات إلى ألمانيا اليوم. وقال المفتش العام (رئيس الأركان) للجيش الألماني، ابرهارد تسورن، اليوم إن الجيش أجلى 5200 شخص من 45 دولة من أفغانستان منذ بدء مهمة الجيش في السادس عشر من الشهر الجاري، وأوضح القائد العسكري أن من بين هؤلاء 4200 أفغاني و505 ألماني.

وقد عادت مروحيتان مشاركتان في عمليات الإجلاء إلى طشقند. وذكر موقع "شبيغل أونلاين" التابع لمجلة "دير شبيغل" أنه بذلك يكون جميع الجنود الألمان قد غادروا أفغانستان.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)