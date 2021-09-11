ألمانيا تجلي المزيد من رعاياها من أفغانستان

نقلت رحلة ركاب ثانية تديرها الخطوط الجوية القطرية أمس الجمعة 45 مواطناً ألمانياً، يصحبهم أفراد عائلاتهم، من العاصمة الأفغانية كابول، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الألمانية في برلين السبت (11 سبتمبر/ أيلول 2021).

وأشار متحدث باسم الوزارة إلى نشاط مكثف لتوفير المزيد من خيارات مغادرة أفغانستان، وقال إن هناك اتصالات تجرى مع الأشخاص المتضررين. وتم نقل 15 ألمانياً من أفغانستان إلى قطر على متن أول رحلة إجلاء مدنية أول أمس الخميس.

ومنذ انتهاء مهمة الإجلاء العسكرية في كابول بسحب آخر الجنود الأمريكيين من هناك، تحاول الدول الغربية تمكين مواطنيها والموظفين الأفغان المحليين السابقين من مغادرة البلاد. ويتم اللجوء إلى الطرق البرية والرحلات الجوية من البلدان المجاورة بشكل متزايد لهذا الغرض.

مشاهدة الفيديو 02:14 شارك قدوم طالبان دفع للتطرف وونزوح العديدين من بلادهم إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/40BCI استيلاء طالبان على السلطة دفع للتطرف ونزوح عدة أفغان من بلادهم

وبحسب بيانات الحكومة الأمريكية، تم نقل أكثر من 250 مواطناً أجنبياً من أفغانستان إلى مكان آمن على متن أول رحلتين نظمتهما قطر منذ أول أمس. وكان 120 ألف شخص قد نُقلوا خارج أفغانستان على متن طائرات عسكرية منذ منتصف أغسطس/ آب الماضي، وذلك بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة في كابول. ووصل عدد الأشخاص الذين نقلهم الجيش الألماني وحده إلى نحو 5300 شخص.

وأعلنت باكستان اعتزامها الاستفادة من مطار كابول في نقل أشخاص إلى خارج أفغانستان، فقد قال متحدث باسم شركة الطيران الباكستانية الحكومية (ناشيونال إيرلاينز) لوكالة الانباء الألمانية: "نسعى إلى استئناف الطيران التجاري إلى كابول، لكن ذلك قد يستغرق بعض الوقت".

وأضاف المتحدث أن منظمات مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي تحدثت مع الشركة في هذا الشأن.

ي.أ/ أ.ح (د ب أ)