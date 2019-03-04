 ألمانيا تجعل اللقاحات ضد مرض الحصبة إلزامية | عالم المنوعات | DW | 17.07.2019

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منوعات

ألمانيا تجعل اللقاحات ضد مرض الحصبة إلزامية

وافق مجلس الوزراء الألماني على قانون بشأن إلزام التطعيم ضد الحصبة، وبموجب هذا القانون، سيتعين على الآباء إثبات أن أطفالهم تلقوا هذا التطعيم قبل استقبال الطفل في روضة أطفال أو في مدرسة، وذلك اعتبارا من آذار/ مارس 2020.

Symboilbild impfen (picture-alliance/dpa/O. Spata)

قررت الحكومة الألمانية برئاسة المستشارة أنغيلا ميركل اليوم الأربعاء (17 تموز / يوليو ) أن تجعل لقاحات الحصبة في مرحلة الطفولة إلزامية اعتبارا من آذار/مارس 2020، بهدف القضاء على هذا المرض الذي عاد إلى الظهور بشكل متنام.

مختارات

مرض الحصبة ليس مجرد فيروس بسيط قد تلتقطه كطفل، بل قد يتحول إلى عدوى تهدد حياة الصغار والكبار. ينتقل فيروس الحصبة عبر الهواء ومن الممكن أن تلتقطه في غرفة كان فيها شخص مصاب قبل عدة ساعات إذا لم تكن مطعماً ضده. (04.03.2019)

أدرجته منظمة الصحة العالمية على قائمة الأوبئة العالمية، ولا يعلم العلماء بالضبط كيفية ظهوره وانتشاره، ولهذا لا يوجد له اسم محدد. تعرف معنا على "المرض إكس". (26.05.2019)

ولن يُقبل الأطفال في دور الحضانة أو المدارس إلا إذا كانوا ملقحين وستكون هذه اللقاحات إلزامية للعاملين في مراكز الرعاية والمؤسسات التعليمية والمرافق الطبية ومأوى اللاجئين.

وقال وزير الصحة ينز شبان "نريد حماية أكبر عدد ممكن من الأطفال من الإصابة بالحصبة". وستؤدي الانتهاكات إلى غرامات تصل إلى 2500 يورو بموجب مشروع القانون الذي من المتوقع أن يمرّره بسهولة مجلس النواب الألماني.

وتطالب جمعية أطباء الأطفال في ألمانيا منذ فترة طويلة بالتلقيح الإلزامي للأطفال ضد الحصبة ومجموعة من الأمراض الأخرى.

وقد حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن هناك تراخيا في الجهود العالمية لزيادة تغطية التحصين ضد الأمراض الفتاكة.

فالعام الماضي، تم الإبلاغ عن 350 ألف حالة إصابة بالحصبة في أنحاء العالم، أي أكثر من ضعف العدد في العام 2017.

وقد سجّلت المانيا العام الماضي 543 حالة ومئات الحالات حتى الآن هذا العام.

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الحصبة: مرض معدٍ وخطر

ع.أ.ج (أ ف ب، د ب ا)

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الحصبة: مرض معدٍ وخطر  

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